La izquierda acostumbra a rentabilizar la muerte, pero los mártires de Adamuz y Urda no se lo permitirán

Con este gobierno no se puede hablar de últimos. Siempre supimos que Adamuz no sería el último altar sacrificial entre raíles; como tampoco la última riada de agua y barro, el último apagón, los últimos incendios asesinos, el último caso de corrupción; ni siquiera el último atentado de falsa bandera que tan magistralmente suele capitalizar la izquierda. Pero en esta ocasión, la muerte no les dará la victoria. Los mártires de Adamuz y Urda no lo permitirán. Esta vez no.

Vivimos en un auténtico polvorín, con las espaldas abiertas, sabiendo que esta panda de desalmados al frente de la nación es capaz de lo peor que podamos imaginar. La historia de la izquierda está escrita con sangre, pero muchos aún lo ignoran. ¡Nos han engañado tanto! ¡Nos han contado tantas falsas historias! Lo peor de todo es que lo siguen haciendo, ante una sociedad sorda, ciega y casi muda.

La educación mundial está en manos de la izquierda, y lo mismo los diferentes tentáculos de la cultura. En mayor o menor medida, todos hemos sido víctimas de la manipulación, y no es fácil descorrer el velo, con el agravante de que, cuando se consigue ver la auténtica realidad, la disonancia cognitiva reclama el estatus anterior de engaño, frente a la evidencia.

Yo he sido una víctima más y también he tenido mis mitos comunistas y “wokistas”. En mi etapa inocente de aprendizaje, cuando cualquier cosa proveniente de la ciencia oficial o la universidad es creíble, mi cerebro/mente integró mil patrañas sobre diversas materias, que luego tuve que desaprender. Por poner un par de ejemplos, creí que Simone de Beauvoir era una supermujer y que los “ilustrados” habían salvado al mundo de la ignorancia; que habíamos ido a América a llevarnos el oro, o que la copla española era una cosa franquista y detestable. El clásico póster del Che estuvo clavado con chinchetas en la pared de mi cuarto, y con mi guitarra canté decenas de veces el Hasta siempre comandante, de Carlos Puebla, dedicado a este homófobo asesino de niños; y el Soldadito boliviano de Paco Ibáñez. Y así muchas cosas. Incluso llegué a creer que Jesús de Nazaret había sido el primer comunista. ¡Cuánta aberración! Pero así funciona el poder de la ingeniería social.

Los escenarios de muerte, como culto al Maligno, a quien adora la izquierda, de manera consciente o inconsciente, son su elemento. Pero Pedro Sánchez y su tribu de nigromantes no sería nadie sin el poder que le confieren sus turbas de votantes, no sé si tontos, desinformados, o simplemente mala gente que conecta con su maldad.

A estas alturas, bien se puede decir que Pedro Sánchez, aparte de consolidarse como el gafe número uno, se ha ganado a pulso la categoría de presidente de las calamidades, la destrucción, el caos, el Mal y la muerte, todo ello bajo el paraguas protector del mundo del hampa. ¡Para echarse a temblar! Y en eso estamos; esperemos que por poco tiempo.

Es casi imposible articular una banda gobernante de corruptos, con perfiles tan similares, capaces de empujar sin esfuerzo la rueda sin fin de la corrupción en este reino del crimen organizado. Llevaban tiempo preparando el asalto, y casi logran conseguirlo. Pero los han pillado con las manos en la masa, gracias a que aún hay partes del Estado que no han podido corromper. Que aún haya policías, guardiaciviles y jueces defensores del bien y lo justo, es esperanza de que no todo está perdido.

¿Cómo es posible que el PSOE siga teniendo, según los sondeos, una legión de votantes?, se preguntan muchos. La explicación viene dada por la ley de sintonía, afinidad o resonancia. ¡Son de la misma calaña! ¡Y si los votantes de la izquierda no roban es porque no tienen las arcas a mano!

No quiero terminar el artículo sin enviar un abrazo cariñoso y mis condolencias más sinceras a los familiares de los mártires de los trenes. Con toda certeza, la gente de bien de España y del mundo está rezando por ellos.

*Psicóloga, periodista y escritora