Rafael López Charques: «Soy el mejor»

¿Qué opinión les merecería alguien que se autocalificase de tal modo? Como mínimo dirían que no tiene la menor idea de lo que es la modestia, del respeto y consideración hacia los demás. A ello añadirían que es un orgulloso engreído. Es de esperar que procurasen apartarse de él, esperando que cayese de su pedestal, y cuando esto ocurriese, porque a toda gente así, por suerte para los demás, acaba llegándoles su hora, nadie le echaría una mano ni le dejaría su hombreo para apoyarse.

¿Qué haría entonces esa persona? Lo que suelen hacer siempre. Lamentarse de que han sido malinterpretados, de que han sido traicionados por los que antes los alababan, etc.

Si repasamos la historia, sobran ejemplos de gente que ha actuado así, pero esto no es lo grave, al menos para nosotros. Lo que nos preocupa es que hay gente en nuestro ámbito actúa como si se creyese serlo. Esa es la impresión que da.

Nos referimos a ciertos personajes políticos, la mayor parte del grupo del gobierno y afines, aunque para mayor desgracia nuestra también los hay entre los demás.

No vamos a dar nombres, si alguien lee estas líneas y se da por aludido, entonces tenga por seguro que nos referimos, entre otros, a él.

Lamentablemente, como ocurre siempre, las consecuencias de la prepotencia y los aires de grandeza de esas personas las tenemos que soportar, por lo de ahora, los ciudadanos de a pie. Como somos más decentes que ellos, les advertimos que todo tiene un límite.

En nuestro querido país, querido por unos y detestado por otros, hay personajes que indudablemente actúan creyéndose superiores a los demás, y además los tratan como si fuesen tontos borregos.

No salimos de un tinglado y ya nos tienen metidos en otro. No les acusen de nada, es que simplemente, nosotros no entendemos. Es lógico que se aparte a cinco personas para que otra pueda estar aforada escasas horas antes del comienzo de un procedimiento judicial. Si hay asociaciones de jueces y fiscales que protestan, ni caso, son unos fachas. Todo eso no es más que ánimo de crear problemas, pura envidia de nuestro hacer, pues somos los mejores.

Somos tan buenos que causamos envidia hasta en el extranjero y por eso nos atacan. As la prensa recoge informes salidos en otro país que planten la hipótesis de que el célebre apagón no es de origen desconocido. Afirman que fue la consecuencia de un experimento de sustitución de energías. Como nuestros gobernantes ni idea del tema, y son los mejores, debe ser erróneo, o fruto de un deseo de desacreditarlos. La cuestión es que como somos desconfiados, sin razón, y malas personas, nos inclinamos a creer que muy posiblemente en el extranjero tengan razón.

Si nos preguntamos quien es el mejor en nuestro país, no podemos tener dudas. Hay una persona que brilla por encima de todas, que nunca nos miente, simplemente cambia de opinión tantas veces como le conviene. Pero tengan en cuenta que lo hace todo por nuestro bien. Si se gasta miles de euros nuestros en viajar en un falcon, es para poder estar rápidamente en todos los sitios que conviene defendernos. Naturalmente a veces tenemos que hacer algún sacrificio, como estar tirados varias horas en una estación de tren.

Creemos que a estas alturas todos habrán adivinado quien es no el mejor, sino el mejor entre los mejores.

Lo grave es que los españolitos tenemos que tragar con todo esto. O nos rebelamos todos conjuntamente, o pobre el que levante la cabeza. Gran parte del poder judicial está atado y bien atado para que la posible actuación no es por gran mayoría, o todo quedará en aguas de borrajas.