La primera y más impactante es la de Maricarmen, octogenaria que vivía de alquiler en Madrid hace más de setenta años y que por lo leído, un fondo buitre de un banco ha conseguido que sea desahuciada, y perdón por la expresión, a la puta calle.

La segunda es la de nuestro flamante y nunca bien ponderado primer ministro hablando por teléfono en la ONU mientras Delcy, la presidenta interina de Venezuela, le lanza un besito.

Dos imágenes que nos muestran la realidad de este nuestro puñetero mundo. Una anciana echada del que era su hogar de alquiler… con orden judicial y todo. La justicia ha obrado según la ley. Lo que todos nos preguntamos si esa ley realizada por seres humanos, ¿es buena? No. Favorece al rico y amonesta gravemente al indefenso, en este caso, la pobre de Maricarmen. ¿Cuántas Maricarmenes hay en este nuestro mundo? Muchas, demasiadas, y que hacen los políticos de turno… Nada, cero patatero.

Y luego el beso de Delcy, puesta como primera ministra de Venezuela por Trump, al que ahora idolatra, tras vender el petróleo de su pobre nación al poderoso EE.UU. Esta mujer es la misma que aterrizó en Barajas y se reunió con el presidiario de Ávalos. La misma que ayer lanzaba el tímido besito al abanderado de la izquierda no digo española, ni europea, sino mundial.

Y en estas dos fotos radica el problema de esta nuestro mundo. Los ricos ni empobrecen ni pasan hambre, al contrario: son los pobres los que son expulsados de sus viviendas, como la pobre Maricarmen, y los ricos cada vez lo son más, a costa de gente como Maricarmen.

Y nuestros políticos da igual el bando, ahí tienen a Delcy, a Trump, o al mismo Sánchez… que gobiernan para sus propios intereses, no para los estados y habitantes por los que debieran luchar y trabajar.

Sánchez hablando por teléfono, Delcy mandándole un tierno besito… Y la pobre Maricarmen en camilla por el centro de Madrid, sin que sepamos que va a ser de su vida. Y mientras, todos los gerifaltes del mundo reunidos en la asamblea de la ONU… para luchar por todos los seres humanos, en especial por los más desfavorecidos… JA, JA, JA…