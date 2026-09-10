Rosiñol destroza a Sánchez: «Vivimos un momento más peligroso que el 23-F»

El artículo de José Rosiñol aparece en The Objective el 10 de septiembre de 2026 y se presenta como una contundente crítica hacia un Gobierno que, según él, ha optado por la impotencia como su modus operandi, con Pedro Sánchez erigido en símbolo de una «democracia de cartón» sustentada en pactos que desdibujan las instituciones. Desde su comienzo, el autor articula esta denuncia evidenciando la necesidad de poner fin a la gestión del actual presidente, todo ello con un tono que evoca una intensa alarma cívica que recorre toda la pieza.

En su columna, titulada José Rosiñol exige el fin de la era Sánchez: “Hay que dejar de sostener esta democracia de cartón”, el humanista y activista expone cómo la impotencia se ha convertido en un método de gobierno y en una excusa para eludir los conflictos que aquejan a España, desde los desajustes territoriales hasta la merma institucional. La premisa central radica en que no hay escasez de recursos, sino una voluntad política orientada hacia la supervivencia personal y partidista, aun a costa de la calidad democrática.

La impotencia como método y el desmontaje de las instituciones

El artículo inicia con una afirmación que establece el tono: «La impotencia no es un accidente, es la estrategia elegida por quienes han decidido sostener el poder aunque sea a costa de vaciar la democracia por dentro». En este punto, Rosiñol delimita el marco: no se refiere a errores aislados, sino a un patrón deliberado que, en su opinión, explica la conducta del Ejecutivo en los últimos años.

A partir de esta premisa, el autor conecta con la figura de Pedro Sánchez, convirtiéndola en el emblema de una manera de gobernar que se sustenta en mayorías inestables y en pactos con fuerzas dispuestas a poner en jaque el marco constitucional. En uno de los fragmentos más significativos, enfatiza: «Hay que dejar de sostener esta democracia de cartón, construida sobre pactos que convierten las instituciones en decorado y la ley en un instrumento negociable». La metáfora del cartón ilustra esa sensación de fragilidad: las formas permanecen, pero el contenido ha sido desprovisto de su esencia.

A lo largo del texto, Rosiñol revive una de sus preocupaciones más recurrentes: la ausencia de una estrategia de Estado frente a los desafíos, tanto internos como externos. «Cuando la respuesta del Gobierno ante cada conflicto es ganar tiempo y repartir culpables, lo que se consolida no es la estabilidad, sino la impotencia», escribe en otro segmento, conectando su crítica actual con la defensa de una doctrina clara frente a la presión territorial y las injerencias políticas.

Para fortalecer su argumento, el autor comparte una reflexión sobre la relación entre liderazgo y responsabilidad institucional, basada en su experiencia en Sociedad Civil Catalana y en la negociación de conflictos. «Un país no puede vivir indefinidamente en manos de dirigentes que confunden el liderazgo con la capacidad de sobrevivir a cualquier precio», sostiene, advirtiendo sobre una deriva que, según él, va más allá del momento actual y deja su huella en la cultura política española.

Un llamamiento a cerrar etapa y reconstruir la confianza

En la conclusión de la columna, el autor enfatiza un giro hacia la propuesta política y moral. Rosiñol va más allá de simplemente señalar una «era Sánchez» caracterizada por la impotencia, reclamando explícitamente su final y la apertura de un nuevo ciclo institucional. «El fin de la era Sánchez no es una consigna partidista, es una necesidad democrática si queremos volver a creer que las instituciones sirven para algo más que sostener a quienes las ocupan», argumenta, situando su solicitud en un contexto cívico más que meramente partidista.

La glosa permite visualizar cómo el autor entrelaza diversos aspectos: la crítica a una estrategia de impotencia, la denuncia de una democracia convertida en decorado, la apelación a la responsabilidad de los actores políticos y, en última instancia, la necesidad de reconstruir la confianza pública. En esta línea, su columna se inserta en un pensamiento que combina análisis geopolítico, preocupación institucional y experiencia en activismo constitucionalista.

Aunque el artículo se centra en la actual coyuntura de la «era Sánchez», la profundidad de la reflexión sobrepasa el presente inmediato. Rosiñol insinúa que mantener una democracia de cartón conlleva aceptar que la próxima crisis se manejará con las mismas herramientas de impotencia, y que solo un cambio de ciclo —tanto institucional como cultural— puede romper con dicha lógica.

Un animal político en estado de alerta

Más allá del ámbito gubernamental, la pieza refleja la visión de José Rosiñol como un auténtico «animal político», atento a los detalles, a la retórica y a los gestos de poder que rara vez son recogidos por los medios. Su inquietud por la percepción de España en el nuevo escenario internacional, por el papel de la sociedad civil y por la erosión silenciosa de las instituciones convierte esta columna en un auténtico diagnóstico de la vulnerabilidad democrática.

En un tono más ligero, podría compararse la política con un ecosistema animal: la democracia de cartón que describe Rosiñol se asemeja a esas estructuras inflables de las ferias. Brillan desde lejos, hacen ruido, pero un simple pinchazo es suficiente para revelar que, en su interior, solo hay aire.