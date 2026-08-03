No nos podemos sentir seguros con un gobierno irresponsable y corrupto que ha convertido a España en un polvorín

Sin duda, aparte de otras perturbadoras características, Pedro Sánchez es el presidente de las calamidades. ¿Acaso tiene una varita mágica para provocar catástrofes a voluntad o ha contratado a un mago negro y por eso vienen tan seguidas? Y mientras los ciudadanos nos sentimos impotentes y huérfanos ante tanta desgracia en esta barca llamada España, sin timón, a la deriva y atacados por todas partes, el inquilino de la Moncloa y amigo de cuanta mala hierba crece, no solo no se conduele, sino que actúa como el dictador y el sádico que es. No puede disimular que el caos es su elemento y se encuentra en su salsa visitando los escenarios de muerte, trátese de volcanes, riadas, accidentes de tren, incendios devastadores o invasiones; y siempre con sus desafortunados y vacíos discursos que aparte de traslucir su falta de empatía están plagados de frases ideológicas para “vestir” su distopía “woke”. Los globalistas, de los que Sánchez es un buen discípulo, son muy dados a utilizar la ingeniería verbal/social orwelliana, que no es otra cosa que emplear y acuñar términos y palabras sin historia para ir permeando sus insensateces deformantes y asesinas. Todo menos hablar claro. En este sentido, no se puede llamar inmigración –y mucho menos migración– y tampoco “crisis humanitaria”, sino invasión; como tampoco se puede hablar de “emergencia climática”, sino de incendios deliberados para arrasar y transformar la riqueza paisajística y el suelo fértil de España en un erial sin vida, atestado de plantas fotovoltaicas y eólicas para convertirla en el pulmón energético de Europa. Quien crea que esto es una hipérbole, no tiene más que consultar el BOE y los boletines de las diferentes comunidades autónomas y provincias. ¡Clavadito!

Por todo esto, no es de extrañar que Sánchez tenga que salir huyendo por pasillos acordonados por la policía mientras le cantan el ya clásico y coreado “hijo de fruta”, la banda sonora original del pueblo, harto ya de tanta palabrería insulsa, abuso y latrocinio. Ni el menor asomo de pena en sus comparecencias sin preguntas, salvo a los cuatro elegidos, palmeros cómplices de todas sus fechorías. No hay que cansarse de decir que, si la prensa oficialista y pagada con el dinero de los españoles no le tapara su macro corrupción, hace tiempo que se hubiese visto obligado a abandonar el sillón.

Es para meditar en serio qué ocurre con este sujeto. Anda como un autómata como si fuese un ser hueco, de plástico o de goma que funciona como un robot al que se le ha implantado un microchip y/o lo controlasen a distancia. Quizá habría que tomar medidas al respecto. Ignoro cuáles, pero debería haber alguna. Es un error que la Constitución no contemple actuaciones en situaciones tan extremas como la que vivimos, en la que estamos llegando a un punto de no retorno. ¡Cómo no se estipuló qué hacer ante un gobierno mafioso aficionado a los pucherazos, con el sueño y la amenaza de perpetuarse en el poder! ¿Qué hacer con un loco? Es una gran laguna.

Sabemos que Pedro Sánchez es gafe, pero si analizamos todas las calamidades, una tras otra, las periódicas y las que nos sirven cada día la UCO y los juzgados, da la impresión de que hay algo que se nos escapa; que estamos ante un complot de unas dimensiones mastodónticas como nunca hemos visto ni somos capaces de imaginar utilizando la lógica y el razonamiento normales. Es cierto que su objetivo es mantenerse en el poder; por placer y por pura necesidad, pues, aparte de seguir robando y promulgando nuevas leyes y decretos, tiene que protegerse del banquillo y quizá de la cárcel; y también para conceder los indultos a diestro y siniestro, como es su costumbre. Y ya va teniendo cola: el exfiscal general, Ábalos quizá, el hermanísimo y la esposa, aunque prefiere que nos refiramos a ella como Begoña Gómez. Hay más nombres, entre ellos el ejemplo a seguir, Zapatero, el de la hipócrita frase “el socialismo es tener poco y estar dispuesto a dar mucho”. ¿Cuántas trampas y estratagemas tendrá que hacer el yerno del proxeneta Sabiniano y su banda para seguir en el poder? Pensadas las tienen y están dispuestos a todo, por impensable que parezca.

