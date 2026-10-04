El desestabilizador, George Soros, relacionado con Sánchez, detrás de la movida de los desahucios y la “akampada” de la Puerta del Sol

Tajurear es un verbo muy utilizado en Puerto Rico, derivado de la palabra tahúr, que figura en el Tesoro lexicográfico del Estado libre asociado del Caribe. Su significado es: engañar, trampear, actuar con artimañas y vivir a base de trampas y engaños. De la misma familia léxica es tajureador y tajureo, palabras aplicables a Pedro Sánchez y a su cloaca, aparte de otras mucho más gruesas, algunas incluso querellables si tuviésemos la osadía de escribirlas. Solo las pensamos y las verbalizamos en círculos restringidos.

No sé si estaremos en lo cierto, pero muchos pensamos que Pedro Sánchez no convocará elecciones este lunes. ¿A qué viene entonces tanto teatro? Como su maquiavelismo supera ya cualquier límite, pudiera ser que, imaginando nuestras cábalas, y necesitado como está de dopamina, haya decidido una vez más jugar al engaño, como aquel fin de semana de marras, en el que iba a reflexionar sobre su dimisión al ser imputada su mujer, Begoña Gómez. Medio país lo creyó e incluso algunos de sus próximos, aspirantes a la sucesión, se frotaban las manos y hacían castillos en el aire mientras él se relamía de gusto creando expectación, y como buen narcisista de manual, imaginándose a una gran mayoría de ciudadanos con la mente puesta en su persona, aparte, claro está, de organizar la cloaca. Los perfiles psicopáticos son así de ambivalentes. Y a falta de logros que le harían honor, debe conformarse con estas baratijas emocionales.

Pero no creemos que abandone su torre inexpugnable de la Moncloa. Mientras permanezca en su sillón no será imputado, ni detenido, ni ingresado en prisión y, además, podrá seguir dirigiendo la banda desde su lugar de privilegio. Otra cosa es cuando pierda el aforamiento. Pero, además, maquinará todo lo posible, para retrasar las elecciones. Faltan muchos meses para el juicio de su mujer, y fuera de la Moncloa le será más difícil influir en el veredicto. Conozco poco sobre juzgados populares, pero sabemos que los miembros del jurado pueden ser presionados, sobornados e incluso amenazados de muerte. Y en este caso concreto tenemos muchos indicios para sospechar que la cloaca con su jefazo “the one” al frente hará cualquier cosa. Tengo pocas esperanzas de que Begoña Gómez vaya a ser condenada.

Este fin de semana, la maquinaria de la cloaca debe estar al rojo, a ver con qué pueden seguir torturando a los pobres ciudadanos ignorantes, despistados y predispuestos a recibir banderillas que los enrabieten. España ha conseguido en poco tiempo la peor masa social de su larga historia, la peor educada, la más hortera y la más carente de valores; en definitiva, la más perdida. Un pequeño exponente lo hemos visto estos días, desde la propia inspiradora de los decretos –me he prometido no nombrar a la desahuciada caradura de Sainz de Baranda– a la caterva de gritonas y rabaneras con demasiado michelín, y “ninis” analfabetos adictos a las redes sociales y a la comida chatarra. La degradación social causa espanto y pena a la vez. Menos mal que en contraposición a esta gentecilla de tercera, hay otra juventud seria que estudia y se prepara para acceder a un trabajo y comprar una vivienda, sin aspirar a que se la regalen y mucho menos a okupar la de otros.

Los gandules y gandulas que dirigen la “akampada” ilegal de la Puerta del Sol reciben dinero de George Soros y fueron “entrenados” en sus organizaciones. Conviene recordar que este magnate despreciable, disfrazado de filántropo, aparte de la Open Society, que es la más conocida y tiene sede en Cataluña, estuvo involucrada en el golpe de Estado, conocido como “procés”, y en la rebelión de los mapuches de Chile, amén de otras revueltas. Su organización Quantum Fund fue la causante del “miércoles negro”, de 1992, que estuvo a punto de hundir la libra esterlina, por lo cual algunos miembros del Parlamento británico pidieron su prohibición de entrada al país, iniciativa que no tuvo éxito.

Y más allá de las opiniones vertidas por la inteligencia artificial, de la que no podemos fiarnos, George Soros, aparte de un nombre propio, es una marca que forma parte de los conglomerados financiadores del Mal. Sus organizaciones tienen prohibido radicarse en algunos países. No ocurre esto en España, donde campa a sus anchas y sus frutos son más que visibles.

