Pedro Manuel Hernández López: «La ira justa y el silencio inmoral»

[…]»El que no se enoja cuando hay justa causa para enojarse es inmoral. ¿Por qué? Porque la ira busca el bien de la justicia. Y si puedes vivir en medio de la injusticia sin enfadarte, eres inmoral e injusto» (Santo Tomás de Aquino).

España vive días oscuros. No es exageración ni retórica vacía: lo que sufrimos bajo el gobierno de Pedro Sánchez es un asalto continuado a los fundamentos morales, jurídicos y políticos de nuestra nación. Y sin embargo, una parte considerable de la ciudadanía permanece callada, impasible, resignada y casi anestesiada por una mezcla letal de propaganda, tribalismo ideológico y una alarmante pérdida del sentido moral. La frase de Santo Tomás resuena entonces como una formal y directa advertencia: la falta de ira ante la injusticia no solo es debilidad, es inmoralidad.

La ira justa, que no es odio ni violencia, sino encendida pasion por el bien, es justo lo que ha faltado en demasiados sectores de la actual sociedad española. Mientras el Gobierno pacta con quienes niegan la legitimidad del Estado, se dedica a excarcelar a golpistas condenados, manipular el Poder Judicial y convertir el BOE en instrumento de autoconservación, muchos callan. Otros, peor aún, jalean y aplauden.

Tomás de Aquino –figura central del pensamiento cristiano y político occidental– nos recordaba que las virtudes no son solo esos atributos deseables, sino las exigencias del bien común. La justicia no puede subsistir sin valentía, y la valentía se expresa —cuando corresponde— también a través de la indignación. No estamos hablando de una crispación artificial ni de un histrionismo de plató. Hablamos de la obligación moral de no transigir con el abuso, de no mirar hacia otro lado cuando los pilares de la convivencia son minados a conciencia.

El caso de la amnistía a los responsables del procés es paradigmático. Más allá del debate técnico-legal, que ya ha sido zanjado por voces autorizadas –como los jueces, fiscales y catedráticos que nos han alertado sobre su legal inconstitucionalidad– lo que se ha perpetrado es una traición al Estado de Derecho. Sánchez, para mantenerse en el poder, ha entregado lo que no le pertenece: la igualdad ante la ley a los desiguales . ¿Cómo no encenderse ante semejante atropello?

La ira también se justifica ante el sistemático desprecio al principio de separación de poderes. La ofensiva contra el Poder Judicial no es un accidente, sino una estrategia deliberada. Desde las descalificaciones a jueces hasta la ocupación partidista de la mayor parte de los órganos constitucionales, el mensaje es claro: «quien no se somete, será señalado». Este autoritarismo de guante progresista debe provocar no solo preocupación, sino una activa reacción moral.

La gestión económica y social tampoco se escapa de este diagnóstico. Mientras se multiplica la presión fiscal sobre familias y empresas, se dispara la deuda y se consolida una economía subsidiada e improductiva, el Gobierno reparte propaganda y promesas huecas. Todo ello envuelto en un discurso moralizante que insulta a la inteligencia y a la dignidad de los ciudadanos. Aquí también, la pasividad equivale a simple complicidad.

El catolicismo político —tan malinterpretado como necesario— enseña que el orden justo exige el compromiso activo del ciudadano. No basta con votar cada cuatro años. Es preciso discernir, resistir, construir y, cuando sea necesario, hay que indignarse. El bien común no es una fórmula vacía, sino una exigencia concreta: leyes justas, gobernantes virtuosos, instituciones al servicio del pueblo y no de sus élites.

Por eso urge recuperar la ira justa. No la del insulto fácil ni la del enfrentamiento estéril, sino la que moviliza, denuncia y propone. La que exige una irrenunciable y maxima responsabilidad a los poderosos y despierta del letargo a los serviles mamandurrias y a los acomodados. La que no tolera que se pisotee la verdad en nombre de un supuesto consenso, ni que se corrompa la justicia bajo la excusa de una inexistente gobernabilidad.

No es inmoral el que se equivoca o el que discrepa. Inmoral es el que, viendo la injusticia, se calla y otorga. El que, ante la manipulación, jalea y aplaude. El que, por cobardía o comodidad, se convierte en mero y pasivo espectador de la ruina de su país. Hoy, como nunca, se nos exige el coraje de poder indignarnos.

Santo Tomás tenía razón. Y España necesita, más que nunca, ciudadanos que comprendan que la verdadera moral no consiste en tolerar todo agachando la cabeza en señal de un anti democrático y servilismo politico, sino en resistirse a lo intolerable con la cabeza erguida.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.