Sobre el rebusco de apoyos, aparte de nacionalizar a cuanto votante en potencia pise suelo español, incluidos ilegales y ley de nietos y biznietos, también se piensa conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración colonial de España. Esta es una de las causas que se barajan sobre la invasión de Ceuta por parte de Marruecos el día 30 de julio, tras las supuestas conversaciones del sátrapa español con el gobierno de Argel. Particularmente, y más allá de coyunturas recientes, nos inclinamos por otras razones bastante más inquietantes.

A propósito de la invasión, varias fuentes afirman que el gobierno lo sabía, igual que tuvo conocimiento de otras catástrofes anteriores. Aunque con el escalofrío encima, nos inclinamos a pensar que así fue. Y en este momento conviene releer el texto de archivo que el teniente del Ejército de Tierra en la reserva, Galo Dabouza, publicó en septiembre de 2025, titulado:

“Expuesto el plan ‘Marruecos 2030’ para invadir Ceuta, Melilla y Canarias”. “En noviembre de 1975, Hasán II, padre de Mohamed VI, con la ayuda de la CIA, organizó la Marcha Verde, una columna de miles de civiles pacíficos que conquistaron el Sáhara Occidental con la pasividad del Ejército Español. Esto fue posible por la agonía de Franco y la complicidad de Juan Carlos I. Los saharauis sufren cincuenta años después las consecuencias de esa felonía. El mismo Hasán II dejó urdido a su hijo un plan semejante llamado “Marruecos2030”. El plan consiste en aprovechar una grave crisis política en España y repetir la Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla, incluyendo el traslado masivo marítimo de falsos civiles a Canarias. […] Pedro Sánchez está cogido por sus partes sensibles por sus sucios negocios y por sus vergüenzas grabadas de su teléfono móvil por el espionaje marroquí, con el sistema israelita Pegasus. La traición es inminente, y las fuerzas ‘desarmadas’ españolas se mostrarán nuevamente pasivas e inútiles esperando órdenes que nunca llegan o llegan tardías y confusas; lo justo y necesario para aparentar una reacción y evitar responsabilidades políticas y militares. Exactamente lo mismo que se hizo en Valencia. Españoles: admitámoslo; el peor enemigo de España no está al Sur; está en Madrid”. Dabouza siempre finaliza sus escritos y vídeos con el lema: “Fiat iustitia ruat caelum”, hágase justicia, aunque se caiga el cielo.

