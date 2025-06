Pedro Manuel Hernández López: «Zapatero y Sánchez: «pacifismo de salón y mentiras de Estado»

José Luis Rodríguez Zapatero ha reaparecido para hacer lo único que parece dominar y sabe hacer: aplaudir la cobardía política revestida de falsa dignidad moral y defender la «democrática» república venezolana del Maduro de turno. Esta vez ha elogiado a Pedro Sánchez — su mejor y aventajado alumno– por “plantar cara” al poderoso Donald Trump –al artífice del acrónimo «MAGA» (Hagamos grande a América de nuevo)– al negarse frontalmente a cumplir el compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 3% del PIB, tal como exige la OTAN. Para Zapatero –«el nefasto» y «vengativo» ex presidente– negarse a invertir en nuestra seguridad es una muestra de heroica valentía. Aunque esto, para cualquier persona sensata, es todo un señor «acto de irresponsabilidad» disfrazado de heroísmo baratero.

El compromiso del 3% no es nuevo ni caprichoso. Fue el acordado en la cumbre de Gales de 2014 y refrendado por todos los miembros de la Alianza Atlantica, España incluida. No fue Trump quien lo impuso, sino la propia lógica de una defensa colectiva en un mundo cada vez más inestable. Hoy, con una guerra activa en Ucrania, una Rusia hostil, tensiones crecientes en el Sahel y amenazas híbridas y cibernéticas en auge –como la guerra de Israel con Palestina y desde hace 12 días con el gobierno iraní de los Ayatolás– negarse a cumplir ese compromiso no solo es miope, es de insensatos y suicidas.

Pero para Zapatero —ese ilusionista del buenismo internacional y el poeta cósmico de «la tierra no pertenece a nadie, solo al viento»…– gastar en defensa sigue siendo una concesión al «imperialismo yanqui». Por eso ya no nos sorprende que –siendo presidente– se negara a levantarse durante el desfile de la Fiesta Nacional al paso de la bandera de Estados Unidos. Aquel gesto -aplaudido por su ideológica y palmera parroquia- fue en realidad una torpeza diplomática de primer orden y un insulto a un poderoso aliado clave. Su pulsión antiamericana y ese complejo tercermundista de los años setenta, sigue infectando, hoy, a una gran parte del PSOE y de sus socios –especialmente a los que se sienten cómodos abrazando regímenes como el de Maduro o las dictaduras «amigas»– de ERC, SUMAR, EH-BILDU, etc…

Pedro Sánchez, sin embargo, va mucho más allá. No solo se niega a cumplir con los compromisos pactados, sino que, además directamente miente. Lo ha hecho recientemente ante el mismísimo secretario de Estado norteamericano– Antony Blinken– a quien aseguró que España cumpliría con el compromiso del 3% en gasto militar “en 2029”. Un plazo que, según su propio Ministerio de Defensa, no se alcanzará ni siquiera en esa fecha. La realidad es que España sigue estancada en torno al 1,3% del PIB, lejos de lo pactado y aún más lejos de lo moralmente exigible.

¿A qué juega Sánchez? Al mismo juego de siempre: a ser un auténtico «trilero»(Feijóo dixit). Promete una cosa en Bruselas, otra en Madrid, y una tercera en Washington. Y todas son mentira. Porque su objetivo no es cumplir, sino sobrevivir políticamente. Sabe que buena parte de sus parlamentarios socios —desde Sumar hasta Bildu o ERC— desprecian el concepto mismo de «defensa nacional». Sabe que un aumento serio del presupuesto militar le traería problemas internos. Así que hace lo que mejor sabe hacer: mentir para ganar tiempo, aparentar compromiso y esconder la realidad con cifras falsas y promesas sin valor.

No se trata solo de simples porcentajes o de dinero. Se trata de veracidad, desde credibilidad, de compromiso y de seguridad real. ¿Qué decir de un país que se niega a invertir lo pactado para su propia protección y la de sus aliados? ¿Qué autoridad moral puede tener España para exigir solidaridad si luego no quiere arrimar el hombro? ¿Qué confianza puede merecer un Gobierno que falta a la verdad ante uno de sus socios estratégicos más importantes?

Zapatero alaba la supuesta «autonomía» de Sánchez frente a Trump. Pero lo que en realidad está celebrando es la vieja costumbre de la izquierda española de disfrazar su desprecio por el mundo real con discursos de superioridad moral. No es dignidad, es dogmatismo. No es firmeza, es sectarismo. Y sobre todo, no es coherencia, porque la misma izquierda que se indigna ante la guerra es incapaz de proteger la paz con hechos, con medios y con presupuestos.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas españolas siguen operando con recursos limitados, con necesidades crecientes y con un horizonte de incertidumbre. Y lo hacen con una profesionalidad que contrasta con la hipocresía de sus gobernantes. Porque ellos sí saben que la seguridad no es gratis. Y que sin inversión no hay disuasión, sin disuasión no hay defensa posible, sin defensa posible no hay paz y sin paz, hay de todo, menos «democracia» y «libertad».

Zapatero y Sánchez, cada uno a su manera, encarnan una forma de entender la política exterior y la seguridad nacional que ya no tiene cabida en el siglo XXI. Su torpe visión es muy infantiloide, ideológicamente débil y profundamente irresponsable, ya que pone en serio y grave peligro –no solo la posición de España en el mundo– sino la propia seguridad de todos los ciudadanos. Al final, el mensaje es claro: no cumplir, no invertir y además mentir. Y todo ello en un envoltorio de falsa y superficial dignidad.

Pero el mundo observa. Y en la OTAN, los aliados ya no se tragan el humo retórico ni las excusas de siempre. Cuando llegue el momento de pedir ayuda o exigir compromisos, España puede encontrarse aún más sola. Y entonces, ya ni las engoladas y cosmológicas frases de Zapatero ni las doradas mentiras de Sánchez, servirán para protegernos del fuego real en forma de misiles de largo alcance.

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.