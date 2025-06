Pedro Manuel Hernández López: «El “Capitán Araña” de la política española»

El «capitán «Araña» es una expresión popular cervantina y peyorativa para describir a alguien que manipula a otros en su propio beneficio y evitando a toda costa su participación o su responsabilidad en las acciones emprendidas.

En la tragicomedia política española que Pedro Sánchez protagoniza desde hace años, el presidente ha perfeccionado el viejo arte del escapismo. Pero no cualquier escapismo, el suyo tiene raíces profundas en un aforismo popular tan castizo como certero, el del “Capitán Araña”, aquel mítico personaje que embarcaba a todos y él se quedaba en tierra. Pues bien, si algo ha demostrado Sánchez en su trayectoria, es que tiene vocación de capitán, pero sin riesgo; de líder, pero sin asumir las consecuencias; de estratega, pero sin honor. El “Capitán Araña” revivido, en versión sanchista.

Porque embarcar, lo que se dice embarcar, ha embarcado a todos: a sus ministros, a sus socios, a sus votantes, a su partido… y por supuesto, a todo un país. Embarcó a la izquierda en un gobierno con comunistas y populistas, prometiendo regeneración y transparencia, y acabó abrazando a lo más rancio del clientelismo, pactando con prófugos, condenados y sediciosos. Embarcó a sus aliados parlamentarios con promesas de reformas sociales y agendas progresistas, mientras los usaba como peones en su juego personal de supervivencia política. Embarcó a España en una deriva institucional sin precedentes, desvirtuando el Estado de Derecho con una ley de amnistía infame y humillante que ni siquiera defiende con coherencia.

Y ahora, en un gesto que roza el esperpento, se desentiende de su propio barco. Ha convocado a sus socios a una reunión en Moncloa… ¡para el 9 de julio! Como si no pasara nada. Como si no estuviera ocurriendo un terremoto político, judicial y moral de proporciones históricas. Como si su Gobierno no estuviera salpicado por escándalos que van desde el caso Koldo hasta los negocios del entorno de su propia esposa. El «capitán araña» mira a otro lado, rema en círculos o directamente no aparece en cubierta. ¿Responsabilidad? Ninguna. ¿Autocrítica? Jamás. ¿Dimisión? Ni en sus peores pesadillas.

Mientras tanto, los que sí embarcaron –algunos con entusiasmo, otros por conveniencia– empiezan a ver cómo el barco hace agua. Yolanda Díaz ha huido por la borda; Puigdemont marca el rumbo desde Waterloo; los barones socialistas se revuelven en silencio, temiendo que el naufragio les salpique en las urnas. Y Pedro, el “capitán araña», observa –desde tierra firme, protegido por sus medios afines, su guardia pretoriana digital y su corte de aduladores– como se hunde el barco de la democracia. Él no se moja. Nunca lo hace.

Su simulada maniobra de «reflexión» fue otro ejemplo paradigmático del estilo del «capitán araña». Cuando las sospechas y la presión mediática amenazaban con arrastrarle, se escondió cinco días en Moncloa, rodeado de silencio, para luego salir con una patética carta lacrimógena que no aclaraba nada, no asumía nada y no prometía nada. Solo más victimismo y propaganda. Se desmarcó, como siempre, dejando a los suyos en la nave a la deriva, mientras él jugaba a ser el salvador herido.

Pero esa estrategia tiene fecha de caducidad. Porque cada vez más ciudadanos entienden que no hay mayor cobardía política que la de embarcar al país en batallas que uno mismo no quiere librar. Que el sanchismo no es ideología, ni proyecto, ni liderazgo: es puro cálculo, cinismo y oportunismo de salón. Y que su obsesión por aferrarse al poder tiene un coste democrático que ya estamos pagando: la deslegitimación del Poder Judicial, el desprecio por el Parlamento, la colonización de los medios públicos, y la banalización de la injusticia y corrupción.

Pedro Sánchez no es un líder: es un personaje de sainete al que, si no fuera por la gravedad de las consecuencias de sus actos, daría hasta risa. Un maestro del simulacro y del escaqueo que juega a gobernar como si España fuera su tablero personal. Un “capitán araña” que embarca a los españoles en su actual naufragio, pero que se cuida, muy mucho, de hundirse con ellos.

Ojalá algún día el país despierte del hechizo y le haga rendir cuentas. Mientras tanto, sigue allí, en tierra –agitando la bandera del progresismo vacío y de la pseudo democracia– mientras el barco se va a pique. Él, impoluto…y nosotros, embarrancados.

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.