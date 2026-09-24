No es el masculino de pera o perita, no. Era un chiste fácil, perdón. Según la RAE es el experto o entendido en algo. O en su segunda acepción es un ingeniero técnico. Hace más de un mes en el garaje de un buen amigo en Madrid me di un buen rasponazo en la furgoneta… no medí bien y zas, leñazo al canto. Lo de los garajes privados y públicos es para hacer muchas tesis doctorales, parecidas a las de nuestro primer ministro. Estrechez, muchas columnas y demás ardides arquitectónicos hacen que aparcar sea casi una misión imposible. Pues eso que entré en el garaje de marras de mi amigo y en la segunda curva de entrada me di un buen castañazo. Y zas la flamante Berlingo quedó arrugada en la puerta corrediza derecha. Y ahí quedo la furgoneta custodiada en el garaje de mi amigo con un buen golpe. ¡Gajes del oficio! Y también estrechez de los garajes…

Al comenzar el trabajo en la Editorial pienso que sería bueno arreglar el trastazo dado en el vehículo. Llamo a la aseguradora y me dicen vete a tal taller y a lo largo de la mañana irá el perito. Y voy al taller, que por cierto está en un polígono bastante lejano de donde habito, y dejo la furgoneta. El chico y el padre muy amables. Me dicen que me dé una vuelta que sobre las 11,00 horas suele venir el perito. Son las 10,00 horas… bueno me doy una vuelta y otra más y llegan las 11,00 y por el taller no aparece ni el perito ni nadie que se le parezca. Y me empiezo a mosquear. Llevo ya más de dos horas esperando a este buen señor. Si su tiempo vale, el mío también. Me parece ya una tomadura de pelo y de las grandes.

No se puede tener a una persona más de tres horas esperando a un perito. No. El tiempo es oro para el perito y también para este humilde servidor. Y llega el susodicho señor. Pelo engominado y cartera al brazo. No mira al tendido sino que va directo al jefe del taller. Yo adivino que es el perito y me acerco a mi vehículo. Hace unas fotos. Habla con el jefe del taller y se va. A mí no me dirige ni media palabra. En cinco minutos de reloj termina su labor.

Y yo, después de más de tres horas perdidas esperando al señor perito, me voy con mi golpeado vehículo. Pero lo que llevo golpeado y mucho es el ánimo y la paciencia. No entiendo este puñetero mundo. Me duele que me hagan perder el tiempo… Me duele la chulería de algunas personas… Me duele el mundo y los que en él habitan. No me digan que esta historia no sirve para comprender el cómo estamos y hacia dónde va este nuestro mundo. Y luego vendrá la IA que sabrá peritar un golpe y qué lo hará en un santiamén. Y habremos perdido otro trabajador… Por ahí vamos.