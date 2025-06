Manuel del Rosal: «Melody: ¿Juguete roto?»

Europa en general y España en particular cuestionadas por sus ciudadanos: Israel segunda con 357 votos

Cuando digo que Europa ha fracasado en general no lo digo por los ciudadanos europeos que, como siempre, han mostrado más ética y más sentido común que sus gobernantes atrincherados en el gigantesco tinglado de los privilegios de sus cargos. Cuando digo que España ha fracasado en particular no lo digo por nosotros, los ciudadanos españoles que, en esta ocasión, hemos demostrado tener más honestidad y más realismo que nuestros políticos y nuestros medios de comunicación que preconizaban un éxito arrollador de Melody, cuando todo el que tuviera un solo pie asentado en la realidad sabía que sería un fracaso.

Europa (sus ciudadanos) desoyendo los mensajes de Bruselas, no han querido comulgar con las ruedas de molino que hacen girar Úrsula y sus corifeos para hacernos creer que Israel es el anticristo y casi consiguen que Israel se aupara en el primer podio; si lo hizo en el segundo.

Nosotros los ciudadanos españoles también hicimos oídos sordos a la mísera y maloliente campaña contra Israel muñida en los sótanos de la Moncloa y dimos lo que nadie dio a la canción israelí: doce votos.

Las maniobras de Bruselas, míseras maniobras políticas en un asunto ajeno a ella como es un festival de música, para estigmatizar a Israel, han resultado un fracaso de cojones: Israel segunda con 357 puntos. Las maniobras del gobierno de España capitaneadas por Sánchez para ridiculizar y estigmatizar a Israel han resultado un fracaso bíblico, más aún que el de Europa, pues el voto popular de España para Israel ha sido el de mayor cuantía: 12 votos. Y eso a pesar de que, desde el minuto uno, los perdularios voceros del sanchismo bajo la tutela de TVE echaban sapos y culebras sobre Israel al tiempo que apoyaban a Palestina. Visto, lo visto uno piensa si Melody no ha pasado a la categoría de juguete roto de Sánchez o a inocente útil de las sucias maniobras socialistas contra Israel.

Ahora viene el rasgarse las vestiduras y el rechinar de dientes mientras, echando espuma por sus bocas, los periodistas, comentaristas, y presentadores de TVE comprados por Sánchez intentan justificar el colosal fracaso político de Sánchez y musical de Melody utilizando la norma establecida por Sánchez y sus ministros: El ventilador para que su mierda vaya hacia los demás y ellos queden limpios de su culpa y de su mierda.

No quiero quedarme con una pregunta que aflora a mi boca: ¿Quién aconsejó a Melody que acudiera a la Moncloa a ser bendecida por Sánchez? Quién haya sido es un genio.

MAROGA