Laureano Benitez Grande-Caballero: «Sánchez, al rojo vivo (más dura será la caída)»

Una de las preguntas del millón que retumba por avenidas y hemiciclos desde hace tiempo es la de adivinar cuántas vidas tiene Pedro Sánchez, ínclito superviviente en esta España transmutada en ínsula Barataria, mil veces dado por muerto —ahogado, quemado, hundido, agonizante, moribundo, desahuciado, etc.—, pero mil veces resucitado, en un prístino ejemplo de que es un perfecto modelo para los manuales de supervivencia que tanto le apasionan.

Es curioso y epatante que en España tengamos por el lado ying a los desenterradores de momias, a los quebrantahuesos rojos amilicianados, y, por el otro, al yang de los enterradores, tertulianos de la disidencia, empeñados en sepultar a Sánchez, el cual, sin embargo, como convidado de piedra cum laude, vuelve a la vida una y otra vez, firme el gesto, impasible el ademán, tocando los tambores del llano, aunque maquillado por un tanatopractor que no tardará en ser imputado, por supuesto.

Es la historia de Pedro y el Lobo, de Prokofiev, pero musicalizada con “Noche en Monte Pelado”, de Modest Músorgski.

Estos enterradores, estos cenáculos de sepultureros se olvidan de que es muy complicado deshacerse de los seres de otro mundo, de otras dimensiones, pues lo único que necesitan para desafiar a la muerte es que no haya ajos cerca, que su ataúd esté en buen estado, y que no les den un estacazo en el corazón. Pueden volar con sus alas marsupiales, pero con un Falcon quedan más espectaculares, claro está.

Resiliencia, resistencia, supervivencia que recuerdan aquella famosa frase “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”, cuyo copyright no es de Zorrilla en su “Don Juan Tenorio”, como muchos creen, sino de Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo novohispano de la primera mitad del XVII, quien expresa la idea de esa frase —aunque no con esas palabras textuales— en “La verdad sospechosa”, su obra más importante, escrita entre 1619 y 1620.

El caso es que —¡oh, casualidad!— en esa comedia se ponen de relieve los efectos nocivos de la mentira, que en ella son ejecutadas por el mismo galán —que se llama García, pero que podríamos llamar también Sánchez, claro—, en vez de por algún criado, como era la costumbre en la dramaturgia del barroco.

El mentiroso García tiene un rival a la hora de conseguir el amor de su amada, un tal Juan de Sosa. En el acto III, escena VII, se regodea en relatarle a Tristán la imaginaria pelea que sostuvo con su rival, según la cual le abrió “en la cabeza

un palmo de cuchillada”.

Tristán queda, desde luego, atónito, y exclama: “¡Qué suceso tan extraño! ¿Y si murió?

“Cosa es clara –responde García—, porque hasta los mismos sesos esparció por la campaña”.

El criado musita: “¡Pobre don Juan..! Mas, ¿no es éste que viene aquí?

Así es: en ese mismo instante, el muerto cuyos sesos fueron esparcidos por la campaña aparece, sano y salvo, conversando con don Beltrán, el padre de García.

En 1644 Pierre Corneille estrena “El mentiroso”, que constituye una suerte de imitación y reelaboración de aquella comedia, en la que plantea situaciones muy parecidas a las del dramaturgo español, dejando caer la reflexión irónica que se ha hecho proverbial: “Les gens que vous tuez se portent assez bien”.

Igual que el García de marras miente y miente como un bellaco para conseguir el favor de su amada frente a su rival, el Castejón se ha hecho con el récord Guinness de la mentira con el fin de conseguir lo amores de las bancadas antiespañolas, cuajadas de la peor ralea de nuestros solares, por donde galopan los apocalípticos jinetes de los catalanitas, de los proetarras, de los comunatas de hoz y martini, de todos los hispanófobos que viajan por el cosmos en escobas mágicas.

Lo que sucede es que, en el caso de Sánchez, no se puede hablar de ninguna verdad sospechosa, ya que no hay ni un átomo de veracidad en un psicópata de juzgado de guardia como él, por lo que una comedia que le tuviera como protagonista debería titularse “La mentira evidente”.

El caso es que ahí le tenemos, agarrado al terciopelo de la Moncloa con uñas y dientes, con esquizofrénica obsesión. Sin embargo, sería un error creer que éste es su único móvil para bunkerizarse en medio del hundimiento del PSOE, en cerrada defensa numantina, como si fuera el ectoplasma de un espartano perdido fuera de su tiempo, de un kamikaze o de un Sansón rojo dispuesto a morir mientras derriba las columnas de la Patria, en un espectáculo de eutanasia sobrecogedora.

¿Por qué esa manía de enterrar a Sánchez? En mi opinión, porque no se percibe con claridad que es una simple marioneta, un zombi programado para consumar la destrucción de España por parte e las élites luciferinas del globalismo perverso que acongoja el mundo, que tienen como víctima predilecta a nuestra Patria, forjadora de un imperio que cristianizó a medio mundo, para horror de los demonios que pululan por el mundo para la perdición de las almas.

