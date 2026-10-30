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CARTAS AL DIRECTOR

Migue

Migue
Archivado en: Cartas al Director | Opinión

El que este nombre porta es un tinerfeño de Las Mercedes, hermano de dos amigos míos bomberos, ya jubilados, de Tenerife. Por avatares del caprichoso destino tuve que quedarme a dormir en su casa sita en el Camino Viejo de Las Mercedes, municipio perteneciente a la ciudad Patrimonio de La Laguna. Al llegar a su casa construida cuando él era un infante, me dio todas las indicaciones necesarias y me las repitió un par de veces. Me ofreció una cerveza… yo ya estaba un poco cansado y me fui a la cama. Dormí en la habitación que en los últimos años había dormido la buena de Carmita, su viejita y la de mis amigos bomberos de Tenerife, Pepe y Chuchi, y de sus hermanas: Nieves, Carmen Rosa y Ana. Estas tres últimas, según Migue, nacieron ya en la casa que yo me hospedé.

Antes de irme a la cama y cada mochuelo a su olivo, me espetó un: Óscar, no me has dado el pésame. Y era verdad, no me gusta mucho dar pésames… Se lo di y le dije que desde que murió su querida madre, el lunes 19 de octubre de este año, yo, se lo aseguré varias veces, había rezado por su eterno descanso. Me sonrió y se fue mucho más tranquilo a su cuarto.

Al día siguiente. Me volvió a indicar todos los pormenores relativos al agua, al inodoro, a la basura, a la cama [que no tuve que hacer… pues ya vendría Nieves a hacerla] Y me habló un poco de todo. Migue necesita que le escuchen, como todo ser humano. Me habló de su caída a los infiernos en forma de consumidor de grifa. Del aviso que le dio su viejo. Del fiat tipo que se compró. Del trabajo en el bar de sus hermanos y en el taxi. De todo un poco. Él es consciente del daño que le propinó la droga en su ahora maltrecho cerebro. Eso sí, me perjuraba y juraba, que más nunca volvería a tomarla. A él le partió la vida. Pero, gracias a su esfuerzo y a los que le quieren, pudo dejarla.

Migue es bueno. Cuidó de su viejita durante los últimos años. Se preocupaba por ella y la cuidaba con el cariño agradecido de un buen hijo. Litigaba y alegaba mucho con ella… como debe ser, pero la quiso y la cuidó hasta el final. Fue duro cuando hace un año la buena de Carmita tuvo que dejar su casa e ir a una residencia, allí se fue apagando hasta su muerte, acaecida hace unos pocos días. Y Migue ya no pudo cuidar de ella… pero sí que iba a verla cuando le llevaban y seguía manifestándole su tierno cariño.

Migue tiene un amor platónico, me dijo que no se lo dijera a nadie, y como ven cumplo escrupulosamente su palabra: Rafaela Carrá. No entro en más detalles…

Migue venció a la droga. Va por las mañanas a un centro de salud mental. Se siente útil, hace ceniceros de cerámica y otras manualidades. Migue te cuenta su vida. Sabe de sus aciertos y de sus derrotas. Todas las ha asumido. Y Migue es feliz cuando sus hermanos le invitan a un vaso de vino… o cuando van a verlo, o cuando le dedican un poco de su tiempo.

Gracias Migue por este finde. Espero y deseo que sigas siendo feliz.

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