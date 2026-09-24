Bello titular

«En vez de medir los pasos deberíamos contar a cuantas personas hemos sonreído o ayudado». Así se expresaba el titular de una noticia en el diario ‘El Mundo’ (Yo Dona) y me ha dejado entusiasmado. Y sobre todo me ha hecho pensar y mucho. Vivimos es un mundo en el que hay que tener un cuerpo esculpido, bonito, podríamos decir que hasta precioso. Nos hablan y nos dan recetas sobre el ayuno intermitente, otros nos hablan de los ejercicios que debemos practicar para poder llegar a tener un cuerpo estilo adonis, si uno es hombre, y venus, si se es mujer. Curioso que aquí no entran otras categorías de género… Y también, y muy importante, nos recalcan que hay que llegar a los 20.000 pasos diarios. Fundamental, oigan.

Y uno se queda anonadado ante la sencillez y verdad de este titular. Lo importante es invisible a los ojos, que diría el Principito. Lo importante y bueno, muy bueno, hasta excelente es las veces que ayudamos y las veces que sonreímos. De niño, a mí me enseñaron a dejar pasar por la puerta a una persona mayor, a llevar a casa la compra de las viejecitas de mi pueblo, a acompañar a un ciego a que pase un paso de cebra, a ayudar a alguien que ha tenido un percance… Pequeñas acciones que te ayudaban y ayudan a ser mejor persona. Me viene a la mente lo da hacer al menos una buena acción al día. Y ahora, parece, solo parece, que la gente va a lo suyo. Que ante un problema en la vía pública muchos, diría yo que demasiados, miran para otro lado. Siempre tengo presente la parábola del Buen Samaritano. Ayudar creo que va en el ADN de todo ser humano.

Y lo de sonreír tiene su aquel. La sonrisa muestra la belleza del interior de una persona. No la risa socarrona o la risa tonta. Estas dos no aportan nada. La sonrisa leal y sincera abre muchas puertas, diría yo que casi todas. Cuando pedimos algo y lo hacemos con una sonrisa, ya casi lo hemos conseguido… El Papa Francisco hablaba del: hola, por favor y gracias. Tres palabras bonitas que siempre debiéramos emplear. La cara es el espejo del alma Y la sonrisa es la manifestación de que tenemos ánima.

Decimos a mal tiempo buena cara. Y es verdad. Y en estos tiempos de IA y de cuerpos danone… esforcémonos por ayudar y sonreír. Esta es la mejor esencia de la humanidad.