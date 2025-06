Manuel del Rosal García: «Son las cinco de la tarde y no he comido: Sánchez»

¿Sabe usted Sr. Sánchez cuantas personas están sin comer a las cinco de la tarde en España? Sin comer y sin posibilidad de comprar o robar, si es necesario para comer ¿le suena robar?

“Son las cinco de la tarde y no he comido” Una frase con una carga de miseria moral proporcional a su miseria personal y política. Una frase para apuntalar una vez más su imagen de víctima de los que – según usted – le han traicionado. Una frase inherente a la personalidad de un hipócrita de manual. Ante sus apariciones en los medios de comunicación, alternadas con desapariciones de la escena, uno, que es tan solo un ciudadano del común se pregunta, vista su impostura continuada, si a las cinco de la tarde usted estaba sin comer acomodado a sus anchas en Quintos de Mora. Yo, aplicando los principios de la lógica filosófica, no me lo creo, como no me creo sus facciones cadavéricas acentuadas por el maquillaje para hacer ver al ciudadano como sufre usted por España y por los españoles, cuando a usted España y los españoles le importan una mierda porque sus interese y sus miras no van más allá de su nariz y su mirada se detiene en su ombligo.

Es imposible que usted sepa que es estar sin comer a las cinco de la tarde. Imposible. Si lo saben los más dos millones de niños en el umbral de la pobreza a los que nada les llega porque el dinero a emplear en sus ayudas, usted está obligado por los indecentes pactos con los codiciosos catalanes y los jesuíticos vascos, a dárselos a ellos.

No sé qué se preguntan los ciudadanos, yo me pregunto: ¿de dónde ha venido usted Sr. Sánchez? ¿A que subdivisión del género homínidos pertenece? ¿Es usted un ente ajeno a lo que caracteriza a loas humanos de los que tan solo posee su figura física? Usted no puede venir de una galaxia, ni siquiera de un planeta más avanzado que el nuestro, usted tan solo puede haber aterrizado en nuestra Tierra corrompiendo a Caronte para que, desde el infierno de Dante, y atravesando la laguna Estigia, le volviera a traer en su barca a la Tierra para desgracia de nosotros. Al fin y al cabo, usted es experto en comprar aprecio de oro los apoyos de todo y de todos los que le sostengan, aunque vengan del mismo infierno.

Y si, usted solo ha podido aterrizar en España – pobre España – saliendo con la ayuda de Caronte del círculo 9º del infierno de Dante. Le recuerdo quienes son los que sufren el castigo en el 9º círculo: “Seductores y rufianes, aduladores, falsos profetas, corruptos, hipócritas, ladrones, sembradores de discordias y falsificadores”

MAROGA