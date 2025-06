Victor Entrialgo: «El sueño de una noche de verano»

«El sueño de una noche de verano», siempre vuelve por San Juan como el aire de verano porque «Suave es la noche», de Scott Fitgerald, un título redondo. De estos dias de inicio del verano son los mejores planes y recuerdos, incluyendo el reciente ascenso del Oviedo, veinticuatro años después. De este pobre y vano empeño solo quedará un sueño. ¿Estáis seguros de que estamos despiertos? porque es como si estuviéramos durmiendo.

Pero si creéis que estáis viendo actuar al mayor de los farsantes, hablando solo en la sala de prensa de la Moncloa es que estamos despiertos. Asistamos a los estertores del sanchismo, de la pesadilla y del oprobio y contemos la historia, porque he tenido una visión asombrosa. He tenido un sueño, una pesadilla de verano y no hay ingenio humano que diga que sueño, que diga qué sueño. El bardo diría que quedará como un burro quien intente explicar lo que ha pasado en España durante siete años, porque es imposible, yo solo he intentado una crónica, que verá luz impudorosa pero honestamente en breve.

Soñé lo que está pasando en España y no hay quien lo crea, soñé que era…., no hay quien lo cuente. Soñé que era, que tenía …, escribe el bardo en el sueño de una noche de verano: quedará como un payaso quien se proponga decir lo que soñé. No hay ojo que oyera, ni oído que viera, ni mano que palpe, ni lengua que entienda, ni alma que relate esta pesadilla que está en galeras y llevará pronto por título «Siete años de oprobio».

La vida de cada uno es una delgada película que sólo hacemos consciente en una muy pequeña parte sobre una carcasa de órganos y huesos y está hecha de saltos y piruetas por encima de la biología, la genética y las circunstancias, entre unas cuantas pesadillas políticas y sociales impuestas por mequetrefes y compartidas por todos. Pero aunque estemos secuestrados por nuestro gobierno como dice Ricardo III, el invierno de nuestro descontento empieza a ser verano radiante con este sol de York.

«El sueño de una noche de verano» se desarrolla en Atenas y un bosque mágico cercano donde viven el rey y la reina de las hadas, Oberón y Titania que están peleados. Oberón ordena a su ayudante Puck que use un hechizo para que Titania se enamore de un mortal, pero aquel confunde a los jóvenes y aplica el hechizo en el hombre equivocado. Al final, Puck revierte el hechizo, y los jóvenes se reconcilian. La obra termina con un espectáculo teatral. El amor puede ser, ya se ve, ciego y confuso y el bosque mágico añade un elemento de fantasía y aventura con humor y situaciones absurdas.

«El sueño de una noche de verano» vuelve todos los años porque sigue habiendo sueños en verano. Y porque frente a tanta pesadilla y tanta ignominia, donde nos pille junto al mar, bajo las piedras o la frondosidad de la España de un árbol en la España más antigua, auténtica y profunda los libros, las historias y las palabras pueden ser cálidas y reconfortantes, como ese sol de York.

Víctor Entrialgo