Días de lágrimas y lluvia; de fuego y viento

Construimos castillos de arena entre el Cielo y el Infierno, sin percatarnos en nuestro empeño, de lo fútil del esfuerzo, de todas aquellas horas perdidas; esas que, sin darnos cuenta, fueron tiñendo de blanco nuestro cabello.

Construyendo castillos de arena entre el Cielo y el Infierno …; así voy pasando el tiempo, encogido delante del fuego; con la mirada perdida en lo más profundo de mis recuerdos; en el lento pasar de las horas, bajo esta pertinaz e inmisericorde lluvia, que no me deja ver si aún quedan estrellas en el cielo; esas que antes no miraba y ahora anhelo, en el invierno de mi vida, mientras la Luz espero.

Supongo que ha llegado la hora de dejarse de lamentos, y correr, más deprisa que el Tiempo.