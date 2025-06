Pedro Manuel Hernández López: "¡La izquierda ni es corrupta ni roba...pero ahí están los ERE...!"

En un nuevo ejercicio del más puro cinismo y autarquía parlamentaria, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso, se ha atrevido a soltar –sin que se le moviera una ceja en modo «zapateril»– que “la izquierda ni roba ni es corrupta”. Una afirmación tan grotesca que provocó unas carcajadas –que hubieran sido más sonoras– de no ser por el intenso hedor que todavía desprende el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de España: los «ERE» de la Andalucía de Chaves y Griñán.

¿Acaso no eran socialistas todos los protagonistas y beneficiarios de esa trama? ¿No formaban parte del “progresismo” institucional esos miles de enchufados, amiguetes y “colocados” que se repartían el dinero destinado a parados como si fuesen confetis ? ¿No fueron condenados 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que estaban acusados en la causa conocida, además de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos del PSOE, por aquel sistémico saqueo institucionalizado de 855 millones de euros? ¿Lo ha borrado Sánchez de la «memoria colectiva» o, sigue pensando simplemente, que los españoles somos idiotas?

Decir que “la izquierda no roba” –cuando el PSOE ha protagonizado, junto con la «progresista» banda de sus socios nacionalistas y separatistas, décadas de corrupción y malversación estructural– no es ya una mentira, es una agresión a la inteligencia y a la memoria de millones de ciudadanos. Es una muestra más de ese tóxico narcisismo político con el que Sánchez intenta recubrir su incompetencia, su sumisión al chantaje y su absoluta falta de escrúpulos.

Este miércoles,Alberto Núñez Feijóo, –con una contundencia que escasea en el hemiciclo– le recordó al presidente lo que muchos españoles piensan, pero pocos se atreven a decirle con claridad y entereza: “Usted es el lobo alfa de una manada de lobos corruptos”. Sánchez no solo ha blanqueado el pasado corrupto del PSOE, sino que ha montado un Gobierno que se alimenta de la podredumbre moral de sus socios y de su propia ceguera ética y moral.

No hablamos solo de los ERE. Hablamos de «Filesa», aquella trama ilegal de financiación que salpicó al PSOE felipista y que convirtió al partido en una máquina de dinero negro. Hablamos de «Malesa», de «Time Export», del «caso Juan Guerra» –el famoso «hermanisimo», del entonces vicepresidente, Alfonso Guerra– con despacho propio en la Delegación del Gobierno en Sevilla. También Hablamos del «saqueo» de fondos europeos para formación, el «escándalo» de los cursos en Andalucía, las «tarjetas black» de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), donde se pagaban prostíbulos y cocaina a «gogó» con dinero público.¡Claro que el dinero como era público no era de nadie!(la egabrense Carmen Calvo dixit ) ¿Todo eso también es lo más caracteristico de una izquierda progresista que “no roba” ni es «corrupta»…?

Y hablemos de hoy. ¿No es acaso corrupción indultar a los condenados por malversación porque son aliados «progres» y parlamentarios…? ¿No lo es amnistiar a golpistas prófugos a cambio de unos votos…? ¿No lo es manipular leyes para desproteger a las víctimas —como con la Ley del “solo sí es sí”— y luego mirar hacia otro lado cuando se libera a delincuentes sexuales que vuelven a delinquir…?

Sánchez no es un simple espectador de esta trama. Es el director de orquesta, es el «capitán» al frente–según sus propias palabras– de una coalición que no tiene reparo en pisotear la ley, la separación de poderes y la ética democrática, con tal de mantenerse en el poder. Como bien le espetó Feijóo: “La única carta que los españoles necesitan es la de su dimisión”. Porque la pantomima epistolar del presidente —esos ridículos párrafos preñados de un impostado victimismo y firmados con regia solemnidad– solo sirven para entretener a su fiel y servil parroquia. A la mayoría, lo único que les interesa es que se marche ya y cuanto antes mejor.

Afirmar que él viene a “salvar a los españoles de sí mismos” es de una soberbia repugnante. Un delirio mesiánico impropio de una democracia seria y progresista. “No tiene usted que salvar a los españoles de sí mismos, sino de usted”, le recordó Feijóo. Está es otra verdad más grande que la Pirámide de «Keops».

Si alguien ha sembrado siempre crispación, descrédito, división institucional y un grave deterioro democrático, ha sido Sánchez, dispuesto a cualquier cosa por una investidura. Y no lidera ni gobierna…solo se aferra al poder. No representa a la izquierda…la prostituye en su propio beneficio. No combate la corrupción… la tolera, la protege y la usa a su megalómano antojo.

Hoy, el que se atreva a afirmar que «la izquierda no roba» es tan obsceno y cinico como si a un pirómano le nombraran » el bombero del año». Sánchez ha construido un relato de pureza moral para una izquierda que huele a naftalina, a despacho cerrado y a sobresueldos camuflados. Ha levantado un muro de propaganda para encubrir las cesiones a sus socios, las traiciones a sus votantes y el desprecio a las normas básicas de convivencia democrática.

El problema no es solo que lo diga. El problema es que él se lo cree y cree, además, que nosotros nos lo creemos. Y eso, en política, ya no es cinismo, es una combinación explosiva de megalomania y de locura peligrosa. Conviene, presidente Sánchez –que por el bien de España– recuerde lo que esta mañana le ha dicho Alberto Núñez Feijóo :

[…] «Los españoles no necesitamos que Ud. nos salve de nosotros mismos, sino salvarnos de Ud. y de esa banda progresista y feminista que le mantiene».

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado,Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.