¿Estamos hablando de uno de esos secretos que permanecen ocultos hasta pasadas varias décadas, como ha ocurrido con otros sucesos relevantes? Uno esto con una noticia de José Vizner, de Negocios TV, que informa sobre una críptica frase en un documento que acompaña al Proyecto de Presupuestos de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el año 2027, firmado por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que dice lo siguiente: “Las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están situadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de reivindicación de Marruecos”. La frase es una enmienda del congresista Mario Díaz-Balart, vicepresidente de este comité y hombre de confianza del Secretario de Estado, Marco Rubio. El comité alude al tratado de Paz y Amistad de 1786 entre Washington y Rabat –el tratado más longevo de la historia de Estados Unidos– y anima al Secretario de Estado a propiciar el diálogo entre Marruecos y España sobre el futuro estatus de las dos “ciudades”. ¿Futuro estatus? Resulta muy llamativa, y así lo resalta el comentarista, la categorización “administradas por España”, dado que no es el lenguaje que la nación americana utiliza para designar territorios soberanos de un aliado de la OTAN, sino a territorios en disputa. Y no es el caso, dado que Ceuta y Melilla son posesiones españolas (Ceuta desde 1580 y Melilla desde 1497); ambas tienen Estatutos de Autonomía, de acuerdo al orden constitucional español y no figuran en ningún proceso de descolonización. Es la primera vez que un órgano de la Cámara Baja de Estados Unidos cuestiona, y de forma explícita, la españolidad de las dos comunidades autónomas, y no se entiende que aparezcan en el citado documento como un “territorio administrado”. El asunto tiene su enjundia y es motivo de preocupación. No es un tema baladí, sino una aceptación del relato marroquí. Y si bien el texto es un “commit report” y, al no ser vinculante, no cambia la ley, no deja de ser una declaración de intenciones que demuestra el posicionamiento de Estados Unidos respecto a España. Es relevante que el informe proponga 40 millones de dólares para Marruecos, destinados a programas militares y de seguridad. Hay que recordar que en 2020 Estados Unidos le reconoció a Marruecos la soberanía del Sáhara Occidental, y sus relaciones se han reforzado. Justo lo contrario a lo ocurrido con España, que vive uno de sus peores momentos con la Administración del Tío Sam, tras los enfrentamientos de Pedro Sánchez con Donald Trump, sus estúpidos desafíos y su negativa a la utilización de las bases.

En su balance del curso político de 65 minutos, mientras los incendios arrasaban montes y casas, con miles de personas desalojadas, aparte de darse autobombo al fiel estilo bolivariano –recordaba a Chávez y a Maduro– explicando los logros y lo bien que está España, se le ocurre la estupidez de invitarnos a presumir en el extranjero de nuestro país, de lo bien que estamos, con incendios con muertes, riadas con muertes, accidentes de tren con muertes; y por si esto fuera poco, con prácticamente todo el equipo de gobierno metido en la corrupción hasta el cuello. ¿Presumir de España en este momento que somos titulares de prensa a diario por el desorden y la corrupción? ¿Y lo dice uno de los traidores internos, un antipatriota que se avergüenza de nuestra esencia católica, tradiciones y folclore, y abomina del gran imperio que causó durante siglos la envidia de naciones? Claro que presumimos de España y agradecemos a nuestros ancestros el habernos legado todo lo que ahora intentan destruir. Mucho lo han conseguido ya, pero mantenemos la esperanza de que no sea demasiado tarde y que el socialcomunismo del siglo XXI sea pronto un mal pasaje histórico, como lo es el del siglo XX. Con todo lo que tienen que ocultar, estarían mejor calladitos. Por eso tienen que tapar sus crímenes con leyes ad hoc de “memoria democrática”.

En el resumen de balance, Sánchez dijo esta frase sobre las elecciones, que me hizo temblar: “Cuando llegue el momento, yo lo único que pido es que se asuman los resultados electorales. Nosotros siempre los hemos asumido, a ver si otros se aplican también el mismo cuento”. No me dirán que esto no es inquietante. ¿Se está poniendo la venda antes de la herida? Si el pulso social apunta a que el Partido Popular y VOX tendrán mayoría para formar gobierno, ¿por qué no íbamos a asumir los resultados, con los que, por otra parte, todo el mundo cuenta? ¿Tiene tan integrado que va a seguir en la Moncloa y el dicho fue un lapsus? Sea como fuere, ya puede la oposición ponerse las pilas y utilizar todos los recursos posibles, porque el pucherazo lo tienen en mente.

Antes de partir a su veraneo en La Mareta, donde tiene contratados a 60 agentes, Sánchez, en su papel de influencer nos dejó su “playlist” de canciones. (Se ve que decir lista de reproducción es obsoleto). Su frivolidad no tiene límite. Pero más allá de chascarrillos, causa preocupación saber que la cloaca no solo no está desactivada en vacaciones, sino que trabajará las 24 horas, incluidos domingos y festivos. Los juzgados tendrán mucho trabajo en septiembre y, Dios mediante, aquí estaremos para seguir informando, reflexionando y opinando.

*Psicóloga, periodista y escritora