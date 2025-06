Pedro Manuel Hernández López: «Aforamiento exprés y fraude institucional: «el caso Gallardo»

Las hemerotecas no perdonan. En política, son como espejos que devuelven, sin filtros ni adornos, la imagen real de quienes viven de la palabra fácil y la promesa vacía. Pedro Sánchez lo sabe bien. Lleva años acumulando titulares que hoy se vuelven en su contra. El último capítulo de esta saga de contradicciones tiene nombre propio: Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura y flamante «neo» diputado autonómico. Su llegada exprés a la Asamblea regional tiene un objetivo claro: conseguir su aforamiento antes de que la justicia ordinaria le apriete demasiado.

Gallardo está judicialmente investigado por presuntas irregularidades cometidas al frente de la Diputación de Badajoz. La solución del PSOE, lejos de apostar por la transparencia o permitir que la justicia actúe sin cortapisas, ha sido blindarlo. Y no con matices: acelerar su entrada en la Asamblea extremeña para que, por la vía del aforamiento, quede fuera del alcance inmediato de la justicia ordinaria. Un “ascenso” a medida, ejecutado con eficacia quirúrgica. En Ferraz saben que en política, el tiempo lo es todo. También la impunidad.

¿Dónde quedan ahora aquellas declaraciones de Pedro Sánchez en 2016, cuando afirmaba sin rubor que “los aforamientos son una anomalía democrática”? ¿Qué fue de su promesa, ya desde Moncloa en 2018, de acabar con estos privilegios judiciales que, según él, alejaban a los políticos de los ciudadanos? Todo olvidado. Una vez más, la realidad se impone: cuando se trata de proteger a los propios, los principios juridicos –aún a sabiendas de que se trate de un fraude de ley– son perfectamente prescindibles.

La jugada no es nueva, pero sí reveladora. El sanchismo ha hecho del doble rasero su hoja de ruta. Pactar con Bildu después de prometer lo contrario, indultar a los líderes del procés mientras se juraba respeto a la Constitución, reformar el Código Penal al dictado de

sus independentistas socios… Y ahora, blindar judicialmente a un barón regional que puede incomodar. Todo cabe. Todo vale. Siempre que sirva para resistir y conservar el poder.

La Asamblea de Extremadura, que debería ser un espacio de representación y control democrático, se convierte así en un «búnker judicial». La institución se pervierte al convertirse en escudo político. El mensaje es claro: el PSOE no defiende instituciones, las utiliza. No cree en la regeneración, la parodia. Y cuando el relato chirría, echa mano de su arma favorita: el silencio. Ni Ferraz ni Moncloa han ofrecido una sola explicación creíble. Ni falta que les hace. La mayoría calla, obedece y aplaude.

Pero esto no va solo de Gallardo. Va del deterioro progresivo del sistema democrático cuando se permiten este tipo de maniobras sin coste político alguno. Va del descrédito de las instituciones. Va del hartazgo ciudadano que observa cómo quienes deberían dar ejemplo se refugian en los privilegios que decían combatir y repudiar.

Y por encima de todo, va de un presidente del Gobierno que ha convertido la contradicción en norma de conducta. Pedro Sánchez no necesita oposición: su peor enemigo es su propio archivo. Basta revisar lo que dijo hace cinco o seis años para entender que su palabra es –en el mejor de los casos– una herramienta coyuntural carente de todo valor. Hoy se promete regeneración; mañana se protege a los afines por la puerta de atrás. Hoy se clama contra los aforamientos; mañana se tramitan por la via de urgencia.

A quienes aún creen que esto es normal en política, conviene recordarles que no lo es. No todos los partidos actúan así. No todos convierten las instituciones en «oasis» judiciales. No todos se abrazan al privilegio cuando la justicia llama a sus puertas. La generalización interesada solo beneficia a quienes hacen del abuso una estrategia oficial de poder.

Y mientras tanto, ahí están las hemerotecas –siempre fieles, siempre impertérritas y puntuales, cual centinelas pompeyanos– y siempre recordándonos que, al final, el único que desmiente con rotundidad y precisión a Pedro Sánchez… es el mismo Pedro Sánchez.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.

