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Cicatrices

El paso del tiempo.
El paso del tiempo. PD.
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Esta madrugada he cogido la calculadora, con intención de sumar surcos en mi rostro, y al hacerlo me he dado cuenta de que, el correr de los años, me ha ido dejando más cicatrices, que señales de falta de colágeno. Pequeñas cicatrices, casi imperceptibles ahora, pero cada una con una historia, no siempre edificante, que contar. Nada especial; tan solo el austero bagaje de los aventureros solitarios, que corren sin mirar atrás.

Entonces he pensado que llegará el día en que esas cicatrices grabadas en mi piel, convertidas ya en ceniza, libres volarán; pero que las otras cicatrices, esas que llevo cinceladas en el alma, esas, ni la muerte, ni nadie, podrá borrar, porque forman parte del equipaje que, vida tras vida, llevo a rastras conmigo, allá donde el Padre me quiera enviar.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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