Pedro Manuel Hernández López: «»Salvar al soldado Ábalos»: la super producción de la corrupta filmografia sanchista»

En 1998, Steven Spielberg dirigió Salvar al soldado Ryan, una épica película bélica en la que un escuadrón arriesga sus vidas tras las líneas enemigas para rescatar a un solo hombre, en nombre de la moral y el sacrificio patriótico. En 2024, Pedro Sánchez ha dirigido su propia versión, «Salvar al soldado Ábalos», aunque esta vez no se trata de una misión de principios, sino de un operativo político cuyo guión ha mezclado ladinamente cinismo, cálculo electoral y blindaje institucional frente al escándalo.

En «Salvar al soldado Ryan», Steven Spielberg nos mostró el valor del sacrificio en nombre de principios superiores. En la «castiza» versión sanchista –dirigida, por los mejores fontaneros de las cloacas del Gobierno– no hay épica ni moral. Solo hay cálculo, encubrimiento y un intento desesperado por contener un escándalo de corrupción que amenaza con derrumbar el relato de superioridad ética del sanchismo y su permanencia en el poder

El caso Koldo ha destapado un pestilente negocio de contratos irregulares en plena pandemia. Millones de euros públicos que acabaron en manos de comisionistas afines –entre ellos Koldo García–, la sombra plenipotenciaria de Ábalos. Un escándalo de manual. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Maniobrar, manipular, blindar y convertir al Congreso en una inexpugnable trinchera y a los medios afines en un potente escudo propagandístico.

1.- Las fases del rodaje.

La primera fase fue la del «silencio». Moncloa activó el protocolo habitual: “aquí no ha pasado nada”. Ábalos, pese a ser exministro y miembro clave del aparato socialista, fue tratado como si hubiera caído del cielo. Ni una simple explicación contundente, ni una condena clara. ¡Solo, muchas evasivas…muchas!

Pero pronto llegó la fase dos o «el relato controlado». El escándalo no era del PSOE, sino de “personas concretas”. Se repitió hasta el hartazgo que el Gobierno “colabora con la justicia” y que “se tomarán las medidas oportunas y necesarias». Una forma elegante de evasiva para no hacer absolutamente nada. Porque mientras eso se decía, Ábalos seguía calentando su escaño y cobrando del erario público.

Los medios afines hicieron su parte. Algunos lo mencionaron de pasada en sus páginas interiores. Otros optaron por distraer al respetable con polémicas artificiales: la “ultraderecha judicial”, el “lawfare”, los “ataques a la democracia” de la fachosfera… Todo para desviar el foco y diluir el caso Ábalos, entre el ruido mediático e informativo.

Lo que no se suele hacer con transparencia se hace con saturación. Si no puedes tapar el escándalo, ahógalo en una tormenta propia de titulares de esos «tabloides» que ellos critican y condenan. Y eso hicieron.

2.- El Congreso como refugio parlamentario.

Pero la gran obra maestra del sanchismo no está en los medios, sino en el Congreso. En lugar de cortarlo de raíz, el PSOE diseñó una operación quirúrgica: expulsar a Ábalos del Grupo Socialista, pero no del partido ni del Congreso. Resultado: Ábalos se convierte en “diputado no adscrito”, una figura jurídica que no incomoda, pero que sigue votando y por supuesto cobrando. ¿Casualidad…? Ninguna. En una legislatura que pende de un puñado –no de dólares, que tambien– sino de escaños, ¡cada voto cuenta!. Y el del «soldado Ábalos» puede ser muy útil y, mucho más útil dentro que fuera.

En paralelo, las peticiones de comisiones de investigación han sido bloqueadas o frenadas con toda la artillería sanchista en el Parlamento. El Congreso ha dejado de ser un espacio de control democrático para convertirse en una zona militarizada del sanchismo, donde solo se permite investigar al adversario. Lo propio,¡nunca jamás!

Y mientras tanto, el «soldado Ábalos» resiste «ad infinitum» . No por dignidad, sino porque sabe demasiado. Porque, si habla, no cae solo. Por eso se le tolera. Por eso se le protege a medias. El silencio de Ábalos es una gran y rentable inversión política. ¡Y el PSOE lo sabe!

3.-De la regeneración a la cloaca.

Lo más obsceno de este caso no es solo el posible delito, sino la hipocresía institucionalizada. El PSOE llegó al poder vendiéndose como «paladín» de la regeneración democrática. Pero cuando la corrupción llama a su puerta, reacciona como el más viejo de los vielos partidos : tapando, desviando y castigando, pero solo cuando la mancha es ya irreversible.

Ni ética, ni transparencia, ni ejemplaridad. Solo interés. Lo que el caso Ábalos revela es que, bajo la piel de modernidad progresista, el sanchismo funciona como una máquina de poder donde los principios se sacrifican al primer coste político.

No se ha salvado a Ábalos por lealtad: se le ha blindado por miedo. Y se le ha dejado lo suficientemente fuera como para maquillar la operación, pero lo bastante dentro como para controlar el daño. El Congreso, en vez de fiscalizar, se ha convertido en un refugio parlamentario de intereses inconfesables.

4.- Final sin gloria.

A diferencia del «soldado Ryan», Ábalos no ha sido rescatado por patriotismo, sino por conveniencia. No hay soldados caídos, sino piezas intercambiables. No hay héroes, sino supervivientes.

La misión del sanchismo no es salvar al «soldado Ábalos». Es salvar el poder, a cualquier precio. Y si para ello hay que convertir el Congreso en una coartada institucional y a los medios en altavoces del olvido, no hay duda: lo harán. Ya lo están haciendo. Porque en esta película no busca se la verdad y la justicia, sino, no perder la «taquilla» del poder.