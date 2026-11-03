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Días de lágrimas y lluvia; de fuego y viento

Días de lágrimas y lluvia; de fuego y viento
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Ana Rosa Quintana en &#039;El programa de Ana Rosa&#039; (Telecinco)

Ana Rosa escucha la rueda de prensa de Óscar Puente y no se corta: "De lo más repugnante que he visto"

Construimos castillos de arena entre el Cielo y el Infierno, sin percatarnos en nuestro empeño, de lo fútil del esfuerzo, de todas aquellas horas perdidas; esas que, sin darnos cuenta, fueron tiñendo de blanco nuestro cabello.

Construyendo castillos de arena entre el Cielo y el Infierno …; así voy pasando el tiempo, encogido delante del fuego; con la mirada perdida en lo más profundo de mis recuerdos; en el lento pasar de las horas, bajo esta pertinaz e inmisericorde lluvia, que no me deja ver si aún quedan estrellas en el cielo; esas que antes no miraba y ahora anhelo, en el invierno de mi vida, mientras la Luz espero.

Supongo que ha llegado la hora de dejarse de lamentos, y correr, más deprisa que el Tiempo.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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