Pedro Manuel Hernández López: «La nueva «Torre de Babel»: el delirio lingüístico que divide a España»

En la reciente reunión de la XXVIII «Conferencia de Presidentes» –celebrada en el Palacio de Pedralbes de Barcelona– esa pretendida cumbre de coordinación autonómica que, en teoría, debía servir para unificar criterios, mejorar la gobernanza del país, afrontar desafíos comunes y aplicar las mejores soluciones, se ha consumado un acto que roza lo esperpéntico y absurdo, si no fuera por su gravedad: la imposición del uso de las lenguas cooficiales, como si se tratara de naciones extranjeras reunidas en una sesión de la ONU. Un bochornoso y ridículo espectáculo de traducciones simultáneas, pinganillos, intérpretes y discursos atomizados, que no sólo atenta contra el discutido y discutible sentido común, sino que refleja el ilusorio triunfo de una política identitaria, más divisiva y sectaria, sobre el deseable interés general de España.

La escena parece salida de una distopía grotesca: líderes autonómicos que comparten lengua materna optan por no entenderse, escenificando la ruptura con una teatralidad pueril. ¿Cuál es el objetivo? ¿Mostrar músculo identitario? ¿Insistir en que lo diverso debe anteponerse a lo común y necesario, aunque eso conlleve entorpecer deliberadamente la comunicación y el trabajo institucional? Lo cierto es que esta deriva no es anecdótica, ni simbólica y mucho menos casual. Tiene consecuencias concretas, profundamente negativas, en el ámbito laboral, social y político.

Como en el relato bíblico de la «Torre de Babel», esta multiplicación forzada y artificial de lenguas no conduce a una mayor riqueza ni a una convivencia más justa, sino al caos, la confusión y el estancamiento. Según el relato del Génesis, Dios castigó la soberbia de los hombres que querían construir una torre que llegara al cielo confundiendo su idioma para que no pudieran entenderse entre sí. Lo que debía ser una hazaña colectiva acabó en fracaso por la falta de una lengua común. Hoy, los líderes políticos replican ese mismo error por voluntad propia, erigiendo muros lingüísticos dentro de un Estado que necesita más que nunca cooperación, eficacia y unidad operativa.

En lugar de reforzar el castellano como lengua vehicular y vertebradora —algo que no excluye ni impide el respeto y uso normalizado de las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios—, se subvierte el principio de eficiencia comunicativa en nombre de un linguistico multiculturalismo mal entendido. La consecuencia directa de este sinsentido es una institucionalidad ineficaz, más cara, más lenta y más fragmentada. Cada hora de traducción simultánea, cada documento duplicado, cada sesión ralentizada representa tiempo y recursos desperdiciados que podrían destinarse a resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos: sanidad, vivienda, seguridad, justicia, trabajo, etc.

Además, se envía un mensaje muy peligroso al mercado laboral y a la sociedad en su conjunto. La competencia, la capacidad profesional y el merito empiezan a quedarse subordinados a criterios lingüísticos excluyentes. Se expulsa de facto a trabajadores altamente cualificados que no dominan una lengua cooficial, y se premia al que simplemente ha aprendido el idioma local, aunque carezca de formación o experiencia . La meritocracia se convierte en una caricatura, y la movilidad interterritorial se ve obstaculizada por barreras lingüísticas que no responden a ninguna necesidad funcional real.

Los ejemplos se multiplican: opositores con excelente expediente excluidos por no acreditar nivel C1 de una lengua cooficial que no necesitan para su desempeño profesional; sanitarios forzados a priorizar cursos de gallego o euskera por encima de una formación técnica; empresas que encuentran dificultades para contratar perfiles adecuados porque los requisitos lingüísticos se imponen por encima de los técnicos. La competencia autonómica mal entendida está derivando en reinos de taifas lingüísticos, donde el acceso a derechos, servicios y empleo depende del idioma, no del talento ni del mérito ni de la capacidad.

Se habla mucho del respeto a la diversidad, pero se olvida que esa diversidad se convierte en trinchera cuando deja de ser una riqueza compartida y se convierte en instrumento oficial de exclusión. La pluralidad lingüística de España es un patrimonio cultural indiscutible, pero cuando se usa como arma política y se impone en contextos donde no es necesaria —como una reunión de presidentes autonómicos que todos entienden y hablan castellano—, deja de ser una celebración de la identidad y se convierte en una imposición ideológica excluyente.

Este uso instrumental de las lenguas cooficiales no es un acto de justicia social, ni una reparación histórica. Es una estrategia de fragmentación. Una trampa cuidadosamente diseñada por los nacionalismos periféricos y aceptada sin resistencia por un gobierno central que, por cálculo político, ha decidido someterse al chantaje permanente del independentismo. El precio a pagar es la disolución progresiva del marco común que garantiza la igualdad de oportunidades y el sentido de pertenencia a un proyecto compartido.

Es hora de recuperar el sentido común. De recordar que en toda comunidad política se necesita una lengua común de comunicación institucional —no única, pero sí universal— que no excluya, que integre y que garantice la eficacia. Defender el castellano en las instituciones del Estado no es ir contra las lenguas cooficiales. Es asegurar que no caigamos, una vez más, en la maldición de Babel. Porque cuando los dirigentes se empeñan en no entenderse, el pueblo acaba pagando siempre las consecuencias.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia