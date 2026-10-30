Pena de que manches mi nombre. Por si no lo sabes nuestro nombre significa: lanza de Dios. Y tú, tocayo, lanza, igual… pero de Dios, de ese Ser bueno e inmortal, no tienes nada. Es una auténtica vergüenza que sigas siendo ministro de transportes. Una auténtica inmoralidad. Sánchez te eligió para que fueras su mamporrero personal y profesional y cabe Dios que lo has hecho estupendamente. Golpes a base de tuits has dado y muchos… desde hace mucho, demasiado tiempo.

Señor ministro, tienes más o menos mi edad y encima eres abogado, debieras conocer el derecho y su manera de aplicarlo… y sobre todo defender a los más débiles… Pero nada de eso hay en ti. Todo lo contrario. Mientes, solo por mantenerte en el poder. Eres un pobre hombre… Y encima sucedes al gran Ávalos. Áquel que estuvo en los entresijos de la llegada al poder del gran Castejón… ¡Dios mío qué panda de maleantes…! La corrupción se ha hecho norma en tu partido y en tu gobierno. Las subcontratas, el dinero ganado y demás historias… constatan lo que afirmo.

Y Puente eso es lo que significa: Pontífice, el que hace puentes. Puentes para unir la deidad con todos los seres mortales. Y nada, de puente no tienes nada. Nada de nada. Tendrías que haberte apellidado: Muro.

Pues eso, que eres una lanza. Un instrumento para hacer el mal, para matar o para permitir que se mate. Y querías ser puente para seguir en el poder. Hasta te aventurabas y te postulabas como sucesor del gran Pedro Sánchez. ¡Qué pena!

Y te mantendrás en el poder junto con tu amigo Pedro y mirando de reojo a aquellos que están en el truño. Lugar que creo, que tú y muchos que habéis comandado el poder en este bello país… debierais estar.

Una pena, Óscar Puente, personas cómo tú son las que hacen que la humanidad sea un camino inhóspito para tantos seres humanos. Dimite y pide perdón y espera que la sociedad y sus jueces dictaminen cuál es tú papel y el de tu presidente, en todo este entramado de corrupción y de fallos que pudieran haber sido evitados.

Que tu conciencia te sea leve, tocayo.