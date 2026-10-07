¿Filfa? Estoy seguro que muchos de ustedes han ido al diccionario para ver qué significa la palabra filfa… Y cómo ya lo saben, se lo digo para que no se les olvide nunca… y para que presuman de vocabulario. Y la mejor manera de saber qué significa una palabra es mostrar sus sinónimos. En este caso, engaño, mentira, estafa, timo, patraña, cuento… y palabras similares. Pues eso que la vida es una filfa pero que merece la pena ser vivida.

Hoy 5 de octubre de 2026, día de témporas y de acción de gracias en el calendario de la liturgia católica. Otrora, y ya desde la época romana, con el cambio de estación se celebraba un día de ayuno y de dar gracias por los beneficios que la tierra iba dando a sus pobladores. Y esto lo adecuo y fue inculturizado por el cristianismo para dar gracias a Dios por los bienes de Él recibidos.

Pues eso que en este día, digamos gracioso, nuestro primer mandatario ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre. Laus Deo. Y lo hace, Petrus dixit, ya que: “Necesitamos una mayoría progresista mucho más amplia”. Y se queda tan ancho… la mayoría no la han tenido durante los ocho años que ha gobernado… pero ahora se da cuenta… Y ¿progresista? el progreso es lo mismo que media familia, la suya propia, juzgada o a punto de serlo, lo mismo que su partido y algunos de sus fieles vasallos… eso es ser progre. Lo dicho, la vida es una filfa.

Y todo ha venido por Maricarmen. Esa foto, pobre de ella, en camilla siendo desahuciada… pobrecilla. Luego nos han contado muchas cosas de la tal Maricarmen… y de pobre, lo que se dice pobre, nada de nada. En fin, eso, que la vida es una fila.

Y luego ese movimiento en la Puerta del Sol. Encabezado por gentes que estoy seguro que tienen su vivienda, o sus familias, porque seguro que hay gente que no puede tener una vivienda… pero me da, que los que dirigen el cotarro… sí. Cómo me recuerda al movimiento de los Indignados… que se convirtieron en Podemos… y ya ven lo que han hecho por la gente. Bueno por ellos y su gente han hecho mucho. Por la gente de a pie, poco o nada. Eso, la vida es una filfa.

Y nos amenazan con una huelga general… si ya no hay gobierno, solo en funciones… y los sindicatos, igual ahora y después de ocho años callados como…, se echan a la calle. Pues eso que la vida es una filfa. Una bella comedia, en la que cada cual elige el papel que quiere representar.

Y ahora la izquierda espoleando a la calle. Y ocho años de gobierno socialista y ni un simple decreto para ayudar a los más desfavorecidos. O igual si, la familia de Sánchez y las cloacas de su partido… estos son los más desfavorecidos. Pues eso, que la vida es una filfa.

Espero que el 29 de noviembre los que sean elegidos para gobernar nuestro país lo hagan buscando el bien común de todos los españoles. Y ojalá que no tengamos que decir que esto que vivimos es una filfa.