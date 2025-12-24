Ramiro Grau Morancho: «Feijóo, Guardiola y Azcón»

Pertenezco a ese colectivo de millones de españoles, que ya estamos hartos de tantas elecciones y votaciones…

Total, para nada.

La única elección que es urgente, necesaria e imprescindible, son las elecciones generales, y son, precisamente, las que nunca se convocan.

Mientras tanto el sátrapa se regodea en el poder, sin presupuestos, sin poder legislar, pero haciendo lo que le da la gana, provocando luchas intestinas entre los unos y los otros, sin presente ni futuro.

¿Es Guardiola un verso suelto, o peor algún, un submarino de la izquierda en Extremadura…?

¿Convocó elecciones anticipadas por orden de Feijóo, o fue de motu proprio, porque ella es una mujer empoderada –o eso cree-, y quiere venderse por lo que cree valer, no por lo que realmente vale…?

Como si fuese una argentina más.

De ser una estrategia de Feijóo, que ve al enemigo en VOX, no en el PSOE, está claro que ha sido condenada al fracaso, igual que posiblemente le sucederá en Aragón.

Y ello supondría la confirmación de mi tesis, tan denostada entre mis escasos pero buenos amigos, de que el PP es un partido…para apoyar al PSOE.

Al fin y al cabo, las políticas de Feijóo en Galicia, imposición del dialecto gallego, con desprecio y marginación al español, mal llamado castellano, vacunas y mascarillas obligatorias, caciquismo ad nauseam, etc., son políticas muy socialistas, más socialistas incluso que las del PSOE.

Y de Guardiola, que vamos a decir. Desde su propio lenguaje, “nosotras y nosotros”, el femihisterismo a ultranza, su enemistad, más bien odio, contra VOX, su falso progresismo, etc., la definen como una señora burguesa, de toda la vida, casada, con dos hijos, funcionaria, para tener los garbanzos asegurados, etc.

Con esta señora ningún partido podrá llevarse bien, a excepción de Unidas Podemos de Extremadura, pues creo piensan lo mismo, y tienen los mismos “valores”, es decir ninguno, a excepción del supremacismo de las mujeres sobre los hombres.

Además, le dan los números, 28 más 7, es decir 35, y por lo tanto, mayoría absoluta.

Siempre podrá ofrecerles varias consejerías de nueva creación ¡será por dinero!, por ejemplo:

Vicepresidencia para asuntos sin importancia.

Consejería de igualdad (en realidad, de supremacismo femenino).

Consejería de subvenciones (para repartir el dinero público entre los amigos y camaradas).

Consejería de extranjería, para dar viviendas gratis, fomentar la okupación, y más ayudas a los ilegales, menas, etc.

En fin, seguro que se ponen pronto de acuerdo, pues el poder une mucho.

Y formar así un gobierno de progreso, que es lo que se dice en estos casos. (De progreso, sobre todo, para ellos, y los demás que se jodan).

A grandes males, grandes remedios.

Más se perdió en Cuba.

(El asunto de Aragón y Azcón, lo desarrollaré en otro artículo, Dios mediante).

¡Feliz Navidad, amigos!