El ingeniero Sánchez

Siempre recordaré una frase del gran Arturo Pérez Reverte: Sánchez siempre se reinventa y es un personaje al que las ciencias políticas le tendrán que estudiar con mucho rigor y de manera pormenorizada. Verdaderamente estamos ante un ingeniero del poder, que se reinventa siempre.

En primer lugar, todos los que se quejaban por la cantidad de asesores del gobierno Sánchez… ahora tendrán que reconocer que ahí está el mayor éxito de Sánchez. Son los asesores los que mueven la calle y los que ayudan a Sánchez a que siga en el gobierno.

Hoy ha vuelto a decir que va reflexionar: Si adelanta las elecciones, o si agota la legislatura. En definitiva, quiere sopesar que es lo que piensa la calle… y así con la ayuda de sus asesores, pagados por los bolsillos de todos los españoles, saber qué camino tomar.

Son ocho años gobernando… podría haber legislado en cuanto a la vivienda. No ha hecho nada, ni tampoco sus socios comunistas. Hay que tener en cuenta, gracias a sus asesores, que su gobierno es lo más parecido a Frankenstein. Es decir, izquierda (PSOE), extrema izquierda y la derecha vasca y catalana. Y es por ello que hoy ha saltado esa coalición.

Ahora los asesores dirán que los decretos no se han firmado por la derecha y la extrema derecha. Que ellos han querido proteger a los más desfavorecidos, como lo hacen y siempre lo harán. Y ahí está el falso discurso de los migrantes, pobrecitos de ellos, los alquileres y el problema de la vivienda, la educación, la sanidad…

Y ahí tenemos a los sindicatos mudos como… Y nada, que al final, como siempre, los de siempre lo pasarán mal. Seguirán llegando apurados a fin de mes. Y los asesores y políticos seguirán viviendo del erario público y todo estará bien. Y no olvidemos que tenemos el ejemplo del movimiento de los indignados, llámense políticos de Podemos, que al final han encontrado su ascua y su sardina.

Y la historia les juzgará. A él, no. Él está por encima de la historia. Él es el progreso, él es la verdad. No pasa nada porque su hermano haya sido condenado, porque su mujer esté en un proceso judicial, porque sus mejores aliados estén en la cárcel, porque su partido esté investigado por su financiación irregular… hay tantos flancos abiertos… Pero al final, no lo infravaloren nunca, el ingeniero Sánchez junto con sus asesores serán capaces de dar una respuesta.