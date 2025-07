Pedro Manuel Hernández López: «Las denigrantes «dietas del hambre» de las FFCCSE en la cumbre sevillana de la ONU»

En esta ocasión, aunque nos gustaría que así fuera, no se trata de la serie televisiva «Los juegos del hambre», en la que en un futuro distópico, Katniss y Peeta participan en un evento televisado en el que los jóvenes luchan entre sí hasta la muerte. Lo que hoy denuncio es el indigno y vejatorio trato al que el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Marlaska, –sin «Grande» desde que perdió la poca moral y dignidad que le quedaba al acceder al cargo– y en pleno siglo XXI está sometiendo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, enviados a garantizar el orden y la seguridad de la cumbre de la ONU en Sevilla. Los agentes zaragozanos allí desplazados reciben al día unas dietas claramente vejatorias, insuficientes y vergonzosas: […] «48,92 euros para alojamiento y apenas 28,21 euros diarios para su completa manutención– dicha cantidad está destinada a cubrir las tres comidas principales»– según ha denunciado el SUP. Mientras esto les hace Marlaska a los «suyos» –los agentes de la Policía Local de Sevilla recibirán unas dietas que oscilan entre los 600 y 720 euros/dia por su participación en el dispositivo– los Policías Nacionales y Guardias Civiles deben afrontar y anticipar de su propio bolsillo los gastos derivados de su desplazamiento a Sevilla. Una cantidad ridícula,indigna y vergonzosa, congelada desde hace más de veinte años, que no basta ni para un menú medio decente en un mal restaurante de carretera. Y lo peor: muchos de ellos son alimentados con bocadillos y bandejas de comida insalubre, insuficiente y la mayoria de las veces podrida.

¿Se imagina usted, señor Marlaska, sobrevivir tres días con menos de 100 euros/dia mientras custodia un evento internacional, con riesgos muy elevados y largas jornadas extenuantes? ¿Dormir en instalaciones vetustas, comer alimentos fríos o rancios y mantener el nivel de alerta máxima requerido durante horas? Porque esa es exactamente la realidad «indigna» y «vergonzosa» a la que usted condena a nuestros garantes del orden público.

Lejos de una distópica y clara anécdota puntual — digna de una serie esperpéntica y casi futurista– esta es la tónica general de su Ministerio. Cada vez que hay un dispositivo especial en grandes eventos, despliegues masivos, alertas antiterroristas…etc, siempre la misma y repetitiva cantinela : desprecio, explotación y un total abandono de los esforzados funcionarios. En este caso,–con la excusa de la cumbre climática–, se ha vuelto a improvisar su alojamiento en unas condiciones, casi infrahumanas, de gran hacinamiento y falta de higiene, sin duchas, sin acceso regular a una sana y digna alimentación y con unas dietas que insultan a la inteligencia y dignidad de cualquier persona medio normal.

Su Ministerio, Sr. Marlaska, mientras invierte millones de euros en famosas cumbres internacionales, en costosas propagandas y en escoltas para altos cargos de regatea unos míseros euros a los agentes que se juegan la vida por todos nosotros, incluido Ud. ¿A qué nivel de miseria e indignidad moral ha llegado su gestión, señor Marlaska…?

No se trata de una mera queja sindical sino de una grave infracción laboral. Esto es, maltrato y vejación institucional a sabiendas a, creo que se llama ¿Cómo pretende usted exigirles profesionalidad, disciplina y excelencia a quienes trata como peones de tercera? ¿Cómo va a atraer talento a las FFCCSE si lo primero que hacen los nuevos agentes al incorporarse es comprobar que el Estado los trata peor que a los presos comunes en las cárceles? ¿Dónde está su cacareada “dignificación del servicio público”?

Mientras Marlaska asiste a actos en coches blindados, con escoltas y usando un lenguaje «woke» e «inclusivo», los policías comen bazofia en insalubres bandejas de plástico, frías, caducadas o simplemente insuficientes. El contraste es gravemente sangrante y obsceno. Y su cómplice y cicatero silencio, ministro, lo es, no aún mucho más.

Que el despliegue para una cumbre internacional –que predica justicia, derechos humanos y sostenibilidad a troche y moche– se apoye en la explotación encubierta de sus propios cuerpos de seguridad no tiene parangón alguno ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los responsables políticos que deberían fiscalizar y denunciar esta miseria institucional?

La dejación de funciones de Marlaska es ya estructural. Ha convertido el Ministerio del Interior en un páramo donde solo prosperan los huecos discursos «wokes» y las fotos propagandísticas. Mientras tanto, sus agentes –los que velan por su seguridad y la de todos– sobreviven y malviven como mendigos con uniforme.

La historia juzgará a Fernando Marlaska –sin GRANDE– por muchas cosas: su silencio ante el acoso a la Guardia Civil en Navarra, su indefensión frente al narcotráfico en la Punta de Tarifa y en las,fronteras de Ceuta y Melilla, su claudicación frente a los socios separatistas de Sánchez, o por su nefasta gestión de las reiterativas y problemáticas crisis migratoria…etc. Pero lo que nunca podrá lavar es la mancha de haber permitido, durante años, que quienes protegen el orden constitucional hayan sido tratados como carne barata y de cañón.

Ministro, si le queda un ápice de vergüenza dimita. No por dignidad, que ya no le queda, sino por pudor y dignidad. Si no lo hace, al menos, tenga el valor de mirar a los ojos a esos agentes –que cobran menos que un «MENA» al día– por proteger su status personal y mantener la seguridad y el orden colectivo y, pídales perdón, antes de dimitir. Pero después… ¡ dimita !

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado,Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.