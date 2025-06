Manuel del Rosal: «Sr. Sánchez: prefiero el caos»

Sr. Sánchez: Usted ha hecho su segunda aparición ante las cámaras para seguir hablando de las miserias prostibularias y de las miserias de la codicia dineraria de sus más allegados colaboradores, Cerdán y Ábalos.

O yo o el caos. Esa es la frase que usted debió pronunciar y ahorrarse tiempo y ahorrárselo a los periodistas presentes, Usted, al igual que todos los autócratas que han sido, son y serán nos ha dicho a los ciudadanos que sin usted España y los españoles vamos al caos. Pues mire Sr. Sánchez, este modesto ciudadano del común le contesta con una afirmación rotunda: prefiero el caos.

Es imposible más caos que el que existe en España desde que usted gobierna de forma autoritaria, es imposible. Cuatro ejemplos de caos sanchista: el caos de la inmigración, el de la pésima gestión de la DANA, el del apagón tercermundista y el caos crónico del fallo sistémico de los ferrocarriles.

A lo largo de la historia famosos autócratas que estaban en la creencia de que antes de ellos no hubo nada y de que después de ellos nada habrá, cayeron, y cayeron malamente; y el mundo siguió girando. Si usted cree que después de usted solo habrá caos, usted debería hacérselo mirar por un especialista médico, Si usted lo que pretende es asustarnos con la posible llegada al poder de la oposición; es lo más antidemocrático que he visto en mi vida, Usted se arroga ser el único poseedor de las credenciales de la democracia y, lo peor, usted no está en posesión de la verdad; nunca lo ha estado.

Mire Sr. Sánchez, los cementerios están a rebosar de gente que, como usted, se creían imprescindibles. Así que permítame que termine con una petición, un ruego: márchese Sr. Sánchez y déjenos en el caos; los ciudadanos de bien tenemos el valor, la inteligencia, la determinación, la capacidad de trabajo y el coraje para, sin usted, salir de él.

MAROGA