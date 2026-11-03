Accidentes

Sí, mejor en plural que no en singular. Me refiero al de los trenes en Urda (Toledo) y al producido ayer por la tarde noche en el estadio Heliodoro Rodríguez López en Santa Cruz de Tenerife. Y si vamos a RAE se nos dice que es un: suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. Y en ambos casos es así, o al menos lo esperamos, que sea un suceso que acaece de cuando en vez y no de continuo… Aunque vaya usted a saber, tal y como anda el patio. Pero en su segunda acepción hay mucha, demasiada diría yo, miga. Vamos que tiene bemoles la cosa. Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas.

Y el quid está en el daño involuntario. Y aquí viene el dilema ético, o mejor dicho, moral. En el accidente de los trenes de Urda hubo voluntariedad. Estoy seguro que no. En el rodillazo del portero de Guinea Ecuatorial al delantero madrileño creo que tampoco hubo voluntariedad. Es decir de haber sabido la tragedia que se desencadenó, nadie en sus cabales hubiera actuado así. En lo de los trenes fue una concatenación de errores que llevó a esta masacre ferroviaria, donde para desgracia nuestra y sobre todo de ellos y de sus familias murieron, de momento, 69 personas. Y el portero del Andorra de haberlo sabido, estoy seguro, que no hubiera ido con tanta fuerza y saltando e impactando con su rodilla en el cuerpo del delantero…

Ahora bien, no creo que voluntariamente y sabiendo lo que ocurrió, se hubiera actuado como se actuó. Pero bien es verdad que ADIF no invirtió como debiera los fondos que se le dieron para el mantenimiento de las infraestructuras férreas. Se demostró en Adamuz que las subcontratas no hicieron bien su trabajo y lo mismo se está demostrando en el accidente de Urda. ¿Quién se ha beneficiado de estos dineros? ¿Por qué no hay técnicos y si políticos que llevan ADIF? ¿De dónde procedía el dinero que el recluso Ábalos se gastó en lo que se gastó? Hay sí que hay voluntariedad y por eso, y en último término, son los políticos los que tienen que dar razón por el daño causado voluntariamente en nuestra sociedad.

Y lo del fútbol tiene sus bemoles. Yo he jugado a este deporte desde mi más tierna infancia. No recuerdo haber lesionado a nadie y que yo fuera lesionado por otro. Eso sí he visto jugar a gente con muy mala leche. Entrando con los tacos, y eran de acero, por delante. Patadas de todos los colores y a veces demasiada intencionalidad de ir a lesionar. Y esto es el fútbol. Imagino que el portero no quería matar al jugador. Pero, lo mató. Y ahí entra la moralidad de toda persona… Me explico, si yo voy a doscientos kilómetros por hora tengo más posibilidades de matar y de morir que si voy a ciento veinte.

Si se hubiera invertido bien el dinero en nuestras vías del AVE estoy casi seguro de que no hubiera pasado lo que ocurrió. Y si el portero hubiera jugado con más deportividad… lo mismo. Por eso es tan importante la buena voluntad en nuestra, cada vez más deshumanizada, humanidad.