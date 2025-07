Manuel del Rosal García: «Cuando lo bueno llega a los pobres, ya no es bueno”

Esta frase me la dijo mi jefe de almacén cuando a los 19 años prestaba mis servicios en el almacén general de El Corte Inglés, desde el que se distribuía la mercancía a todas las tiendas de España una vez clasificadas y etiquetadas. De esto hace ya 63 años. No me gustaba el trabajo, pero me permitía unos ingresos frente a los costes de la universidad nocturna al tiempo que aportaba a mi modesta familia. En esa época yo – como tantos otros españoles – todavía no había visto el mar. Lo vi 7 años más tarde ya casado con la mujer de mi vida. Y volvimos a verlo junto a nuestros hijos. Disfrutábamoa de él. Con el paso de los años nos dimos cuenta de que los viajes a las playas, los hoteles, los paseos por la arena playera y los bares y restaurantes se iban convirtiendo en lugares petados, ruidosos, malolientes y de precios que más parecían latrocinios amparados por la ley. Fue cuando comprendí en toda su crudeza la frase de mi jefe.

Desde hace los años en los que vivimos – según dicen – en democracia, se ha producido un fenómeno social de masas. “Los pobres hemos podido ir a comer fuera de casa, coger el AVE, hospedarnos en un hotel de montaña o de playa e, incluso, viajar al extranjero. Es decir, lo bueno de lo que disfrutaban solo los pudientes, ha llegado a los pobres…pero ha llegado mal.

En 1930 Ortega y Gasset publicaba “La rebelión de las masas” Hace la friolera de 95 años Ortega ya hablaba de un hecho importante en la vida pública europea que aún no se producía en la España de aquellos años: “el advenimiento de las masas al pleno poderío social” “sencillísima de enunciar, aunque no de analizar, yo la denomino el hecho de la aglomeración, del “lleno”. “Las ciudades están llenas de gente. Las casas, llenas de inquilinos. Los hoteles llenos de huéspedes. Los trenes llenos de viajeros, Los cafés llenos de consumidores. Los paseos llenos de transeúntes, Las salas de los médicos, llenas de enfermos. Los espectáculos, llenos de espectadores. Las playas, llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser problema, empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio”.

En aquellos años los españoles no disfrutábamos de semejante situación que nos permitiera llenar lo poco que, en forma de ocio, nos ofrecía nuestro país. Todavía no había llegado hasta los pobres lo bueno de la vida, entre otras cosas porque en España la buena vida estaba acotada a ciertos círculos. Pero en los años 60 empezó a vislumbrarse algo insólito para los pobres, para el pueblo, para las gentes del común: ¡veríamos las playas! a las que llegaríamos en tren y podríamos dormir en blandas camas de modestos hoteles. Lo bueno llegaba a los pobres sin dejar de ser bueno. Y llegó la democracia que nos iba a traer paz bienestar y ocio del bueno a raudales. Pero tras 48 años de democracia los pobres seguimos siendo pobres y, aunque casi todos podemos, al menos una semana, ver la playa y montar en el AVE, e incluso volar allende nuestras fronteras, lo cierto es que las playas ya no son cómodas, acogedoras ni buenas porque está petadas, los hoteles no son el sitio de descanso tras la jornada veraniega, los restaurantes huelan más a sudor y hormonas que a comida porque están a rebosar hasta el techo, los trenes que nos llevan hasta los lugares de veraneo se paran, se queman, se rompen, se atascan, convirtiendo el viaje en una aventura de una incertidumbre total y los aeropuertos pasan a ser lugares de encierros masivos por los vuelos que se retrasan, los que son cancelados, los que nos dicen que vayamos buscando un hotel hasta nuevo aviso; además de ser tomado el aeropuerto por los sin techo. Y esta situación, que responde en todo a aquella frase que mi jefe, cuando yo tenía 19 años me dijo, está confirmada cuando como ahora lo bueno, al llegar a nosotros los pobres, ya no es bueno. Y desde que gobierna Sánchez con un gobierno del pueblo y para el pueblo todo se ha reventado cuando nos ofrecía el país de la abeja Maya.

Paradojas de la vida: cuando llevamos siete años de gobierno social-comunista es cuando, no es que lo bueno nos llegue ya podrido a los ciudadanos del común, pobres y menos pobres, sino que no nos llega nada mientras ellos llenan sus orondas y socialistas barrigas con lo más selecto de todas las cosas que su pútrida corrupción les permita,

MAROGA