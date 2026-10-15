Maria del Carmen Abascal

El 7 de octubre de 2026 murió Maricarmen. Un icono de la izquierda de España. Según ellos es una pobre mujer que fue desahuciada hace dos semanas y que fue llevada al hospital. Y hoy ha muerto. Y toda la izquierda, la de salón, la burguesa y la de Sánchez, se golpea el pecho cual plañideras. Pobre Maricarmen. El estado la ha matado. Es todo un ataque terrorista. Rufián dixit: «¡Qué hijos de fruta!» E Irene Montero asegura: «No es una muerte es un asesinato». De esta forma se ha expresado la marquesa de Galapagar… que gracias al movimiento de los Indignados y la creación de Podemos ha podido asegurar su vida…

Y no, no es todo tan sencillo. Todos lamentamos la muerte de todo ser humano y tampoco es del todo lícito sacar de su hogar a una mujer anciana y enferma, por mucha ley que haya… Pero la dicha Maricarmen tampoco era trigo limpio. Solo hay que oír a sus vecinos y demás personas que la conocían. Tenía un buen sueldo y pagaba lo mínimo por el alquiler de una vivienda que hicieron sus padres y no ella. Se compró una casa en la sierra y no pagó la hipoteca. Así que, de pobre, pobre, nada de nada.

Todos lamentamos la muerte de Maricarmen Abascal. Vaya coincidencia que tenga ese bendito apellido. Espero no sea pariente del capo de VOX. Solo faltaría.

A río revuelto ganancia de pescadores. Eso piensa Sánchez, estoy seguro de ello y su grupo de asesores. Ahora tienen que pescar… y lo hacen. La izquierda paniaguada tomará las calles. “Todos somos Maricarmen”. Ha muerto por los decretos de la derecha rancia y casposa. «Pobre, Maricarmen».

Y no. No. Es decir, que no. Ocho años gobernando el PSOE, con Sánchez a la cabeza y ni un decreto sobre la vivienda. Polvo, sudor y ladrillos. Y todos, digo todos, mirando para otro lado. Nuestros políticos, intelectuales, artistas y demás gente de posibles invirtiendo en el lucroso asunto de los alquileres. Y ahora, durante el desahucio de Maricarmen, y más aún con su muerte… todos sacando tajada.

Por favor, no nos engañen más. No utilicen a nadie. Hagan solo política, de la buena, si es posible. Qué todos tengan derecho a una vivienda digna. Que el estado favorezca a los que buscan su primera vivienda. Pero, de verdad, de corazón, queridos políticos, no se rían más de nosotros. Legislen, ya y desde ahora, por y para todos los que formamos este bello país.