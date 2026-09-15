De pequeño aprendí que la cara es el espejo del alma, que una imagen vale más que mil palabras y bastantes más cosas por el estilo. Ya de mayor y estudiando Archivística en el Archivo Secreto (privado) Vaticano un monseñor y secretario de dicho oficio aseguraba que las fotografías no eran documentos. Yo me removí en mi asiento y no tuve valor para decirle nada, por otra parte, cosa rara en mí, pero pensaba y pienso que una fotografía nos aporta información, diversa a la de un documento escrito, pero nos da datos más que relevantes para construir nuestra historia.

Hoy en Facebook vi la foto de nuestro flamante primer ministro tratando de saludar a varios bomberos forestales. La imagen es preciosa y precisa. Se ve a un tal Pedro Sánchez intentando saludar a un bombero, que, con los brazos sobre el pecho, no acepta esta invitación presidencial. La mirada del bombero de marras es hierática, grave, dura, fuerte, y pongan todos los sinónimos que quieran para demostrar la contemplación de una persona que mira sin mirar, y que al no mirar lo está diciendo todo.

El bombero al que acaba de saludar nuestro primer ministro muestra un rostro sonriente. Se ríe, yo diría que casi a mandíbula batiente del personaje al que acaba de saludar. Risas y más risas. La risa suele mostrar alegría… pero a veces y muchas más de lo que pensamos muestran desesperación ante una realidad esperpéntica. Y yo creo que este bombero forestal se ríe así, de esta forma guasona.

Y el último, es nuestro gran Pedro Sánchez. Su mirada no muestra ni transmite nada. Nada de nada. Cero patatero. El muchacho fue a darse una vuelta, no sé si en el Falcón o en helicóptero gubernamental (como aquel de la mantequilla tulipán de nuestra infancia) y a saludar a tantos y tantos héroes anónimos: bomberos, militares, voluntarios y personas de a pie que hacen lo que pueden para sofocar incendios. Lo mismo, más o menos, que hacen nuestros políticos para salvaguardar nuestros bosques y nuestras poblaciones… Y allí estaba Pedro haciéndose la foto para tratar de decir, sin que casi ninguno lo entienda, estoy con vosotros y os saludo y os doy la mano… Postura institucional donde las haya.

En cambio, estos dos bomberos, que creo nos representan a todos los españoles que soportamos a estos políticos y a este gobierno, nos muestran bien a las claras la risa socarrona del primer bombero y el hartazgo del segundo.

Pues eso, que una imagen vale más que un discurso y que los rostros, de estos dos abnegados bomberos forestales, nos muestran bien a las claras hasta dónde llega ya el hartazgo de las personas de esta nación, patria o país, que llamamos: España; ante el desgobierno generalizado de los que dicen que nos rigen, o gobiernan, o administran… tantas palabras para mostrar la anarquía en la que estamos viviendo y padeciendo en esta nuestra querida España.