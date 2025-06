José Manuel García Albarrán: «¡Nos toman por tontos!»

La verdad es que cuando uno creía que entendía algo de lo que estaba ocurriendo en la vida política española en estos últimos siete años, o si lo quieren más claro desde que accedió el PSOE & Sánchez al Gobierno, tras la moción de censura presentada al entonces partido del gobierno -PP- y al presidente Rajoy, moción que justificaron por los casos de corrupción imputables a miembros de su partido o de su gobierno.

Pues bien, tras un periodo que puso de relieve que según la ley electoral no siempre gobierna el partido más votado -el PP con un 33,06% de votos, 137 diputados y 120 senadores- perdió el derecho a gobernar frente al -PSOE con un 31,68% de votos, 121 diputados y 73 senadores- el resto ya lo saben todos ustedes… la formación de un ‘gobierno de coalición’ que ya he calificado en varios artículos como ‘gobierno de coacción’, porque el gobierno del PSOE & Sánchez está siendo condicionado y ‘coaccionado’ en todas sus decisiones por sus socios y principalmente por el partido de un delincuente, golpista que huido de la justicia está moviendo los hilos desde Bélgica para que ‘el guiñol Sánchez’ pueda seguir viviendo en Moncloa y volando en el Falcom.

Hecho este inciso, a modo de introducción, quiero recalcar lo que me ha inspirado el título de este artículo… ¡Nos toman por tontos! porque ésta es una frase que ya hace tiempo se escucha en múltiples tertulias, en los bares, en las conversaciones familiares, entre amigos, etc.,etc.

La manipulación insidiosa de las noticias, con la colaboración interesada de los medios audiovisuales, que han sido y siguen siendo generosamente subvencionados, de la que está haciendo gala este gobierno desde hace más de un lustro en la persona de su Presidente -Pedro Sánchez- tratando de confundir a la opinión pública, mintiendo descaradamente, ocultando o disfrazando la verdad, e incluso cuando la evidencia del hecho ya es innegable… ¡Siguen negando la mayor!

Nos mintieron y ‘nos tomaron por tontos’ en uno de los más graves desastres sanitarios que sufrimos en España…la “Pandemia del Covid en 2020”.

*Nos tomaron por tontos al encerrarnos 3 meses en casa con un anticonstitucional ‘estado de alarma’ que luego se convirtió claramente en un camuflado ‘estado de excepción’.

*Nos tomaron por tontos al exhibirnos en balcones y ventanas por las distintas TV cantando el “Resistiré “ y aplaudiendo a esos héroes sanitarios que día a día exponían y daban su vida (fallecieron 115) atendiendo a cientos de enfermos y hospitalizados, mientras les faltaban los equipos de protección individual (EPI) y se tenían que proteger con bolsas de plástico y mascarillas quirúrgicas reusadas e inapropiadas para poder evitar contagiarse.

*Nos tomaron por tontos, al ‘vendernos’ que existía un ‘comité de expertos’ ¡inexistente! que decidía en cada momento lo que había que comunicar y cómo sobre la evolución de la pandemia ¿Verdad Dr. Simón?

*Dieron órdenes a los miembros de las FFCCSS del Estado para detener y multar a todos aquellos/as que saliesen a la calle aún con la mascarilla puesta (excepto si iban a la farmacia, super o estanco) y por supuesto a pasear al perro, lo que aseguraba, a los que disponían de él, al menos dos salidas al día. ¿?

* Nos tomaron por tontos, porque ha trascendido que, ante esta grave situación, en algunos hoteles y restaurantes se reunían ‘ilustres visitantes’ del Gobierno durante el ‘estado de alarma’ quienes daban rienda suelta a los más diversos placeres gustativos, adictivos y de sexo a gogó, todo ello pagado sin duda por los que estábamos ‘castigados’ haciendo palmitas durante el obligatorio encierro domiciliario.

Nos tomaron por tontos cuando plantearon aprobar el indulto y la amnistía a los golpistas catalanes para exonerarlos de los delitos de sedición, malversación y desobediencia poniendo como excusa ‘la normalización’ y ‘la pacificación’ de las relaciones con el gobierno independentista catalán.

Nos han tomado por tontos en tantas y tantas ocasiones que harían falta más de diez artículos para ‘resumir’ una mínima parte de lo que mediante mentiras, tergiversaciones e insultos a la inteligencia del ciudadano normal, el presidente Pedro Sánchez y sus secuaces, con la colaboración interesada de los demás ‘estómagos agradecidos’ que amagan con no votar, pero negocian bajo cuerda más concesiones para poder lucrarse en lo político y seguir ‘mangoneando’ si pueden en lo privado.

Basta con recordar que este gobierno tiene imputado hasta el Fiscal General del Estado, que mangonea sin pudor la Fiscalía (recuerden la frase de Pedro Sánchez) y tiene un socialista ‘de pro’ -Conde Pumpido- en el Tribunal Constitucional, por no citar a ex ministros, ministros, familiares directos del Presidente cuya presunción de inocencia ya no se sostiene por estar muy clara su participación en actividades delictivas, algunas ya pendientes de juicio. Pero rodeado de palmeros, colaboradores, periodistas y un largo etcétera que le permiten seguir siendo el ‘inquilino okupa’ de la Moncloa.

Como dice el refrán…”Por si fuéramos pocos, parió la abuela. Por si nos faltaba algo últimamente lo aderezan con ‘el apagón’ cuyas explicaciones contrastadas con ingenieros y técnicos directamente -porque ya huimos de sus comités de expertos- demuestran que los culpables han sido ellos por hacer un experimento con solo el soporte de las renovables y sin apoyo de las nucleares.

Otra vez Sr. Sánchez con sus explicaciones ¡Nos pretenden tomar por tontos!

Y finalizo este artículo con la noticia del intento de acoso y derribo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y más concretamente al Tcol. Antonio Balas que está al mando de la Jefatura del Departamento de Delincuencia Económica, simplemente porque está sacando a la luz todos los fraudes y las irregularidades económicas perpetradas por la esposa, el hermanísimo, el cuñado y los miembros de este gobierno impresentable y corrupto que nos ha tocado vivir.

Si lo que se está descubriendo no es suficiente para derrocar a un gobierno… ¿Díganme ustedes que más se puede pedir?

Suerte a todos… los que se la merezcan.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado