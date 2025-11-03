Jorge del Corral: «La Fundación Ortega-Marañón ha abierto sus puertas de par en par»

La Fundación Ortega-Marañón ha abierto sus puertas de par en par, después de restaurar y remodelar sus dependencias madrileñas, y en la actualidad alimenta con sabiduría un programa de actividades culturales y académicas en el que la música, el pensamiento y la literatura se encuentran en torno al dialogo y la reflexión, haciendo las delicias de este Paseante en Cortes que se nutre cada día de lo mucho, rico y variado que ofrece la capital de España a quienes quieren salir del tedio y la vulgaridad.

El próximo miércoles, a las siete de la tarde, se presentará el último ensayo del periodista y escritor Luis de León Barga, titulado Excesos femeninos. Delirios masculinos. Una lectura de nuestro tiempo, quien conversará con el también periodista Pablo Guimón, y el pasado lunes, en el acogedor y recoleto espacio que la Fundación Ortega-Marañón tiene para sus actividades de cara al público, el cuarteto de cuerda Parallel Quartet sonó limpio, coordinado y evocador, interpretando obras de J.S.Bach (1685-1750), F. Mendelssohn (1809-1847), C. del Campo (1878-1953) y M. Ravel (1875-1937).

Integrado por los jóvenes Alfredo Ancillo, violín; Laura Hidalgo, violín; Fátima Poblete, viola, y Stamen Nikolov, cello, fusiona la tradición clásica con la música de vanguardia. Formados en instituciones musicales de prestigio como la Escuela Superior Reina Sofía, la Hoshschule für Musik und Theater Leipzing y el Centro Superior Katarina Gurska, su propuesta artística conecta épocas y estilos, explorando nuevas sonoridades y construyendo un lenguaje propio dentro de la música de cámara contemporánea. Guiado por miembros de agrupaciones de cámara tan prestigiosas como Alban Berg Quartett, Hagen Quartett, Cuarteto Quiroga y Kopelman Quartet, Parallel Quartet ha sido seleccionado para el programa Incubadora de la Escuela Superior Reina Sofía en el curso 2025/26, y recibe el apoyo de la Fundación Goethe y la Fundación Ortega-Marañón, donde son artistas en residencia.

Parallel Quartet ha actuado en escenarios y festivales de renombre como Interlaken Classics (Suiza), Clásicos de Verano de la Comunidad de Madrid o Sulayr Clásica (Granada), además de ofrecer conciertos en espacios emblemáticos como el Círculo de Bellas Artes, Caixa Forun Barcelona o el Museo Thyssen-Bornemisza. Recientemente fueron invitados al XLI Ciclo de Música de Cámara de Patrimonio Nacional para interpretar diversas obras con la magna colección de Stradivarius que alberga el Palacio Real de Madrid.