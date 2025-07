Pedro Manuel Hernández López: «Delincuencia fiscal con rostro institucional»

El «Puto Amo» y la «Farruquita de Triana», alias «manos quemadas», o sea, Pedro Sánchez y María Jesús Montero han cruzado ya la última línea– si es que aún les quedaba alguna por trasgredir– de la decencia política y moral. Retener durante más de tres meses el 45% de los fondos europeos — 100 millones de euros uno encima de otro– que la Unión Europea había destinado expresamente a la Comunidad Valenciana para paliar los desvastadores y mortales efectosde la DANA, no solo es una cinica e inmoral desvergüenza, sino una indecencia criminal, una burocrática y deliberada maldad y una operación política que degrada la idea misma de Estado.

Los hechos hablan por sí solos. El pasado 31 de marzo, el ministerio de Hacienda recibió el ingreso de 100 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Solidaridad. La Generalitat Valenciana — ahogada por las graves y desvastadoras secuelas del temporal– había solicitado el pasado enero un adelanto, consciente de la gravedad, de la urgencia y de la necesidad de liquidez para poder reconstruir las infraestructuras, prestar las ayudas y reactivar las zonas arrasadas. ¿Qué hizo el «democrático» y «progresista» Gobierno de Sánchez…? Callar. Silencio absoluto. Ocultar el dinero durante más de tres meses. Negar información. Negar auxilio. En una palabra : negar todo atisbo de justicia y de humanidad. Ya lo dijo desde que se enteró: […] » Si quieren y necesitan ayuda, que la pidan».

Moncloa ha preferido jugar al escondite presupuestario mientras cientos de familias valencianas seguían esperando las ayudas del Gobierno central que ya estaban ingresadas, mientras los campos seguían anegados, las empresas paralizadas y los municipios y ayuntamientos sin recursos. Una situación dramática que el Gobierno de Sánchez no solo no alivió, sino que agravó con su inacción calculada y su absoluto desprecio por la lealtad institucional y el servicio público.

Y todo por un miserable cálculo político. Porque no se trató de un error técnico, ni de un olvido administrativo, ni de una incidencia de procedimiento. Fue una decisión consciente, voluntaria e intencionada . Una represalia fría y calculadora al más puro estilo del «Manual de resistencia» sanchista . El mensaje era claro: “Si en esa Comunidad no gobierna el PSOE, no hay dinero. Si no te alineas con nosotros o nos votas, no comes, ni reparas tú vivienda , ni tu empresa, ni tú coche, ni tendrás transporte público, ni asistencia sanitaria ni nada de nada «. Ha sido una vileza y un cruel chantaje moral disfrazado de política fiscal. Esta sectaria venganza –travestida de gestión eficaz y pública– ha estado muy bien servida desde el minuto cero de la DANA.

Lo que Sánchez y Montero han hecho con los Fondos Europeos de la DANA no es un simple caso aislado. Es el síntoma principal de una profunda enfermedsd moral y sociopolitica: es la conversión del Estado en un instrumento de presión mafiosa, de un Gobierno que premia o castiga a las distintas comunidades autónomas en función de su adhesión y sumisión partidista, que trata a los ciudadanos como auténticos rehenes de sus nefastas estrategias, que utiliza el sufrimiento ciudadano como moneda de cambio político. Ha dejado de ser un Gobierno «democrático» y «progresista» para convertirse en un letal aparato autocrático de control totalitario y digno de una sociedad distópica.

