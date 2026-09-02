Recuerdo siendo un joven, demasiado joven, sacerdote, alguien me preguntó algo relacionado con mi vocación. Y yo respondí con un lacónico: ahora estamos de fiesta y no tengo tiempo ni ganas para contestarte… Craso error. Mi padre que estaba al quite me dijo: igual que yo soy mecánico y siempre tengo que responder: a de dónde vendrán los ruidos que hace el coche… Lo mismo, tú eres sacerdote siempre y debes responder a las preguntas que te hagan… te guste o no. Eres sacerdote para todos y en todo momento. Sabia lección que nunca he olvidado.

Otra vez en la boda de un primo mío en San Fernando y con alguna que otra copa de más, un alavés vino a preguntarme sobre la existencia de Dios. Yo no tenía muchas ganas de meterme en tal barullo y a esas horas y… Y en eso estaba, dando respuestas a sus preguntas. Mi hermana Marta se percató de la situación y me salvó de las garras de la discusión y argumentación no apta para los finales de un celebración festiva y matrimonial.

Digo esto por la frase soltada por nuestro primer ministro afirmando que tenía derecho a las vacaciones… después de lo que pasó y está pasando en Ceuta. «He trabajado y he descansado. También ese es mi derecho». Frase que se une a la de «son las cinco y no he comido». Dicha ésta tras una rueda de prensa y epitafio brutal con el que terminó dicha comparecencia.

Y no, usted es presidente del gobierno de España, vamos su primer ministro todos los días y noches que esté en su cargo. Regir una nación en este caso nuestra querida España no es un oficio. Usted no es el jefe de una empresa, aunque muchas veces parezca que es así. Usted, Pedro Sánchez es el primer ciudadano de nuestra nación. Y lo es durante todo el tiempo que esté en el cargo, esto último para desgracia de muchos, demasiados españoles. Y lo es de día y de noche, en verano y en invierno, a las duras y a las maduras. Y esto ciudadano Sánchez se le ha olvidado. De hecho, nos asegura que tiene derecho a unas vacaciones, y claro que tiene, pero si hay un problema que necesita de su ayuda y de sus decisiones… usted tiene que dar la cara y tratar de resolverlo. No vale el estoy cansado, o el no he comido, o el estoy de vacaciones…

Por eso y haciendo mías unas palabras de otro antecesor suyo en el cargo le pido vehementemente por el bien suyo, así descansará y por el nuestro, que descansaremos aún más: Váyase Señor Sánchez, y yo añado, por favor…