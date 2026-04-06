César Valdeolmillos Alonso: «El socio ignorado»

“En política no hay amistades permanentes, sino intereses permanentes” Lord Palmerston

En política internacional, el silencio suele ser más elocuente que las palabras. No hay reproches, no hay comunicados, no hay advertencias formales. Simplemente, un día, dejan de llamarte. Y cuando eso ocurre, conviene preguntarse no qué dice el protocolo, sino qué está diciendo la realidad.

El Reino Unido convocó recientemente a un grupo de alrededor de 35 países para abordar una cuestión estratégica de primer orden. España no fue convocada.

Este no ha sido el único caso. En fechas recientes, otras iniciativas impulsadas por socios clave —como las reuniones restringidas promovidas por Francia en torno a la guerra de Ucrania— tampoco han contado con la presencia de España en su núcleo inicial de decisión.

No se trata de hechos aislados ni de meras circunstancias puntuales. Es, más bien, la expresión visible de una tendencia que empieza a consolidarse: España está dejando de ser un interlocutor necesario en los asuntos que verdaderamente importan en el concierto internacional.

Y eso, en política exterior, tiene un nombre que rara vez se pronuncia, pero que todos entienden: irrelevancia.

Durante buena parte de la actual etapa democrática, España logró algo que no es fácil: ser tenida en cuenta. Bajo los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, España no solo estaba en las organizaciones internacionales; contaba dentro de ellas. Era un país previsible, fiable y útil para sus aliados.

Esa condición no se hereda. Se construye lentamente con solvencia y se mantiene con la fiabilidad de los hechos. Pero lo que costó tantos años levantar puede empezar a deteriorarse cuando se abandona: el edificio olvidado, no se derrumba de golpe, sino que se agrieta poco a poco, se filtra la humedad, se debilitan sus cimientos y, sin apenas ruido, termina por perder la fortaleza que un día lo sostuvo.

Ya con la retirada de las tropas españolas de Irak durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a instalarse en determinados ámbitos internacionales una duda que, con el tiempo, no ha hecho sino crecer: la de hasta qué punto España es un socio previsible y constante en sus compromisos.

Aquella decisión no pasó inadvertida para nuestros aliados. En Washington fue interpretada como una ruptura abrupta de confianza, hasta el punto de que la relación bilateral con Estados Unidos sufrió un enfriamiento evidente durante años.

A ello se sumaron gestos que, más allá de la coyuntura política, fueron interpretados en ciertos sectores como una falta de consideración hacia los símbolos de Estados Unidos. Conviene no olvidar que una cosa es el desacuerdo con un gobierno —siempre circunstancial— y otra muy distinta la percepción de desdén hacia aquello que representa a un país en su conjunto.

Más allá de las formas concretas en que esa incomodidad se trasladara en el plano diplomático, lo relevante es el mensaje que quedó instalado: España había demostrado que podía alterar de manera destemplada sus compromisos internacionales en función de los cambios políticos internos.

Y esa es una de las peores señales que puede emitir un país.

Porque en política internacional no solo cuentan las decisiones, sino también los símbolos. Y cuando ambos transmiten distancia o incomodidad, la huella que dejan no desaparece fácilmente.

A partir de ahí, el deterioro no suele ser inmediato, pero sí progresivo.

Y lo que en su día fue una duda puntual puede acabar convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una percepción asentada.

Con el paso del tiempo, la política exterior española ha ido cambiando su forma de actuar: ha dejado de centrarse en lo que realmente le conviene al país para centrarse más en lo que pretende aparentar. Se ha dado más importancia a los gestos que a los resultados, a las palabras que a los hechos y a la imagen moral que a la verdadera fuerza estratégica. Y eso tiene un coste.

Porque el mundo no funciona en términos de afinidades sentimentales, sino de convergencia de intereses. Los países no se preguntan quién tiene mejores intenciones, sino quién aporta más, quién es más fiable, y sobre todo quién está dispuesto a asumir costes cuando la situación lo exige.

Ahí es donde España empieza a tener un problema.

Cuando un país se muestra reticente a cumplir sus compromisos, cuando introduce ambigüedad en momentos que exigen claridad, cuando se desmarca en cuestiones sensibles para sus aliados y, al mismo tiempo, espera seguir siendo tratado como un socio de primer nivel, entra en una contradicción difícil de sostener.

Nadie rompe contigo por eso. Simplemente dejan de tenerte en cuenta.

La reciente convocatoria impulsada por el Reino Unido es un ejemplo particularmente revelador. No porque España deba estar en todas las reuniones —eso sería absurdo—, sino porque evidencia algo más profundo: no se la considera imprescindible en el momento de articular respuestas relevantes.

Y en política internacional, no ser imprescindible es el primer paso hacia la marginalidad.

Conviene entender cómo funciona este proceso. No es brusco ni espectacular. Es progresivo. Primero dejas de estar en el núcleo de decisión. Luego pasas a ser informado. Después, simplemente, desapareces del circuito.

Todo ello sin ruido, sin conflicto abierto, sin ruptura formal.

Mientras tanto, las estructuras permanecen: seguimos en la ONU, seguimos en la OTAN, seguimos en la Unión Europea, seguimos participando en foros multilaterales. Pero la cuestión decisiva no es estar, sino contar.

Y contar implica algo muy concreto: que los demás te perciban como necesario.

Ese es el punto en el que empiezan las dudas.

España sigue siendo un país relevante por tamaño, economía y posición geográfica. Pero la relevancia potencial no equivale a relevancia efectiva. Esta última depende de la credibilidad, de la coherencia y de la utilidad percibida.

Cuando esos elementos se debilitan, el país no desaparece, pero pierde peso. Y recuperar ese peso es mucho más difícil que perderlo.

En este contexto, no es necesario insistir —porque ya ha sido analizado con anterioridad— en los riesgos estratégicos derivados de nuestro entorno geográfico y de la evolución de determinados actores regionales. Baste con recordar que la política exterior no se desarrolla en el vacío y que las percepciones de fortaleza o debilidad tienen consecuencias reales.

Lo verdaderamente preocupante es otra cosa: que España pueda estar entrando en una fase en la que su vulnerabilidad exterior crece en la misma medida en que su capacidad de influencia se reduce.

Haciendo un análisis riguroso se puede afirmar que España no está aislada —aún— en términos formales. Pero empieza a experimentar algo que, en política internacional, puede ser mucho más peligroso: un aislamiento efectivo.

Ese que no se declara, pero se practica, no se reconoce, pero se percibe, no se impone, pero se asume.

La ausencia reiterada en determinadas convocatorias no es el problema. Es el síntoma.

El problema es la tendencia que revela: una pérdida progresiva de consideración internacional que, de consolidarse, puede tener un coste elevado para el país y para quienes, en el futuro, tengan que reconstruir una posición que hoy se está debilitando de forma alarmante.

Porque la influencia internacional no se recupera con discursos ni con cambios de tono. Se recupera con tiempo, con coherencia y con hechos.

Y cuanto más se deteriora, más arduo resulta reconstruirla.

Llegados a este punto, la pregunta es inevitable:

¿Puede permitirse España seguir transitando este camino sin pagar un precio que, tarde o temprano, terminará por comprometer su margen de maniobra en un mundo donde el rumbo lo fijan quienes están en la mesa… y no quienes esperan fuera?

Pero que nadie se llame a engaño: el precio que como consecuencia de las decisiones del gobierno haya de pagar España, no es algo abstracto ni teórico. Siempre acaba reflejándose en la vida cotidiana de los españoles. En su seguridad, en su estabilidad, en su economía, en sus prestaciones, en sus posibilidades de trabajo. En el coste de la energía, en el precio de los alimentos, en las oportunidades que se abren o se cierran sin que apenas se perciba su origen.

Porque España no es una idea ni un trazo en un mapa. Es una realidad viva, formada por 50 millones de personas con necesidades concretas, que terminan sintiendo —aunque no siempre lo identifiquen— las consecuencias de cada decisión que se toma, o que se deja de tomar, en su nombre.