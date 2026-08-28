Palabra bonita, en cuanto a su forma, por su estilismo, al menos a mí me lo parece; es decir por su diéresis, no tanto en cuanto a su significado. La primera acepción es típica del siglo XVI español: Pícaro o bribón. Nos recuerda la Lazarillo de Tormes, al Buscón, a la Pícara Justina a Rinconete y cortadillo… a tantos y tantos españoles del siglo de oro y de casi todos los siglos. La segunda hace referencia al que comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades. Y esta definición nos muestra bien a las claras que el sinvergüenza es algo más que un simple pícaro… Y el último significado nos muestra a una persona que posee desfachatez o falta de vergüenza. Y sinónimos tiene muchos, muchísimos, entre ellos: descaro, frescura, insolencia, atrevimiento, concha, pechuga, jeta, rostro, carota, caradura, cara…

Siendo profesor de Religión en cuarto de la ESO, en la ciudad otrora califal de Córdoba, no me quedó más remedio que llamarle a un chaval esto: sinvergüenza. El díscolo alumno se me encaró diciendo que le había insultado fuertemente. Consulté el diccionario de la RAE y le leí lo que acabo de escribir. Toda la clase me dio la razón y afirmó que mi epíteto era el justo para describir la conducta de mi dilecto alumno… el tal alumno agachó las orejas y calló.

Imagino, mis pocos y avispados lectores, a quién va dedicada esta palabra castellana. No se equivocan, no… A muchos de nuestros políticos. Empezando por nuestro primer ministro y terminando vaya usted a saber por quién…

Después de ver y escuchar todo lo que está pasando en Ceuta solo me queda usar este adjetivo para describir la actuación política de nuestros gobernantes: sinvergüenzas. Os estáis riendo del pueblo ceutí y, por ende, del español. El tal Sánchez no ha renunciado a un día de vacación… No ha dado una explicación medianamente verdadera de lo que ha pasado, ha exculpado al rey de Marruecos, no ha dejado ir a Ceuta a nuestro rey… Otros ministros han dicho que el CNI no les había mostrado el peligro real que se avecinaba sobre nuestra ciudad española… Caraduras, sinvergüenzas…. Y mejor ni hablamos de la sanidad, o de la seguridad, o de tantos problemas que han venido dado por este asalto provocado por el régimen de Marruecos.

Eso sí los pobres habitantes de Ceuta han explotado y quieren defenderse de esta digamos invasión organizada desde y por Marruecos. La caída del imperio romano vino por las oleadas y asentamientos de los pueblos bárbaros (extranjeros), que por cierto tiene el mismo origen lingüístico que bereberes. Lo que se nos avecina puede ser incontrolable. Átense los machos… pero sobre todo y ante todo hemos de buscar que nuestros gobernantes nos gobiernen y luchen por el bien común. En este caso por el del pueblo ceutí que representa a todos los habitantes de esto que, hace ya muchos siglos, llamamos España.