Este plan destructivo viene de muy lejos, y en él Sánchez es el correveidile final, el arlequín jefe, el verdugo sin máscara, el terminator clonado directamente de algún endriago ebrio de malas energías, que, heredando la maléfica historia antiespañola del PSOE, quiere darnos ya el apocalipse now de una vez.

Para eso le han puesto en el cargo los mandamases del mundo, por lo que solamente esta camarilla de dementes tiene el poder de quitarle de su puesto, de mandarle a galeras, a picar piedra en las minas del Tártaro. ¿Cuándo lo harán? Pues cuando ya haya dado matarile a nuestra historia milenaria como nación, o cuando, incapaz de hacerlo, quemado en el intento, elijan a otro para que continúe su labor. Por eso a veces parece que Feijóo calienta para salir.

Pero no nos engañemos, porque la situación es magnífica para esta patulea de psicópatas, ya que tienen en Sánchez a un maníaco digno de manicomio capaz de hacer cualquier cosa con tal de seguir disfrutando del Falcon, y más ahora, que necesita seguir aforado para protegerse de una probable imputación judicial, que no es segura, desde luego, porque el Castejón pretende acabar con la UCO, o controlarla con sus peones, como ha hecho con todas las instituciones.

¿Dimitiría Sánchez en caso de que se produjera? Eso está por ver, porque esa supuesta imputación perdería toda su carga al llegar al Tribunal Constitucional. Sin embargo, la presión internacional sería tan fuerte, que lo más probable es que dimitiera.

Con todo, moriría matando, como hacen los psicópatas en serie, los seres malignos y perversos que se han materializado en este mundo para causar el máximo daño a sus semejantes. Porque, lejos de retirarle su apoyo para provocar su caída, sus socios en el Congreso aprovecharían su extrema debilidad por los casos de corrupción para subirle el precio a cambio de mantenerle en el poder.

De modo que, lejos de ser una buena noticia, la corrupción pavorosa del Gobierno servirá con toda seguridad para que Sánchez, a cambio se permanecer en la poltrona en estas circunstancias de extrema debilidad, conceda a sus socios todo cuanto le exijan para que no le retiren su apoyo, según la oportunista ecuación de que, a mayor necesidad, más pedirán a cambio de sus votos.

Ya los vascos empiezan a decir que quieren que se les reconozca como nación, y Junts no tardará en exigir un referéndum de autodeterminación, y que se conceda a Cataluña la gestión de todos los impuestos que se originan allí. Por otra parte, hay profecías solventes que predicen que en España habrá una Tercera República, aunque será muy efímera. Sabedores sus socios de que el tiempo se les acaba, de que es ahora o nunca, la subasta será épica.

Realmente, Pedro el zombie —es decir, el muerto viviente— nunca abandonará la Moncloa mientras sus conmilitones hispanófobos le mantengan en él, porque una cuestión de confianza solo la puede proponer él, y una moción de censura no saldrá jamás adelante, por la complicidad de sus socios.

Por todas estas razones, podemos concluir que el muerto viviente puede estar en la Moncloa sin problemas, a no ser que, como dije anteriormente, sus amos decidan prescindir de sus abracadabrantes servicios destructivos. Mas esto resulta ahora improbable, porque jamás se han dado circunstancias más favorables para dar el harakiri a nuestra Patria, sabiendo además que, en caso de adelantarse las elecciones, el PSOE iría directamente a las catacumbas y las cárceles, porque el pueblo español —aunque lobotomizado y ovejuno— no es tan ciego como para no ver el pandemónium a que nos ha llevado el zombie monclovita, y lo de ejecutar otro fraude les será más difícil, pues ya se empieza a hablar en los medios de los tocomochos electorales.

Por último, es preciso consignar que no hay nadie más peligroso que un narcisista-psicópata-poseso, pues es legendario el espíritu vengativo de las personas afectadas por este cuadro clínico, que les succiona todos los principios éticos que tienen los seres humanos normales. En este sentido, Castejón es un ser al que el término corrupto le da un tono eufemístico, porque su verdadera corrupción es que no tiene la menor empatía por nadie, que es capaz de causar el mal sin pestañear, que carece de conciencia moral en absoluto, taras que le convierten en un ser maléfico, perverso, de una malignidad no humana, formado, sostenido y apoyado por una caterva de seres invisibles que le dan la astuta inteligencia para el mal que ha acreditado.

¿Cómo deshacerse de un ser tan malvado? Recuerdo ahora la última escena de la película de cine negro titulada “Al rojo vivo”, de 1949, protagonizada por James Cagney. En ella se ve a Arthur Cody Jarrett, cuya banda había atracado una refinería de petróleo, subido a un depósito en llamas y herido. Desde allí, Jarrett grita que ha alcanzado la cima del mundo, como le prometió a su madre (“Made it, ma, ¡Top of the world!”) El depósito explota acto seguido.

Es la eterna historia de Ícaro, porque más dura será la caída.

