Pedro Manuel Hernández López: «Sánchez, el «terapeuta» del Congreso: un diagnóstico exprés con silencio administrativo»

Cuando el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, interpeló ayer en el Congreso a Sanchez sobre «si avalaba la gestión de Santos Cerdán» —el hombre clave en la negociación con el prófugo Carles Puigdemont y el operador en las sombras del sanchismo—, Pedro Sánchez optó, cómo no, por el mutismo selectivo. Ninguna explicación, ni una respuesta mínimamente política y mucho menos cortés y educada. Lo que sí ofreció fue un diagnóstico psicológico de baratillo: acusó a Feijóo de incurrir en una “acción espejo” o «efecto espejo» –término que ni los psicólogos clínicos más indulgentes se atreven a lanzar como piedra arrojadiza– en plena sede parlamentaria.

Sánchez no respondió a la pregunta, pero nos regaló una sesión de psicoterapia colectiva con cargo al erario. Y si no fuera trágico, sería cómico. En la Cámara Baja, donde se espera que el presidente rinda cuentas, explique y defienda la legalidad, la legitimidad o la eficacia de las acciones de su Gobierno, asistimos, en cambio, al espectáculo grotesco de un presidente que cree que todo se resuelve con chascarrillos de autoayuda y manipulación emocional.

Lo de Santos Cerdán no es menor. Estamos hablando del enlace directo entre la Moncloa y Waterloo, del emisario que orquesta la rendición del Estado a un prófugo por un puñado de votos. Y Sánchez, lejos de asumir su responsabilidad o simplemente decir «sí, lo respaldo», prefiere el escapismo freudiano. El presidente que presume de ser europeísta y constitucionalista no se digna a confirmar si respalda a quien, en nombre del PSOE, está construyendo un Estado paralelo donde los delincuentes pactan sus condiciones de impunidad.

En este contexto, cabe reconocer el mérito de Feijóo: su intervención fue precisa, valiente y necesaria, no rehuyó el cuerpo a cuerpo, ni cayó en el barro retórico del sanchismo. Planteó una pregunta política legítima, formulada con serenidad, sin estridencias ni golpes de pecho. Lo que hizo Feijóo fue lo que cualquier líder de la oposición –digno de tal nombre– debe hacer siempre: exigir respuestas claras al poder, señalar todas sus responsabilidades y, cómo no, desenmascarar las maniobras opacas.

¿A qué le teme exactamene de Sánchez? ¿A que la ciudadanía ate cabos? ¿A que decir la verdad implique asumir que su Gobierno se sostiene gracias a la humillación institucional y la claudicación moral? ¿O simplemente, ahora, le cuesta tanto pronunciar el nombre de Santos Cerdán como le costaba antes hablar de Bildu, de Puigdemont o de la amnistía antes de necesitar sus 7 votos?

Y para esquivar –lo que debió ser un ejercicio básico de rendición de cuentas– se parapeta en un término psicológico mal utilizado. La “acción espejo”, dijo. ¿Qué es eso exactamente, señor presidente? ¿Una teoría de coaching aplicada al control de daños? ¿Un mecanismo de defensa freudiano con copyright de Iván Redondo…?

No estamos ante un lapsus. Es una pura estrategia. Pedro Sánchez ha convertido la política española en una mezcla de «Sálvame» y «TED Talk», en donde la manipulación emocional sustituye al debate, y donde la falta de respuestas se enmascara con una verborrea pseudocientífica y tecnocrática que solo busca confundir y desviar.

La gravedad no está solo en la falta de respuesta —aunque esa cobardía institucional es escandalosa— sino en el desprecio más explícito y absoluto al Parlamento. Sánchez sigue burlandose del mecanismo democrático de la interpelación parlamentaria. Se niega a debatir, a argumentar, a razonar. Y en su lugar, se dedica a psicoanalizar al adversario, al que previamente ha diagnosticado. Acusa a Feijóo de proyectar, de tener traumas, de estar reflejándose en él. Una broma sin gracia, pero también un síntoma del poder sin límites: él, que no rinde cuentas a nadie, se cree con el derecho divino a diagnosticar al otro.

Es la institucionalización del cinismo en sumo grado. Ya no es una táctica; es un modelo de gobierno. Pedro Sánchez no gobierna… manipula. No dialoga… descalifica. No responde… desdibuja. La figura de Santos Cerdán –lejos de ser un accidente o un peón más– es la personificación del sistema sanchista : «opaco, clientelar y siempre dispuesto a cualquier transacción con tal de sobrevivir». Y cuando alguien –como Núñez Feijóo– tiene la osadía de pedir explicaciones, se encuentra con un muro de arrogancia disfrazada de pedagogía psicológica baratera.

Lo más inquietante es el silencio posterior. Ni una explicación desde Moncloa. Ni una aclaración del PSOE. Nada. Como si el acto de gobernar se hubiera reducido a una serie de frases hechas, gestos ensayados y negaciones tácticas. Y mientras tanto, Santos Cerdán sigue viajando, sigue pactando, sigue diseñando una democracia de geometría variable donde el Estado de derecho es un simple decorado.

Pedro Sánchez ya no se molesta en parecer presidencial. Se comporta como un operador político atrincherado en su burbuja de poder. Ya no finge. Sabe que una parte de la prensa lo protegerá, que los resortes del Estado están anestesiados y, que la oposición –por mucho que se esfuerce Feijóo– tiene muy difícil perforar ese muro politico de hormigón y propaganda.

Que no haya respuesta no significa que no haya responsabilidad. Sánchez calla, pero el país lo ve. Se esconde tras tecnicismos y poses, pero la realidad acaba pasando factura. No hay “acción espejo” que oculte lo evidente: «su Gobierno está moralmente hipotecado, democráticamente debilitado y estratégicamente entregado al chantaje de los que quieren romper España».

Feijóo interpeló al presidente. El presidente diagnosticó a Feijóo. Y España, mientras tanto, sigue esperando una respuesta justa , coherente y necesaria.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia .