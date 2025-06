Pedro Manuel Hernández López: «Todo va sobre raíles… menos los trenes»

Mientras Renfe acumula y suma averías, retrasos y cancelaciones cada semana, el ministro Óscar Puente dedica su tiempo a insultar a críticos y defender al “puto amo”, en vez de dar explicaciones o aplicar soluciones. Su última víctima: el socialista Edu Madina. El transporte público se hunde, pero el ministro prefiere los zascas a la gestión. Miles de ciudadanos padecen cada semana las consecuencias de un sistema ferroviario que hace aguas: trenes que no salen, que se detienen sin aviso, que llegan tarde o no llegan. Y sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no comparece, no explica, no actúa. Simplemente se dedica a «tuitear».

En lugar de ofrecer respuestas ante el colapso de los trenes de Cercanías y de larga distancia, Puente ha convertido su cargo en una tribuna de propaganda y agresividad verbal. Parece más preocupado en proteger a su “puto amo” —así llama al presidente Sánchez— que en proteger a los usuarios de un servicio público esencial que se deteriora día a día.

Su comportamiento no es un desliz ocasional: es un patrón. Esta semana ha vuelto a arremeter con desprecio contra Edu Madina, histórico dirigente socialista, por el simple hecho de haber expresado dudas razonables sobre el rumbo del partido y del país. El ministro no respondió con argumentos, sino con el tono macarra al que ya nos tiene acostumbrados. Madina, respetado incluso por sus adversarios, ha sido colocado en la diana solo por no aplaudir lo suficiente.

Mientras tanto, en los raíles de verdad —no en los virtuales donde Puente se siente cómodo— todo sigue fallando. Retrasos de una hora en trenes de larga distancia, Cercanías colapsadas en las grandes ciudades, incidencias técnicas diarias y un abandono que ya es estructural. Desde Cataluña hasta Madrid, pasando por Valencia, Asturias o Andalucía, los pasajeros sufren un servicio tercermundista que nadie se atreve a arreglar.

¿Dónde está el plan de inversiones? ¿Dónde están las soluciones urgentes? ¿Dónde está el respeto al tiempo de los ciudadanos? En ninguna parte. Lo único que abunda son los insultos a quienes osan denunciarlo.

La gestión de Puente no solo es deficiente, es de una desverguenza tremendamente ofensiva. En lugar de asumir responsabilidades, el ministro lanza ataques personales, desautoriza a profesionales y convierte cualquier crítica en una cruzada personal. No hay autocrítica, no hay humildad, no hay respeto institucional. Solo ego, soberbia y una verborrea agresiva que disfraza su inacción.

Y mientras tanto, los trenes siguen sin funcionar. España ha recibido fondos europeos para modernizar infraestructuras, pero nadie ve resultados. Se prometen mejoras, pero solo llegan excusas. Se exige paciencia, pero no se ofrece ni puntualidad ni seguridad. Cada avería es culpa de otros; cada crítica, una traición.

Los ciudadanos no quieren ministros tuiteros. Quieren trenes que funcionen, servicios que respondan, un transporte público digno. Quieren que se arreglen los raíles antes de seguir descarrilando políticamente. Y quieren, sobre todo, que un ministro de Transportes sea eso: un gestor. No un agitador, no un provocador, no un portavoz del rencor gubernamental que está más cómodo en el barro que en su despacho. Pero este país necesita algo muy distinto: ministros que trabajen, no que tuiteen. Políticos que escuchen y que no insulten. Y un Gobierno que, al menos, tenga la decencia de no burlarse de quienes sufren el caos ferroviario mientras ellos se blindan con chófer. Porque hoy, en España,¡todo va sobre raíles… menos los trenes!

Pedro Manuel Hernández López, medico jubilado, lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia

España no se levanta echándose la siesta: «la falacia del trabajo reducido»

En ninguna página seria de la historia económica de ningún país se ha escrito que una nación prospere trabajando menos. Y, sin embargo, en España estamos asistiendo a un espectáculo político digno del realismo mágico: se pretende que nuestra economía avance, que se sostengan las pensiones, que florezca la productividad y que las Pymes sobrevivan, todo mientras se reduce la jornada laboral, se elevan los costes a las empresas y se instala la cultura del mínimo esfuerzo.

La principal abanderada de esta ilusión institucionalizada es la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Desde su púlpito ideológico, no ha cesado en impulsar una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales (camino de las 32), sin rebaja salarial, como si España fuera Suecia pero con clima mediterráneo. Pero aquí no hay ni el mismo tejido productivo, ni el mismo capital tecnológico, ni el mismo grado de automatización. Pretender imponer esa receta es como querer curar un hueso roto con homeopatía: suena bien, no duele… pero es completamente inútil.

