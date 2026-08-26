Tuve la suerte de visitar esta ciudad en el 2003, justo un año después de lo del islote de Perejil. Fui con mi primo Agustín que por aquel entonces era capitán de artillería. De hecho, me enseñó el cuartel donde el trabajaba y desde donde vigilaban todas las naos que surcaban el estrecho de Gibraltar. Han pasado muchos años de aquello, para ser exactos veintitrés.

Recuerdo que nada más bajarnos del Ferry que nos había llevado desde Algeciras a Ceuta, por cierto, hice el viaje en primera con mi primo… por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa… vamos que estoy confesando el pecado de haber ido en primera sin tener derecho a ello. No deja de ser toda una parábola de todos los que ahora salen de Ceuta para llegar a las costas de la península española. A estos el viaje les cuesta casi lo mismo que hacer el trayecto en Falcón… pero este es otro tema… ¡qué te desvías, Óscar!

Nada más pisar la ciudad ceutí, un moro, viene de la palabra mauri con la que bautizaron los romanos a los magrebís, nos vendía hachís. Yo miré a mi primo, él se echo a reír y me dijo: ¡bienvenido a Ceuta! Ala, hasta nos ofrecen droga blanda… Mi primo me iba mostrando diversos paisanos que eran soldados suyos en el cuartel. Solo uno hizo el ademán de saludarlo. Luego fuimos a la Residencia, después me enseñó su cuartel y por último fuimos a ver el cuartel de Regulares. Nuestro común abuelo había sido sargento de Regulares allá por la segunda y tercera década del siglo XX. Gracias a él supe lo que era una chilaba, que era un vestido típico de la gente de Marruecos. Y también las canciones que cantaban los soldados españoles que servían en esta guerra de África: “El adiós África traidora, matadero de españoles…” Nunca olvidada y que de vez en cuando tarareo en mis adentros y recuerdo al sargento de Regulares: el señor Ahedo, mi abuelo.

Luego comimos en un bar típico, lleno de oficiales españoles. Y de postre mi primo me enseñó en coche la ciudad autónoma de Ceuta. Recuerdo que al llegar a la Barriada del Príncipe me dijo en tono serio, echa el seguro de la puerta y cierra el cristal de la ventanilla. Esto es un barrio muy, pero que muy peligroso. Y me lo decía mi primo un mocetón y además oficial del ejército español. Nunca se me olvidará ese tour turístico por Ceuta. Y por último otra vez al Ferris y derecho a Algeciras. Al menos estuve un día en Ceuta.

Ceuta primero fue portuguesa y luego española desde 1580 cuando Felipe II se convirtió en rey de la Corona de Portugal. Muchos años regida por españoles, al igual que Melilla y otras plazas fuertes, que tuvimos por el norte de África. Ceuta es española. De momento. Y de nosotros, es decir, de todos los españoles depende que lo siga siendo.

Digo esto porque me da la impresión que los ceutís se sienten solos y abandonados y llenos de peligros. Así lo dijo hasta el entrenador del equipo del Ceuta, que por cierto juega en segunda con el equipo de mi ciudad, el Burgos.

Detrás de la entrada de tantos migrantes en esta ciudad española está la táctica geo-política del rey de los marroquís. Ya lo consiguieron en los años setenta con la marcha verde que fue cuando dejamos tirados a los saharauis. Espero y deseo que no hagamos lo mismo con nuestros hermanos españoles de Ceuta. Muchos españoles de otras épocas dejaron parte de su vida y de su sangre para que este territorio siga siendo lo que desde época moderna fue: un trocito de nuestra querida España.