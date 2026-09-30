Bolas negras

El título de este artículo hace referencia a la nueva película de los “Javis” que lleva este título: La bola negra. He leído que hace referencia a una práctica real utilizada en clubes privados y sociedades de distintos países durante décadas. Su función era excluir discretamente a candidatos considerados no deseados, convirtiéndose con el tiempo en un símbolo de rechazo social y discriminación. De ahí el título de esta película recientemente estrenada y que habla de la homosexualidad de Federico García Lorca. Y que bien se pudiera resumirá con estas palabras: construir una historia que conecta distintas épocas de la historia de España a través de personajes marcados por el deseo, la represión y la búsqueda de libertad.
A mí el título me ha llevado a mi propia historia personal. Cuando yo entré en la Orden de la cual formo parte, se nos votaba también para ver si éramos idóneos para ser carmelitas descalzos. Eran dos cálices con tapaderas dónde los miembros de la Comunidad depositaban las bolas blancas, si creían que tenías vocación y eras bueno: y negras, si pensaban todo lo contrario de ti. Imagino que los clubes privados y demás entidades tomaran esta forma de votar de las Órdenes religiosas….
Recuerdo que siendo novicio me votaron tres veces y las tres tuve todas las bolas blancas. Vamos, que pensaron que era apto para ser fraile. Y de hecho con diecinueve años recién cumplidos hice mi primera profesión por un año, o también llamada profesión simple. Los problemas llegaron después cuando terminaba filosofía. Siempre, desde que tengo uso de razón, mis profesores o formadores siendo ya religioso, admiraban mi sinceridad. Al terminar la filosofía me pasé de sincero. El problema vino porque me queje del pasotismo de ciertos frailes, que tendrían los años que tengo yo ahora y que fueron incapaces de cuidar a un fraile mayor. Para eso estábamos los estudiantes. Y me quejé… pues pensaba y pienso que estos frailes eran tanto o más hermanos de los mayores… que los estudiantes. Como premio a decir lo que pensaba tuve este castigo: dos bolas negras, creo recordar, igual hasta fueron más. Las bolas negras, siempre pocas, me acompañaron durante toda mi carrera eclesiástica. Siempre una o dos. Al principio me mortificó… a día de hoy agradezco esas bolas negras que mostraban mi disconformidad ante lo que no me parecía justo.
Y llegó la profesión solemne y la consabida votación… Allí los ocho o nueve miembros de la Comunidad que me votaron se pasaron y tuve tres bolas negras. El Provincial de turno me lo comunicó. Me dijo que no lo diera importancia… Y que la Orden contaba y mucho conmigo. A mí, me provocó un pequeño tsunami espiritual. Muchas dudas y alguna que otra lágrima. Pensaba que una buena parte de las personas con las que compartía mi vida no se fiaban del todo de mí… Hice mi profesión solemne con mis veinticuatro años recién cumplidos. Y aquí sigo de carmelita descalzo. También me votaron para ser ordenado diácono y en esa votación tuve dos… Y para ser presbítero o sacerdote también hubo la votación preceptiva y esta vez, y como cuando era novicio, plenis votis, de color blanco. Y cuando supe esto me reí… y mucho.
Tengo otra anécdota sobre este sistema de votación tan frailuno. Recuerdo que a un compañero de cuyo nombre no quiero acordarme… que fue votado para su profesión solemne. Tres bolas negras y tres bolas blancas. No sabían si sí o si no. Y el prior en tal tesitura soltó una frase memorable: ante la duda a favor del reo. La carcajada de la comunidad fue enorme. Comparaba al religioso con un condenado a muerte… Dicho religioso profesó…
Narro esta historia personal para ayudar a comprender un poco desde mi óptica el significado del título de la última película sobre García Lorca: La bola negra.