Migrantes: inmigrantes y emigrantes

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El título del artículo de hoy se las trae… en todos los sentidos. Etimológicamente o filológicamente es un desastre. Trataré de explicarme. De niño y cuando empezaba a estudiar geografía en la escuela, nos enseñaron estos dos términos que eran diferentes. Por un lado, estaban los inmigrantes que eran aquellas personas que se trasladaban a un país diferente del suyo. Y los emigrantes que eran los que salían de su país. Vamos que un trabajador que allá por los años sesenta del siglo pasado se trasladaba a Alemania a trabajar era un emigrante que se iba de España y un inmigrante que llegaba a Alemania. Vamos era un migrante…

De hecho, en el diccionario de la RAE hay todo un batiburrillo de ideas para explicar esto. Emigrar y migrar son sinónimos: Dicho de una persona: Abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero. En su segunda acepción: Abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país. Inmigrar sería según la RAE: Llegar a un país extranjero para radicarse en él. O, Instalarse en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio país, en busca de mejores medios de vida.

Vamos que visto lo visto las tres palabras vienen a ser sinónimas. Los migrantes, emigrantes o inmigrantes son personas que se establecen en otros países para buscar mejores medios de vida. En muchos de los países bañados por nuestro mar, como gustaba llamar a los romanos al mar Mediterráneo, estamos soportando una presión migratoria sin igual… Seres humanos que vienen a hacer las Américas en Europa… O al menos eso les venden las bandas organizadas que preparan su entrada en la panacea de la civilización… el mal llamado primer mundo. Dinero, corrupción de los países emisores, grandes empresas que limpian, nunca mejor dicho, la riqueza de los países más subdesarrollados, una gran demografía infantil… estos y otros factores hacen que los migrantes quieran entrar en Europa o en EE.UU. y en otros países.

El 30 de julio de este año, por cierto, día en que cumplo años, en curso tuvimos la entrada de unos 50.000 o 60.000 migrantes en la ciudad española de Ceuta. Esta ciudad posee unos 80.000 habitantes. Vamos un colapso tremendo. Detrás de todo ello está la permisividad del gobierno de Marruecos, unos de nuestros mejores aliados, dixit Petrus Sánchez. Las bandas mafiosas de inmigrantes que hacen su agosto en julio y seguro que otras circunstancias que se nos escapan…

Recuerdo lo del islote de Perejil (2002). Aznar se puso en contacto con la Casa Blanca y todo quedó en un susto. Esta vez Sánchez no puede llamar a nadie… sus socios europeos están un poco hartos de tanta permisividad del gobierno Sánchez… y ahí siguen los migrantes. Marruecos quiere y no parará hasta conseguirlo, a nos ser que se les pare los pies de una vez para siempre, Ceuta, Melilla y las islas Canarias. Y en las islas afortunadas, más en concreto en Lanzarote, está el migrante de la Moncloa. A Pedro le da igual lo que pase… a este individuo solo le preocupa mantenerse en el poder para darse unas vacaciones de aúpa, escoltado por las fuerzas de seguridad del estado, agasajado por sus bufones (el bueno de Jesús Calleja, entre otros) y con el falcón a su disposición para ir a Guadalajara a ver el eclipse.

El estado soy yo se decía en la época del despotismo ilustrado. Y eso es lo que piensa, y peor aún, lo que realiza nuestro primer ministro. El poder es para mi uso y disfrute. A los hechos me remito… ojalá, y no tardando mucho, Sánchez se convierta en un inmigrante del palacio de la Moncloa, o de la Mareta, o de… y nuestro país consiga la ansiada normalidad democrática.

Termino, todo ser humano tiene derecho a migrar. La tierra es de todos. Pero dicho esto, creo que deben existir unas normas internacionales para no colapsar ningún estado receptor. Y también, y es lo más sangrante de este caso, se debe perseguir y encarcelar a las personas que se lucran de la miseria de otros seres humanos y les explotan, hasta límites insospechados, para venderles un paraíso que no existe.