Las activistas de caviar, pupilas de George Soros

Dos de las iniciadoras de la movida de la Puerta del Sol son pupilas de las fundaciones de Soros y tienen currículos muy interesantes, a la vez que sospechosos. La portavoz del sindicato de inquilinas, Valeria Racú, realizó un máster en organizaciones internacionales. ¿Organizaciones, o deberíamos llamarlo desorganizaciones? Estudió en la Universidad SOAS de Londres con una beca de la Caixa, donde se entrenó como activista copresidiendo el sindicato de estudiantes, pero no de manera voluntaria y altruista, sino cobrando un sueldo. Esta universidad es una de las doce fundadoras de la Open Society University Network, una red académica adoctrinadora de la que el propio Soros dijo en el transcurso de una cena coincidente con el Foro de Davos de 2020 que era el proyecto más importante de su vida, en el que pretendía invertir mil millones de dólares. Declarado por el aludido, el objetivo es educar en política para eliminar a los dictadores. Pero no los de izquierdas; le preocupan los gobiernos de ideas conservadoras. Este sujeto orienta y dirige a Pedro Sánchez. No es de extrañar que el yerno del proxeneta Sabiniano, el de los prostíbulos con mujeres, homosexuales y menores, diga que en España no puede haber elecciones porque no hay alternativa. Hay que recordar que Soros fue el primer visitante “secreto” de la Moncloa, tras tomar posesión el okupa actual; visita fuera de agenda y sin prensa. Nunca se hicieron declaraciones del encuentro.

Otra de las dirigentes del cotarro es la catalana Carme Alcarazo i Sempere, de formación académica en economía y política, con gran experiencia en agitación y manipulación de masas. No en vano, es portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters, es decir, inquilinos e inquilinas. Han arruinado Barcelona con las Colaus de turno y ahora pretenden hacer lo mismo con Madrid. Esta fémina activista también está relacionada con Soros. Por un lado, estudió en uno de los centros de la United World College, en concreto en Mostar (Bosnia-Herzegovina), dependiente del exclusivo colegio de Gales donde cursó el bachillerato la princesa Leonor. Recordemos que en su día se dijo que era de lo más progre y se publicó la fotografía de la bandera LGTBI de grandes dimensiones ondeando a la entrada del centro. Alcarazo es colaboradora de OpenDemocracy, un medio digital que, aunque en teoría es independiente, recibe grandes cantidades de dinero, no solo de las fundaciones de Soros, sino de la Ford y la Rockefeller. Promociona las políticas e iniciativas del Grupo de Puebla y sus líderes comunistas. (Gracias a la penetración de Soros en México, Alcarazo ha podido colaborar en proyectos del gobierno mexicano. A propósito, México es uno de los países más corruptos e inseguros de Hispanoamérica. La criminalidad aumentó considerablemente con López Obrador, y con Sheinbaum aún más, y se consolidó la fusión gobierno-narcotráfico-crimen organizado. En lo que fue Virreinato de la Nueva España, hoy los grandes capos eligen a los jueces. Curiosamente, Sheinbaum también es amiga de Sánchez).

Estas dos chicas, a pesar de su edad, tienen mucho veneno dentro y se han hecho expertas en desestabilización social, abogando siempre por un comunismo extremo. Por ejemplo, criminalizar la propiedad privada y llamar rentista a un propietario de dos viviendas, y fondo buitre a un inversor. Su patrocinador, George Soros, sí está más cerca de ser un fondo buitre, por mucho que se solape como fondo de cobertura. No estamos tratando con hermanitas de la caridad.

¿No suena esto a 15-m y a la panda de listos que un tiempo después, a pesar de la corrupción que arrastraban se nos colaron en el Congreso, abandonaron sus barrios y se compraron chalés en zonas residenciales? ¡Ay, estos rojos de pacotilla! Algunos y algunas aún siguen intentando reengancharse. Pero todo esto está planificado. No es casual que en varias provincias españolas y en otros países se estén reproduciendo escenarios similares al de nuestra Puerta del Sol, a la que están vandalizando y llenando de basura y orines, aparte de los olores a porro y otras sustancias, o el acopio de adoquines y cuchillos. ¿Piensan utilizarlos? Pero para que esto ocurra, ha habido que crear un estado de insatisfacción ciudadana generalizado, mucho dispendio en chiringuitos ideologizantes y mucha agitación y propaganda previa. ¡Y encima, se atreven a hablar de delitos de odio!

La triste verdad es que el gobierno de Sánchez, en ocho años, no solo no ha solventado los problemas en curso, sino que los ha agrandado y han creado otros, aparte de robar a manos llenas, corromper las instituciones, perseguir a jueces y fiscales e intentar comprarlos, pervertir a las fuerzas del orden, dar carta blanca a narcotraficantes e invasores y, en una palabra, destruir el país. Parece que es su cometido.

¿En qué parará todo esto? Según los últimos sondeos, PP y VOX ganarían con mayoría absoluta. ¿Pero quién controlará a las turbas sedientas de calle? ¿Están preparados para ejercer el poder con mano férrea contra los antipatriotas enemigos de España? Nuestro miedo es que no logren resistir una legislatura completa, y nuestra esperanza son los jueces que sirven fielmente al Estado. Ojalá no consigan amedrentarlos y que los procesos se agilicen. Pero no hay que olvidar que socialistas y comunistas se creen con derecho a gobernar in aeternum, y que para ello son capaces incluso de asesinar. Y como no tienen ningún tipo de moral ni escrúpulos no podemos fiarnos. Hay que repasar en la hemeroteca las palabras de los jefes rojos de los años treinta. No había internet, ni redes sociales, ni IA, pero había prensa escrita que es más duradera. Y sus dichos y hechos causan espanto.

*Psicóloga, periodista y escritora