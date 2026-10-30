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CARTAS AL DIRECTOR

Joer

Vergüenza ajena de que nadie asuma la culpa de la tragedia y que nuestros gobernantes se olviden de las víctimas y de sus familias

Pedro Sánchez, de bailes.
Pedro Sánchez, de bailes.
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Así de niño y siendo ya un adolescente me quejaba. Decía un joer que equivalía al otro que lleva la ‘d’ en medio. Y esta es la expresión más liviana que me sale de dentro al enterarme de otro accidente ferroviario, esta vez en la provincia de Toledo en el término de Los Yébenes y Urda. Y van a las 11,00 horas ya nada más y nada menos que 46 muertos. Joer. Hay que aguantarse o fastidiarse. [Segunda acepción de esta palabra malsonante] O en su sexta acepción de la RAE: destrozar, arruinar o echar a perder algo. Y el último significado es para expresar enfado, irritación, asombro… Y así estamos todos los españoles de bien, que creo que somos muchos. Estamos, perdón por la expresión: jodidos.

Eso sí, todo apunta a un fallo humano, el operario que tenía que avisar de la cercanía de ambos trenes el de RENFE y el IRYO… No lo hizo y zas, batacazo. Y amasijo de hierros, y vagones descarrilados y muertos y muchos heridos… Y el reciente recuerdo de la tragedia de Adamuz y sus muertos, y las explicaciones no dadas y la falta de responsabilidades… Y hasta el chiste sin sentido del ministro sin el ídem. Y vergüenza ajena de que nadie asuma la culpa de la tragedia y que nuestros gobernantes se olviden de las víctimas y de sus familias…

Estamos cercanos a una nueva campaña electoral. Y nos desayunamos con esta tremenda noticia. ¡Qué desastre! ¡Hay que joderse! Y hace unos días veíamos a nuestro presi bailando, al igual que Maduro, y con la misma poca gracia… y deseando amor eterno a su querida media naranja. Y eso está bien, lo que no es de recibo es que lo haga para presionar a los jueces para que, a ser posible, su amada esposa no sea condenada… Al igual que su querido y nunca bien ponderado hermano, el músico. Digo esto porque la culpa de todo lo que está pasando en España es por obra y gracia de nuestro amado presidente, sus beneméritos ministros y demás calaña, sin olvidarnos de sus asesores… qué están detrás de lo de Maricarmen, de la acampada de Sol [me recuerda aquellos campamentos de los flechas] y de los últimos actos vandálicos… y sino al tiempo.

Recuerdo en mi juventud una canción de Kortatu… que llevaba por título: Mierda de ciudad. Y que muchos independistas vascos y otros de otras ideologías cantaban… Mierda de ciudad. Y eso es lo que siento al enterarme de esta triste noticia: Mierda de… Espero que alguien haga algo y que nuestro país vuelva a ser lo que fue o lo que soñamos que sea… La pelota está en nuestro tejado y sobre todo en nuestro voto y esperemos, pues no tenemos que fiar de ellos, en los políticos que sean elegidos para gobernar nuestro maltrecho país.

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