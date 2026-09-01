Conocida frase por todos. Dado nuestro nivel cultural es mejor no decir de quién es. Mis avispados lectores seguro saben de quién es. Yo hoy me quiero referir a nuestro magnífico y nunca bien ponderado primer ministro. No es posible que el tal Sánchez utilice un medio de comunicación social como es la Cadena SER. Esta radio y RTVE y la Sexta y el periódico ‘El País‘ se dedican a pelotear a lisonjear y a lamer, ya saben ustedes que partes, al mejor presidente, no digo de la democracia, sino de toda nuestra historia. Estos medios han superado el NO-DO de la época del General Franco. Sánchez debe hablar en una tribuna pública y ser preguntado y responder a tanta gente que no piensa como él. Esto, las declaraciones del tal Sánchez ha sido todo un despropósito: un auténtico atentado a la libertad de prensa.

Los españoles necesitamos saber la verdad. Queremos que se proteja a Ceuta y a los militares y fuerzas de seguridad del Estado que allí viven, y por ende a todos los habitantes de esta ciudad española. Es lamentable todo lo que está pasando… Y hoy hemos visto al tal Sánchez, mintiendo más que hablando. Su rictus muestra que ni él mismo se cree lo que dice. Sus asesores, igual que los tienen las grandes multinacionales del mundo, le dictan lo que tiene que decir. Y encima sigue buscándonos enemigos: EE.UU., Israel, Italia…

Y le han dicho que ataque a Su Majestad el Rey, así con mayúsculas. Y así lo ha hecho. Y ha mentido y se ha equivocado en los años que Su Majestad lleva reinando, que no gobernando. Más de 20 años dice el ignorante de Sánchez, cuando son doce. Ya no controla ni el tiempo. Estoy seguro que él piensa que lleva en el poder toda una vida y que por el bien de España: Sánchez debe ser presidente eterno. El Rey no puede hacer un viaje a Ceuta sin permiso del tal Sánchez. Miente sin pudor, el tal Castejón, y encima lo hace para atacar a la monarquía. Monarquía que renunció al poder para dárselo a los españoles y no al tal Pedro.

Ser o no ser. [Yo la tomé para referirme a todos los periodistas paniaguados por el poder]. Bella frase del genial William Shakespeare en su conocida obra de Hamlet. El dicho Hamlet con esta frase se pregunta si vale la pena luchar antes las adversidades que afrenta (las de Sánchez son innumerables… y ninguna bien resuelta); vengarse, en el caso de Pedro no sabemos de qué; o, ante el fracaso, en nuestro primer ministro es algo que impresiona, si vale la pena seguir gobernando.

Morir, dormir, dormir… tal vez soñar. Y eso, creo yo, esperamos y deseamos todos los españolitos. Que el tal Sánchez duerma y sueñe, pero dejando a España en paz, y dejando paso a otros gobernantes que de verdad luchen y gobiernen por España y por el bien común de todos los españoles.