Es el engaño manifiesto de la productividad milagrosa. Se nos vende que trabajar menos horas no sólo no afectará a la economía, sino que aumentará la productividad. Pero esta fantasía –que quizá tenga una honrosa cabida en startups hiperdigitalizadas o en multinacionales con márgenes astronómicos– es una sentencia de muerte para las Pymes españolas, que constituyen más del 95% de nuestro tejido empresarial.

¿Qué harán los pequeños empresarios que apenas llegan a fin de mes cuando les digan que deben pagar lo mismo por menos trabajo? ¿Cómo sostendrán una tienda, un bar, un taller o una clínica si tienen que contratar más personal o reducir su horario en un mercado que no espera? La respuesta es clara: muchos cerrarán. Y otros irán al borde de la legalidad para sobrevivir.

Y mientras tanto, Díaz sonríe en entrevistas y proclama que estamos haciendo historia. Y lo estamos. Pero no en el sentido glorioso que ella imagina, sino con una política que asfixia al que crea empleo. La izquierda de salón –que representa Sumar– habla constantemente de los derechos del trabajador, pero se olvida de los deberes del país. Un país no se mantiene sólo con derechos laborales… Se necesita producción, competitividad, esfuerzo y eficiencia. Reducir la jornada laboral a golpe de decreto, en lugar de hacerlo por evolución económica natural, es cargar sobre los hombros de las Pymes y los autónomos un peso que ya no pueden soportar por más tiempo.

Esta política no redistribuye riqueza, la destruye. No mejora el bienestar, lo posterga. Y todo ello con la arrogancia de quien jamás ha tenido que firmar una nómina con su propio dinero, de quien nunca ha sentido en carne propia lo que cuesta levantar una persiana cada mañana sin saber si se llegará a final de mes. Lo más grave no es el impacto económico inmediato, que ya es considerable. Lo que es verdaderamente trágico es el mensaje cultural que esta política transmite: que el trabajo es una molestia, que hay que minimizarlo, que vivir bien sin esforzarse es un derecho adquirido. Esta narrativa empobrece moralmente a la sociedad, onvierte a los jóvenes en aprendices de “ninis” de alto rango, que aspiran a jornadas de 30 horas, con teletrabajo, viernes libres y vacaciones pagadas… pero que se sorprenden cuando no pueden comprar y ni siquiera alquilar un piso o independizarse a los 35 años. Son las las lógicas y directas consecuencias socioeconómicas de una rancia y desfasada política comunista: «una generación anestesiada»

España no necesita más comodidad institucionalizada. Necesita más ambición, más cultura del mérito, más defensa del esfuerzo. Necesita líderes que comprendan que el trabajo no es explotación, sino una herramienta de dignidad y prosperidad. Díaz y sus socios ofrecen justo lo contrario: una siesta colectiva con subsidio incluido.

El Estado español, con una deuda pública superior al 110% del PIB, no está en condiciones de permitir que se desplome la productividad. La reducción generalizada de la jornada no sólo contrae la producción, también eleva los costes del Estado: más subsidios, más prestaciones, más gasto público. ¿Quién pagará esa factura? ¿Con qué ingresos? ¿Con qué impuestos, si las empresas cierran y los trabajadores cotizan menos?

El modelo que Yolanda Díaz quiere exportar desde su laboratorio ideológico no es nórdico. Es más bien bananero y latinoamericano: más Estado, más subsidio, más sumisión y dependencia, menos empleo real y mucha menos libertad económica. Es la antesala de una economía intervenida, subsidiada y estancada. Una España más pobre, más endeudada y, paradójicamente, más desigual, como es normal en los regímenes comunistas.

Reducir la jornada laboral puede tener sentido en determinados sectores, bajo acuerdos entre empresa y trabajador, y si hay una mejora real de la productividad detrás. Pero imponerla desde un despacho ministerial, como si todos los sectores fueran Google, es una temeridad rayando en la idiocia. España no saldrá adelante regalando tiempo libre. Saldrá adelante si volvemos a defender la cultura del esfuerzo, el orgullo por trabajar bien, la ambición de crecer y la libertad de emprender sin que el Estado lo convierta en un castigo.

La jornada laboral no debe ser un instrumento ideológico, sino una herramienta flexible para mejorar la vida… sin destruir la economía. Y esa es la parte que Yolanda Díaz y Sumar prefieren no entender. Porque es más fácil prometer el descanso que exigir esfuerzo y, este no se decreta, sino que se defiende, se fomenta y se premia.

Pedro Manuel Hernández López, medico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.