La ministra de Hacienda — esa que compartió poder, mesa y mantel con Chaves, Griñan y los » Zarrías» de los famosos ERE andaluces– y que debería ser garante del equilibrio financiero y de Ala solidaridad territorial, se ha convertido en la insaciable recaudadora de una mafia ideológica socialista. Esta mafia no administra, ejecuta, no reparte, castiga y, no gestiona, chantajea. María Jesús Montero es hoy la viva personificación de la miseria política más corrosiva y la encargada de hacer cumplir las totalitarias órdenes del «Puto Amo» de La Moncloa –con puño de hierro y sonrisa de cartón piedra– para retener a conciencia los fondos de emergencia destinados a las víctimas valencianas de la DANA. ¿Qué clase de Gobierno actúa así? ¿Qué clase de conciencia duerme tranquila tras dejar en la estacada a miles de ciudadanos afectados por un aciago desastre natural?La respuesta tiene nombre, tiene apellidos e incluso siglas. La respuesta es clara: la de un Ejecutivo que ha perdido el alma, si es que alguna vez la tuvo. Que ya no gobierna para servir, sino para castigar. Que utiliza los resortes del Estado como arma política, sin piedad ni vergüenza. ¡ Carece de ellas!

La maldad de Sánchez y de la Montero ya no es solo una figura retórica, sino una cicatera estrategia de poder. Es, sin lugar a dudas la mayor institucionalización del odio y desprecio al ciudadano. Y es, sobre todo, un aviso: ningúna persona

Y Sánchez, como siempre, se esconde. No da ninguna explicación, ni asume responsabilidades, ni da la cara ante los valencianos. Su cobardía es ya su marca de fábrica y su particular patente de corso. Solo aparece cuando hay cámaras, cuando puede colocarse medallas con fondos ajenos, cuando puede atribuirse como méritos las políticas europeas que desprecia y sabotea en cuanto cruza los Pirineos. Pero cuando se trata de ayudar a los españoles que más lo necesitan, desaparece como los cobardes y como los que nunca tuvieron dignidad ni moral ni conciencia.

Mientras tanto, el rodillo de la propaganda monclovita sigue a pleno rendimiento. Se habla de cohesión, de solidaridad, de recuperación verde, de justicia social y de equidad… Palabras vacías y puro marketing para tapar la verdadera naturaleza del régimen: un proyecto de poder personalista , despiadado y totalitario , que no duda en manipular hasta el último euro europeo con fines partidistas. Un régimen que divide, castiga enfrenta y destruye a quien no se arrodilla ante él ni le muestra devota sumisión.

Y lo más sangrante de todo es la impunidad. Nadie dimite. Nadie asume errores. Y ni siquiera nadie se disculpa. Para el sanchismo, mentir, ocultar y retener fondos –a demás de otras muchas corruptelas– es parte del juego político. La arbitrariedad se ha normalizado, la maldad se ha institucionalizado y se ha perdido toda noción de decencia y moralidad pública.

Lo sucedido con los fondos de la DANA en Valencia debería ser un escándalo nacional e incluso europeo. Debería llenar portadas, ocupar tertulias, provocar debates y comparecencias urgentes, así como dimisiones inmediatas. Pero en la España «democrática y progresista» de Sánchez, los escándalos ya no escandalizan a nadie. La inmoralidad y la corrupción emocional ya no conmueve pues campea a sus anchas. La anestesia social lo cubre todo. Y la impunidad se ha instalado como la norma obligada de gobierno.

Quien calla ante esta infamia se convierte en cómplice «de facto»y quien la justifica, en colaborador necesario, porque lo que está en juego ya no es una disputa entre partidos políticos ni un conflicto entre las distintas administraciones. Lo que está realmente en juego es la «dignidad» y la «moralidad» de un país junto con la obligación moral de no permitir que el dolor de los ciudadanos se convierta en un arma de destrucción institucional.

Sánchez y Montero no solo han fallado como gobernantes, han fallado como seres humanos. Su frívola indiferencia ante la tragedia, su mezquindad estratégica, su total falta de empatía y responsabilidad, los retrata como lo que son: frivolos administradores de un Estado sin alma, sin ley y sin conciencia.

Y aún así y a pesar de todo lo que están haciendo… siempre habrá quien les vote, ya que en la España plural y socialista –de ese «capitán araña»– caben todos, incluso los que quieren destruirla.Porque como solía decir –el dramaturgo, Eduardo Marquina hace tres cuarto de siglo– para terminar el verso del segundo acto de su obra «En Flandes se ha puesto el sol: […] «España y yo somos así, señora» .

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia..