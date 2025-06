José Manuel García Albarrán: «Corrupción por fascículos: La vergüenza internacional»

Recuerdo en mi adolescencia y juventud que era un clásico la publicación por fascículos semanales que se encuadernaban al finalizar, de diversas obras que trataban de distintos temas -ciencias naturales, zoología, mineralogía, diccionarios enciclopédicos, tebeos/cómics, etc., etc.-

Lo que no me imaginaba es que ya en mi jubilación iba a vivir una entrega, no semanal sino diaria, de las tropelías, malversaciones, cohechos, mordidas, trampas electorales y todo tipo de prácticas indecentes e impresentables que gracias a los agentes de la UCO están dando pie a las distintas publicaciones digitales y en papel, en emisoras de radio y de televisión nacionales e internacionales, para que día a día sobresalten al gobierno socialista, a sus socios, a sus palmeros y a sus votantes en general, sometiéndonos a todos los demás ciudadanos a un estado de estupefacción provocando que desde ya hace algunos meses -por no decir años- empezáramos a repudiar a esta clase política torticera, falsa, ignorante, prepotente y despilfarradora del dinero ajeno que procede de nuestros impuestos y que usan para su lucro personal y el de sus familiares y amigos.

Los viejos socialistas ya reclaman un cambio urgente porque si no, el lema de “100 años de honradez”, que ya hicieron tambalearse los gobiernos socialistas anteriores, va a resultar inapropiado e irrisorio, por no decir de su emblema del ‘puño y la rosa’, que si hay justicia, lo van a tener que sustituir por ‘el puño y la reja’.

Recientemente se ha producido un hecho llamativo en la conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en el palacio de Pedralbes de Barcelona… ¿Ubicación casual?

El hecho es que la presidenta de la Comunidad de Madrid -Isabel D. Ayuso- quien había avisado previamente su intención de abandonar la sala y así lo hizo, cuando el Lendakari vasco

-Imanol Pradales- del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) comenzó su intervención hablando en euskera, por lo que se mantuvo fuera hasta que finalizó la intervención de -Salvador Illa- actual presidente de la Generalidad catalana, quien también empleó el catalán para hablar a una mayoría de presidentes que son castellano parlantes. Esto, que le ha valido a Ayuso críticas varias, tiene una explicación bastante criticable ya que es como consecuencia de la ‘bajada de pantalones’ de Pedro Sánchez, por imposición y mandato de los partidos independentistas/secesionistas catalanes y vascos para así imponer las mal llamadas ‘lenguas cooficiales’ saltándose la Constitución ‘a pies juntillas’.

Todo esto no entra dentro de la lógica y más se puede calificar como un disparate ya que los Diputados y Senadores vascos y catalanes hablan en el bar y en los pasillos en un perfecto castellano y sin embargo han impuesto ‘el pinganillo’ para hablar en las Cámaras sin contar con el derroche económico que esto significa, ya que según lo publicado cuesta en un año político 7 millones de euros, entre traductores y material.

Pero el colmo del despilfarro fue en la Conferencia de Presidentes Autonómicos -11.500 euros- para que el vasco -I. Pradales- y el catalán -S. Illa- hablaran en vasco y catalán durante 10 minutos cada uno, obligando a los castellano parlantes a usar el pinganillo. Contra este despilfarro (575 euros x minuto) se reveló la presidenta Ayuso y nos debemos revelar todos los españoles que estamos asfixiados a impuestos y consideramos superfluo ‘el caprichito’ impuesto por estos partidos minoritarios por el solo hecho de poder coaccionar o condicionar su apoyo para sustentar este corrupto gobierno que se empeña en mirar para otro lado en las corruptelas propias echando la culpa al adversario político de todos ‘sus males’.

Pero si se creían que lo descubierto por la UCO hasta ahora era todo, se encargan cada día de darnos y darles una nueva sorpresa. Ya sonaba con insistencia que entre la trama triangular Koldo-Ávalos-Aldama, se ‘colaba’ el nombre de Santos Cerdán al que el informe de la UCO le coloca ahora en el centro de ‘las mordidas’ con las constructoras, con sospecha de financiación ilegal del PSOE y el colmo de los colmos con ‘pucherazo’ en las primarias del PSOE para que ganase el ‘puto amo’.

Vamos a ver señores votantes del PSOE y de sus socios… ¿Quien confía ahora en toda esta gentuza que echaba la culpa de sus dispendios a la derecha y ultraderecha?

Tras 44 días sin aparecer ni dar explicaciones de nada de lo que estaba siendo conocido a través de los informes de la UCO, el presidente Sánchez compareció en la sede del PSOE -para desligar las declaraciones de su cargo principal como Presidente del gobierno- y con traje negro, cara de funeral y gesto impostado, compareció ante las cámaras y medios para “pedir perdón” a los españoles, reconociendo que su Secretario de Organización del partido y su actual mano derecha Santos Cerdán -mismo cargo que ostentó el otro imputado Ávalos- ha tenido que dimitir por estar inmerso en un sinfín de actividades ilícitas que él dice ‘no conocer’.

Mire usted señor Sanchez ¿Nos toma por tontos?

Esto ya no huele a podrido si no al siguiente estado… esto huele a putrefacto.

Después montó un simulacro de rueda de prensa con sus ‘periodistas palmeros’ preguntándole lo que usted quería y con las respuestas ya apuntadas, todo ello dirigido por una eficiente jefa de protocolo que ante ‘numerosas manos’ levantadas de los periodistas presentes ella elegía cuidadosamente a los que luego ‘el Presi’ se dirigía por su nombre y son ya sobradamente conocidos como ‘periodistas del régimen’.

Todo un circo mediático para dejar claro que a ÉL no le afecta todo esto y por tanto ni piensa dimitir, ni convocar elecciones ni reconocer que nos ha mentido y sigue mintiendo sin vergüenza ni pudor alguno.

Creo que, visto lo visto la solución está en nuestras manos, es decir en manos de los ciudadanos españoles de cualquiera de las CC.AA que pidamos en voz en grito la dimisión, la disolución de las Cortes y la Convocatoria de Elecciones anticipadas.

Ante el triunfalismo de Sanchez con respecto a cómo va la economía del País hay que exponer un dato escalofriante que lo contradice:

La deuda pública que en 2017 era de 1.144.298 € (98,3 del PIB) en la actualidad es de 1.667.443 € (103,5 del PIB) es decir que nos han endeudado nada más y nada menos que en 523.145 millones de € lo que equivale a un aumento de la deuda que supone pagar 15.700 millones de euros al mes. ¿Quien pagará esto? ¿Como nos repercutirá en un futuro?

¿Cuántos de ustedes terminarán en la cárcel por este despilfarro?

Suerte a todos… los que se la merezcan.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado