La cumbre del cinismo

Los días 7 y 8 de julio, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se han reunido en Ankara, en el descomunal complejo presidencial de Recep Tayyip Erdogan: el llamado Palacio Blanco, más de mil cien habitaciones levantadas, el detalle no es menor, sobre los terrenos de la Casa Forestal de Atatürk, eclipsando el mausoleo del fundador de la república.

La imagen merece que nos detengamos en ella: la alianza que se proclama fundada en la democracia y el Estado de derecho ha celebrado su cumbre en el palacio de un autócrata que ha purgado a ciento cincuenta mil funcionarios, convertido su país durante años en la mayor cárcel de periodistas del mundo, ignorado sistemáticamente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Osman Kavala sigue preso desde 2017 pese a Estrasburgo, y encarcelado a su rival político más serio, el alcalde de Estambul. Nadie ha protestado. Donald Trump ha acudido en persona, el primer presidente americano que pisa Turquía desde Obama en 2015, días después de llamar a la OTAN «tigre de papel».

La impunidad turca no nació ayer. Nació en 1952, cuando Turquía ingresó en la Alianza y ofreció lo que ningún otro aliado podía ofrecer: su territorio como plataforma militar americana a las puertas mismas de la Unión Soviética. Primero la base de Incirlik; después, en 1961, los misiles nucleares Júpiter apuntando a Moscú desde Anatolia. Fue aquella decisión la que empujó a Jruschov a responder instalando los suyos en Cuba, y el mundo vivió en octubre de 1962 los trece días en que la civilización humana estuvo más cerca de desaparecer: una de las mayores locuras de la historia, resuelta además mediante un pacto secreto –Kennedy retiró discretamente los Júpiter de Turquía a cambio de que Moscú desmantelara los de la isla, y durante décadas se ocultó a la opinión pública que la crisis de Cuba había empezado, en realidad, en Turquía. Ankara aprendió entonces la lección que lleva setenta años explotando: su geografía vale tanto que se le perdonará cualquier desmán. Y conviene extraer de aquel episodio la enseñanza que ilumina el presente: gran parte de la locura actual hunde sus raíces en décadas anteriores, en decisiones que los políticos más poderosos y los intelectuales de mayor prestigio de cada época no fueron capaces de detectar a tiempo– y que, cuando las detectaron, prefirieron mirar hacia otro lado.

Porque esa es la explicación de fondo, y es tan vieja como Tucídides: la geografía manda sobre los principios. Turquía controla el Bósforo y los Dardanelos, la llave del Mar Negro y de la flota rusa. Posee el segundo ejército de la Alianza, alberga en Incirlik armamento nuclear americano, y es el tapón entre Europa y los teatros sirio, iraquí e iranio. Y desde 2016 tiene además a la Unión Europea cogida por donde más le duele: el acuerdo migratorio. Erdogan demostró en febrero de 2020, abriendo la frontera del Evros y lanzando a miles de personas contra Grecia, que puede convertir a los refugiados en arma cuando le convenga. Europa aprendió la lección equivocada: en lugar de reducir la dependencia, la ha profundizado, y ha repetido el modelo con otros guardianes de sus fronteras. Quien controla los flujos humanos posee hoy un arma que ningún tratado neutraliza.

El resultado es el cortejo que hemos presenciado estas semanas. El comercio ruso-turco se ha doblado desde 2022 hasta superar los sesenta mil millones de dólares, convirtiendo a Ankara en el segundo socio comercial de Moscú después de Pekín; el ministro Fidan se reunió con Putin en Moscú tres semanas antes de recibir a los aliados; y sin embargo, en marzo fueron las defensas aéreas de la Alianza las que derribaron cuatro misiles iraníes destinados a Turquía. Mientras tanto, Londres firma con Ankara una asociación estratégica, el canciller Merz multiplica las llamadas y Berlín instala baterías Patriot en el sur turco. Ese es el déspota que la Unión Europea mima: sanciona en Moscú lo que subvenciona en Ankara.

Erdogan se mueve además con maestría en ese mundo intermedio y sinuoso que se extiende del Mar Negro al Caspio, donde nada es del todo lo que parece. Compra a Rusia los sistemas antiaéreos S-400, algo inaudito en un miembro de la OTAN, y vende a Ucrania los drones Bayraktar que frenaron a los blindados rusos; se niega a sancionar a Moscú y media en los acuerdos del grano; en Georgia y en el Cáucaso avanza donde Rusia retrocede. Y el mundo acaba de presenciar, en 2023, la expulsión de cien mil armenios del Nagorno-Karabaj: una limpieza étnica ejecutada por Azerbaiyán con apoyo militar turco decisivo, la prolongación por otros medios del genocidio de 1915 que Turquía sigue negando por ley. Occidente no dijo una palabra: Bakú vende gas a Europa.

Hay algo más doloroso que el cinismo estratégico, y es la destrucción de una herencia. Mustafa Kemal hizo hace un siglo lo que ningún otro país musulmán ha hecho: abolió el califato, sacó la religión del derecho y del Estado, y construyó la única república laica del mundo islámico. Erdogan lleva veinte años enterrándola: quince mil mezquitas nuevas bajo su mandato, la judicatura y el ejército depurados, y ese palacio de mil cien habitaciones alzado precisamente sobre la casa de Atatürk, el símbolo perfecto: entierra al fundador bajo hormigón.

En ese tablero, Erdogan no es una anomalía sino el maestro. Ha comprendido antes que nadie que el orden internacional basado en reglas era en realidad un orden basado en conveniencias, y que quien lo entienda primero cobra dos veces: cobra de Occidente por contenerlo y cobra de Rusia por no combatirla.

El problema, en fin, no es Turquía. El problema es lo que la tolerancia hacia Turquía revela de nosotros. Cuando una alianza proclama defender valores pero demuestra que solo defiende posiciones, cada autócrata del planeta toma nota, y cada ciudadano occidental descree un poco más de sus propias instituciones. Orban aprendió de Erdogan; otros están aprendiendo de ambos. Las democracias no mueren solo por asalto exterior: mueren cuando aceptan que sus principios son mercancía, y lo aceptan primero en la periferia, donde creen que no se nota. La cumbre de Ankara no ha sido una cumbre de la Alianza Atlántica. Ha sido el espejo donde Occidente lleva medio siglo negándose a mirarse. Ibn Jaldún lo escribió hace seiscientos años: los imperios no caen cuando pierden sus ejércitos, sino cuando pierden la asabiya, la cohesión moral que los justificaba. Lo demás es cuestión de tiempo.

Jerónimo Páez es abogado y editor