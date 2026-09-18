Militares agredidos

España siempre ha sido un país esperpéntico. Siempre. Pero lo de ahora raya ya la locura. Me explico. Que unos militares seas agredidos por unos inmigrantes, o emigrantes o migrantes, vaya usted a saber, que campan a sus anchas por nuestra nación, es de traca. El ejército está para asegurar la integridad territorial de nuestra nación. Y para protegerla de aquellos que la quieran desintegrar. Y ahí tenemos a nuestros militares, imagino que pertenecientes a regulares o a infantería o nuestra benemérita legión… y ahí están como miembros de una ONG tratando que los pobres migrantes marroquíes no sufran mucho. Y si tienen, un digamos ataque de pánico, que puedan, pobres migrantes, liarse a pedradas con nuestros militares…

Lo siento, pero no. Muchos de los que entraron no son pobres migrantes que tratan de buscarse un futuro mejor. NO. Son sicarios del régimen de Marruecos y no pobres migrantes. Han venido a desestabilizar Ceuta y por ende España y hasta la misma Europa. Y ahí tenemos al Sánchez, Marlaska y Puente hablando de una crisis humanitaria. ¿Nos toman por tontos? Yo creo que SI.

El gran Sánchez Pérez Castejón tiene varias frases memorables: Son las cinco y no he comido; yo también necesito vacaciones y la última de: pregúntele a Vivas. Él, el tal Sánchez, busca su bienestar. No sé si tiene derecho a él con lo que está pasando. Pero él defiende sus derechos. Y aquí entra lo más lamentable de todo: este personaje no defiende los derechos de sus ciudadanos, entre ellos los de sus militares. A este señor le da igual que agredan a nuestros servidores públicos o funcionarios. A él sólo le vale mantenerse en el poder. Nos vende que ha sido una crisis humanitaria esto de la invasión de Ceuta. El tiene unos derechos inalienables: comer, descansar… Y nuestros militares, NO. No pueden defenderse del agresor injusto. Y esto va contra todo derecho. El presi tiene todos los derechos, y creo que casi ningún deber; los militares tienen todos los deberes y casi ningún derecho. Ahí radica el problema de fondo de la situación actual en Ceuta.

Y a nuestros legionarios, regulares y demás militares, les pone a los pies de los caballos sin importarle ni a él, ni a su ministro del interior un ápice la seguridad de nuestros militares. Y esto es luchar por el progreso. Y los que no pensamos como él somos fachas, o retrógrados o mala gente, o vaya usted a saber el qué.

Pues eso como decía nuestro admirado líder, con el pecho henchido y el corazón podrido de su propio ego: yo siempre luchare porque en España haya un partido progresista que vele por las libertades de todos los españoles. A la vista de lo que estamos pasando, que se lo pregunten a nuestros militares de Ceuta… me da que es todo lo contrario.