Victor Entrialgo: " Está rodeado"

Lleva no sé cuantos días sin responder preguntas ni hacer declaraciones. Está transido, pasao. No hace falta elucubrar. Basta observarles. Mirarles a la cara. A todos ellos. Lo llevan en la cara. Están rodeados. Son demasiados frentes. ¿Inma estás ahí?

Tiene a jueces y fiscales en la calle frente a su intento de acabar con los poderes del Estado que no son él, para montar un Tribunal de Ikea y poder nombrar así a los jueces que les van a juzgar y retirarles la instrucción para dársela a la fiscalía que de él depende. Pero donde no hay controles no hay democracia.

Si no fuera porque no puede, ya habría dimitido. Y eso da idea de la basura que hay dentro y de que todo ésto va a acabar mal porque su personalidad le va a conducir a ello. Sanchez hace ostentación del mal.

Han registrado la vivienda de Ábalos en Valencia, allí donde Sanchez pernoctó y no quiso enviar al ejército para salvar gente. Lo ha dicho él mismo. Hay gurús oscuros y turbios, le ha traicionando el espejo y el inconsciente, porque Soros fue la primera persona a la que recibió y porque algunas decisiones y arrogancias no se entienden sólo con la majadería innata, sin una red internacional para este circo.

Estamos gobernados por un amoral, sin lógica ni principios ni valores y una marioneta como fiscal general al que nombró para destruir pruebas y, acto seguido, dice que le pidamos perdón a un chisgarabís con cara de tonto que sigue teniendo en vilo y descrédito internacional a la Nación por su cobardía y servidumbre con un amo que le utiliza como escudo protector y no le deja marcharse.

Sanchez tiene otros principios distintos a los de los demás y otra moral diferente para el fiscal, para su hermano, para su mujer. Han asaltado las instituciones valiéndose de vicepresidentas de tebeo, ministros de alterne, porteros de discoteca y una tropa de palurdos abducidos, bwanas de un psicópata.

Nada resulta inoportuno si se ofrece con lealtad y buena fe. Pero todo resulta abominable si lo que se ofrece es deslealtad y mala fe.

Esto no es un sistema político. Son demasiados escritos, requisitos recursos, telediarios arriba y abajo, prórrogas, trámites de ida y vuelta, instituciones nacionales y europeas, dilaciones, excepciones, amnistías, valientes Llarenas, Peinados, Hurtados, Marchenas, demasiadas vueltas para desembarazarse del felón.

Hay héroes pero no hay organización política, el Estado es una carcasa, no hay controles. Y sin auténticos controles ni hay democracia ni hay nada. No puede haber tantos requisitos, tanta indefensión para parar un golpe, salvo que el enemigo esté dentro. ¡Esto no funciona!

Está rodeado y trata de bunkerizarse y distraer a los jueces hasta la nueva añagaza. Sólo espero que España no olvide tanto mal como ha causado Pedro Sanchez. Al menos ya sabemos que el sistema está podrido y no funciona en absoluto cuando permite a un sátrapa perpetuarse sin moral en el poder durante siete años y a un montón de esbirros campar a su sombra y actuar sin control.

Ya no hay alternativa. O estás con la mafia o con la democracia. Dicho ésto, todo esto es el sueño de una noche de verano, más bien una pesadilla, y esta progenie de infortunios viene de nuestra disputas, de nuestras discordias, nosotros todos somos su origen.

Víctor Entrialgo