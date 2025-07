Rafael López Charques: «La suerte está echada»

Esta famosa frase histórica debería de tenerla muy en cuenta, el para desgracia nuestra jefe y representante, el hasta ahora omnipotente figurín “cum fraude”

Llevamos tiempo diciéndolo, al igual que otros comentaristas, que el chollo se le ha acabado, y que lo mejor que puede hacer es coger las maletas y desparecer, mientras pueda hacerlo. Avisado está.

La gran noticia que nos ha llegado, no por sorprendente, pues nos la esperábamos, sino por ella en sí, ha sido la de la amnistía para los golpistas catalanes.

Resulta que unas personas que traicionaron al país tan tranquilos, aquí borrón y cuenta nueva. Dentro de poco volveremos a verlo pasear por las calles catalanas, al fugado en el maletero de un coche. ¿Cuándo? Pues cuando le apetezca hacerlo. Solo tiene que llamar a nuestro teórico y ejemplar jefe, y ordenarle que no mueva un dedo, pues de contrario perderá su sillón. Naturalmente, todos sabemos lo que pasará.

Lo más penoso, lo hemos comentado en varias ocasiones, es que quien manda en nuestro país es un traidor, huido de la justicia.

No es de extrañar que “cum fraude” haya afirmado que la amnistía, avalada por el Tribunal Constitucional, por cierto, configurado a su gusto, es una “magnífica noticia”, tanto para la convivencia como para nuestro país.

Se equivoca o miente totalmente. Los perdonados tardarán poco en volver a las andadas, y en España estamos hartos de sus historias.

Como crecemos en nuestro desastroso proceder, “cum fraude” no solo nos miente a los españoles (perdón, cambia de opinión). Asiste a una reunión de la OTAN donde se acuerda un determinado porcentaje de gasto en defensa, él lo firma y a continuación afirma que España no gastará ni la mitad de esa cantidad. No se conforma con mentirnos a los españoles, Ahora lo hace a quien le cuadra y donde le cuadra. ¿A dónde vamos? Sencillamente, al desastre.

Tengámoslo en cuenta. Al presidente estadounidense le ha faltado el tiempo para manifestar que negociará personalmente con nuestro país los acuerdos comerciales y que acabaremos pagando el doble. Mala jugada “cum fraude”, te ha salido el tiro por la culata, pero tú tranquilo, que esos mayores pagos que nos anuncian los soportaremos los ciudadanos de a pie. Total, como ya nos tienes acostumbrados a aguantar, una vez más no importa.

Lo que, si podemos tener muy claro todos los españoles, y al decir todos, nos referimos tanto a dirigentes, incluido “cum fraude” como ciudadanos de a pie, es que la suerte está echada. Las cartas están sobre la mesa, y aunque algunos intenten hacer trampas, cada vez lo tendrán más difícil.

¿Nuestro consejo? Que no fuercen la suerte, que se retiren de la partida ahora que aún están a tiempo de hacerlo con cierto disimulo o discreción y pueden poner los pies en polvorosa.

El problema que tienen es que su egocentrismo, sobre todo el del jefe, les lleva a creerse poco menos que intocables Recientemente ha dicho “si pensara que yéndome solucionaría los problemas, lo haría, pero los empeoraría”

También al parecer nos ha advertido de que, si falta él, gobernará la ultraderecha ¿Es una amenaza velada? Seamos claros, no queremos ultras, ni de derechas ni de izquierdas, tan solo un gobierno. honesto y eficiente cuyo objetivo principal sea el bienestar de los españoles, y si lo cumple nos da igual que sea blanco, negro, de rayas, de cuadros o de lunares.

“Cum fraude” recuerda y aplícate la vieja frase “alea jacta est”, todavía estás a tiempo.